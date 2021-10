Od 3D-animacije do videoiger: Kdo pravi, da na spletu ždijo le fantje?

Po raziskavah, ki sta jih opravila Google in Niko Partners, so leta 2020 ženske zajemale skoraj 41 odstotkov vseh igričarjev v ZDA. V Aziji, ki ustvarja 48 odstotkov svetovnega prihodka od videoiger, pa ženske predstavljajo kar 45 odstotkov igričarske populacije.

Tudi Slovenija počasi dohaja svetovne standarde in naša dekleta se na sceni gaminga aktivno udejstvujejo kot streamerke in ustvarjalke vsebin. Ena izmed teh spletnih ustvarjalk je tudi Dejla, ki je pred letom dni začela graditi svoj kanal na YouTubu. Danes se lahko pohvali s kar 2.300 naročniki na platformi, v svoje posnetke in vsebino pa redno vključuje tudi druge ženske, tako streamerke kot igralke videoiger.

Igričarji, ki si želijo izpopolniti svoj kotiček za gaming, se najpogosteje odločajo za igralne monitorje LG UltraGear. Serija LG UltraGear, zasnovana za igralce računalniških iger, ponuja najnovejšo strojno opremo, izjemne specifikacije, izboljšano ergonomijo, eleganten dizajn in pravo senzorično izkušnjo za svoje uporabnike. Če ustvarjate vsebine ali ste strastni igričar, potrebujete pravo opremo, da vas popelje do vrha. POIŠČITE SVOJ MONITOR SERIJE LG ULTRAGEAR ZA IGRALCE IN USTVARJALCE

Dejla je šolana 3D-oblikovalka, ki za svoje delo in prosti čas zahteva najboljše - za primerno ceno. Tako za grafično oblikovanje kot za igranje videoiger in obdelavo videovsebine je potrebna zmogljiva in zanesljiva oprema, ki uporabnika ne bo izdala. Da lahko Dejla iz prve roke sledi trendom in ostaja v koraku z zadnjimi ponudbami na trgu, ji je LG v preizkušnjo poslal LG Ultragear monitor modela QHD32GK650F-B.

Čeprav marsikdo le redko preveri nastavitve novega monitorja takoj ob priklopu, je za izboljšanje uporabniške izkušnje in uživanje v pravilno uravnani barvi in svetlosti slike monitorje treba ob prvi uporabi tudi skalibrirati. V svojem posnetku Dejla predstavi postopek kalibracije monitorja, odgovorila pa je tudi na nekaj vprašanj o sebi in svoji sveži youtuberski karieri.

Kdaj in zakaj si se odločila za snemanje posnetkov? Si se ukvarjala s snemanjem, še preden si ustvarila kanal na YouTubu?

Že od malega me je to zanimalo. Predvsem to, kako so videoigre narejene, ker mi je bilo fascinantno, da klikneš določeno tipko in se karakter premakne tako, kot ti hočeš. Od tam se je razvilo zanimanje za animirane filme, nato pa sem si uresničila sanje in se šolala za medijskega tehnika ter nadaljevala pot za inženirja medijske produkcije.

Kateri je bil prvi posnetek, ki si ga objavila na YouTubu?

Prvi posnetek je bil objavljen približno leta 2010, ko je bilo priljubljeno, da si "lipsyncal" na različno glasbo in naredil cover. S sošolko Saro iz osnovne šole sva se odločili, da bova to posneli tudi midve, ker sva se vedno zabavali ob snemanju različnih videov. Video je bil posnet v enem kosu, niti glasbe nisva dodali v postprodukciji. Snemali sva vse dobesedno naenkrat. Na srečo posnetka ni več na YouTubu.

Koliko ur v tednu porabiš, da se posvetiš ustvarjanju vsebin? Razmišljaš o tem kot o priložnosti za delo ali hobiju?

Trenutno mi je to bolj hobi, saj imam poleg kanala na YouTubu še redno službo, zato je za vse skupaj potrebnega kar nekaj usklajevanja. Se pa ne bi branila, če bi v prihodnosti YouTube postal več kot hobi, saj bi mi stvari zelo olajšalo in bi imela sanjsko službo.

Katero vsebino najraje snemaš? Gaming, zabavne posnetke, recenzije?

