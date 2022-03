Odstranjevanje ledvičnih kamnov morda že kmalu brez anestezije

Odstranjevanje bolečih in potencialno nevarnih ledvičnih kamnov bo morda že v bližnji prihodnosti hitrejše in manj moteče za bolnika.

Z novim odkritjem smo bližje temu, da bi moteče in boleče ledvične kamne lahko odstranjevali z majhno napravo v ambulanti in ne več v bolnišnici.

Za okrajšavo BWL (burst wave lithotripsy) stoji nova neinvazivna metoda za odstranjevanje ledvičnih kamnov. Temelji na ultrazvočnem valovanju in obeta rezultate, primerljive veliko neprijetnejši klasični operativni metodi.

V raziskavi, o kateri so ameriški znanstveniki pod vodstvom raziskovalcev medicinske fakultete ameriške zvezne države Washington v Seattlu poročali v znanstveni reviji Journal of Urology (uradnem glasilu ameriškega združenja urologov), so jo uspešno preizkusili na 19 posameznikih, kjer so razdrobili večino ledvičnih kamnov in tako poglobili upanje, da za to težavo morda kmalu ne bodo več potrebne zahtevne operacije.

Kalcijeve soli, najpogostejša sestavina ledvičnih kamnov, niso vodotopne

Z ledvičnimi kamni se bo v svojem življenju srečalo od deset do 15 odstotkov ljudi. Na srečo so ledvični kamni velikokrat majhni in se odstranijo iz telesa brez posebnih posegov. Ob večjih ledvičnih kamnih pa je vendarle treba poseči po operaciji in tako preprečiti trajne poškodbe ledvic.

Več kot štiri petine ledvičnih kamnov so kalcijeve soli, največkrat kalcijev oksalat. Večina preostalih kislih soli in mineralov, ki tvorijo ledvični kamen, je topnih v vodi, zato bodo izginile že s povečano količino zaužite tekočine in z zdravili, toda kalcijeve soli niso vodotopne. Manjše koščke (do dva milimetra) je sicer mogoče izplakniti, večje pa je treba zdrobiti ali odstraniti. Za odstranjevanje (zlasti večjih) ledvičnih kamnov se uporablja tudi ureteroskopija, ki je zelo natančna metoda, a za bolnika precej invazivna.

Pogosto povezani z bolečino

Ledvični kamni so pogosto zelo boleči zaradi treh temeljnih razlogov. Sečevod je majhen in ni prožen, zato se upira motečemu kamnu, obenem pa se sproščajo mišični gibi kot naravni poskus njihovega odstranjevanja. Ne nazadnje so kamni tudi ovira za urin, ki tako dodatno ustvarja pritisk in bolečino.

Uporaba ultrazvoka pri odstranjevanju ledvičnih kamnov sicer ni novost. Zdravniki že več desetletij uporabljajo metodo ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy), kjer uporabljajo zvočne pulze visoke intenzitete, bolnikom pa je pri tem navadno treba dati protibolečinska sredstva ali celo popolno anestezijo, potrebne so tudi priprave in neredko tudi okrevanje po posegu.

Nova metoda hitra in brez anestezije

Prednost nove metode glede na dozdajšnje je, da je izvedljiva že v ambulantnem okolju z ročno napravo, pri čemer bolnik ne potrebuje nikakršnih protibolečinskih sredstev ali anestezije, posledične poškodbe tkiva pa so veliko manjše, skoraj zanemarljive, in zato tudi veliko bolj obvladljive. Kratki ciklični pulzi ultrazvoka razbijejo ledvični kamen v dele, katerih velikost ne presega dveh milimetrov.

Za razbijanje posameznega ledvičnega kamna, izhodiščni so merili do 12 milimetrov, so porabili okrog deset minut. Učinkovitost je dosegla 90 odstotkov, pri čemer so pri slabih dveh petinah ledvičnih kamnov nastali koščki, manjši od dveh milimetrov, ki nato izginejo iz telesa po naravni poti in brez dodatnih posegov.

Rešitev že med prvim obiskom zdravnika

Pred uvedbo nove metode v redno delo zdravstvenih ustanov bodo potrebne še dodatne raziskave za oblikovanje optimalnega načina zdravljenja.

Dolgoročni cilj je iznajti hitro, nemotečo in nebolečo metodo z ročno napravo, ki bi jo uporabili takoj po odkritju ledvičnih kamnov pri posameznem bolniku, že ko se prvič zglasi v ambulanti ali na urgenci.