Odvisno, prav gotovo imam raje recenzije, saj se res poglobim v izdelek in predstavim zadevo, kot se spodobi. Če izdelek ni v redu, ga ne ponudim. Seveda pa obožujem posnetke gaminga, saj brez njih ne bi bila tukaj, kjer sem danes.

Kako se tvoji posnetki ločijo od drugih vplivnežev in na kakšen način pritegneš gledalce in sledilce?

Rada se zabavam, ko snemam smešne posnetke. Ko gledaš moje videe, se ne dolgočasiš, saj želim, da je vsaka sekunda videa smešna ter zanimiva. Moje reakcije v videih so iskrene, se ne pretvarjam. Mislim, da je prav to ta lastnost, ki pritegne gledalce.

Kaj so odlike dobre youtuberke? Kako se boš ti skušala izpostaviti?

Odvisno je od vsake posameznice. Jaz menim, da je najbolje biti tak, kot si, in se ne pretvarjati. Skušala se bom izpostaviti na najbolj realen način, brez fasade.

Misliš, da je za uspeh na YouTubu nujna navezava z drugimi ustvarjalci?

Da in ne - čisto odvisno. Dobro je imeti prijatelje, ki se tudi ukvarjajo z YouTubom, saj te oni najbolj razumejo in, še najboljši del, sodelujejo s teboj.

Si se udeleževala tudi dogodkov v živo? Kašne so priložnosti za mreženje v času PCT-pogojev?

Odkar imamo COVID-19, se nisem udeležila nobenih posebnih dogodkov v živo. Priložnosti so še vedno iste - tudi če je tak čas, se ni nič ustavilo ali pa poslabšalo.

Imaš kakšnega vzornika?

Moja vzornica je že nekaj časa RiaBish, ker ji je vseeno, kaj si drugi mislijo. Če je dobra v videoigrah ali ne, še vseeno se zabava. Je streamerka na Facebooku, predvsem igra Call of Duty. Se je pa pred kratkim pridružila tudi organizaciji Quadrant Landa Norrisa, dirkača formule ena.

Ali tudi sama spremljaš vsebino drugih ustvarjalcev na YouTubu?

Da, spremljam tuje ustvarjalce, kot so aavara, Bailey Serian, Quadrant itd. Na slovenski sceni pa največ gledam svojo prijateljico Lejico.

Kako si predstavljaš svojo prihodnost na YouTubu? Imaš kakšne konkretne cilje?

Želim si, da bom uspešna na YouTubu, da me bo moj trud popeljal v mnogo večje projekte, pa do spoznavanja novih oseb in dobrih priložnosti.

Kako so v družini sprejeli tvoje navdušenje nad ustvarjanjem posnetkov? So ti pri tem pomagali ali mogoče postavili kakšne omejitve?

V karkoli se podam, me starša podpirata. Že ko sta mi kupila prvi računalnik in sem takoj pozabila na igranje z barbikami, sta vedela, da bom šla v smer tehnologije in da mi bodo videoigre predstavljale ves svet, sploh v mlajših letih.

V svojih posnetkih pogosto sodeluješ tudi z drugimi dekleti. Misliš, da je gaming danes nekoliko bolj razširjen hobi tudi med ženskami?

Da. Rada sodelujem z drugimi dekleti, želim pa doseči, da drugi vidijo, kako smo lahko tudi ženske uspešne v teh vodah.

Popularnost YouTuba med mladimi prekaša gledanje klasičnih medijev. Kaj misliš, da so glavne prednosti in slabosti spletnih portalov z videovsebino?

Prednosti so, da te osebe lažje najdejo, saj je potrebnih le nekaj klikov in so že na tvojem profilu, se družijo s teboj v živo. Slabosti pa so seveda sovražni komentarji ter norčevanje iz ustvarjalcev vsebine. Po drugi strani lahko ima tudi sam ustvarjalec slab vpliv na občinstvo.

Kaj imaš raje - prenos v živo ali posnetke? Kakšne so razlike med eno in drugo vsebino?

Raje imam videoposnetke. Edini razlog je postprodukcija, tam lahko režeš stvari, lahko se v posnetku neštetokrat zmotiš. Tako lahko izpiliš končni izdelek, da bo brez napak. Je pa res, da sem perfekcionist, tako da je včasih lažje prižgati stream in bo, kar bo.

Prenašanje v živo ponavadi povezujemo s platformo Twitch. Zakaj si se ti odločila streamati na YouTubu?

Najprej sem streamala na platformi Mixer. Trenutno je ni več in sem se morala odločiti, kje bom nadaljevala streamanje. Bilo je zelo težko, ker ima vsaka platforma pluse in minuse. Po daljšem premisleku sem se odločila za YouTube, ker se vidim bolj kot slovensko ustvarjalko vsebine kot pa angleško.

So družbena omrežja pomemben del branda za ustvarjalce na YouTubu? Si pristašica deljenja svojega vsakdana na spletu?

To je super brezplačna samopromocija. Dosti je, da imaš samo eno platformo poleg YouTuba - recimo Instagram, če pa imaš še FB, Twitter, pa te spremlja več oseb.

Misliš, da se na spletu in v svojih posnetkih obnašaš drugače kot ponavadi?

Da, čeprav jaz tega ne vidim. Dosti ljudi mi pravi, da sem v živo zelo sramežljiva in tiha in da nisem nič podobna tisti Dejli, ki jo vidijo na zaslonu. Ponavadi sem res v živo bolj mirna, ko igram videoigre, sem v svojem svetu in se lažje sprostim.

Kakšne načrte imaš s svojim kanalom v prihodnosti?

Najprej bom uvedla več iger kot samo Fortnite, WoW. Želim ustvarjati vsebino o Formuli 1, ne kot novice o formuli, ampak igranje videoigre. V vloge želim vpeljati tudi več recenzij ter zanimivih druženj z drugimi osebami.

Si predstavljaš, da boš čez nekaj let lahko živela od YouTuba? Je tak posel na slovenskem trgu sploh dobičkonosen?

Predstavljam si ne, sledim pa temu cilju, da bom lahko. Na slovenskem trgu tega ni veliko, je pa res, da te vztrajnost lahko pripelje kamorkoli želiš, samo truditi se moraš.

Si sploh želiš slave, ali ustvarjaš za dušo?

Bolj ne. Vsebino ustvarjam, ker me veseli. Nikoli nisem videla tega kot: huh, zdaj bojo pa vsi vedeli, kdo sem jaz, poznali me bodo, zdaj bom slavna.

Kako izbiraš vsebino, ki jo boš posnela? Se odločaš na podlagi osebne preference ali tega, kar misliš, da bo bolj privlačno za gledalce?

Vedno najprej pomislim, kaj bo meni všeč oz. kaj se meni zdi super in da bom uživala v snemanju videa. Seveda pa ne pozabim na gledalce in kaj oni želijo videti, saj brez njih mene ne bi bilo tukaj.

Pri igranju kompetitivnih iger sta jasno najpomembnejši naša spretnost in znanje, a včasih nas do zmage povede tudi dobra oprema. Kateri kosi periferije lahko pomenijo razliko med zmago in porazom?

Do zmage nam pomagajo dobra miška, tipkovnica in zaslon. Seveda mora biti izbrana miška kot ulita za našo dlan. Večina oseb kupi miško brez podrobne analize. Obstaja več modelov mišk, ki so narejene posebej za določene tipe oprijemov. Tako kot miška je pomembna tudi tipkovnica, saj imajo ljudje različne standarde. Jaz osebno imam rada mehansko tipkovnico z ustreznimi switchi.

Nekaj najpomembnejšega pa je, seveda, monitor. Monitor mora ustrezati temu, kar delate na računalniku,

Kako naj novi igričarji in ustvarjalci izberejo kakovosten monitor, ki bo ustrezal njihovim potrebam?

Najbolje je začeti s postavitvijo osnovnega proračuna. Ko izberemo cenovni razred, preverimo, kakšne lastnosti oziroma specifikacije nam omogočajo zasloni tega cenovnega razreda.

Na podlagi katerih lastnosti opreme se ti odločaš za nakup monitorja? Kaj ti je najpomembnejše?

Vedno gledam kakovost zaslona - raje imam manjši zaslon in bolj kakovostno resolucijo kot pa obratno. Pomembna lastnost je tudi, da ima IPS, saj mi kot ustvarjalki medijske vsebine to zelo pomaga in olajša delo med ustvarjanjem. Ne smem pa pozabiti na Hz zaslona, ki pripomorejo k lažjemu oz. brezhibnemu premikanju pri kompleksnih videoigrah.

Pred kratkim si preizkusila 32-inčni monitor UltraGear. Kako se je izkazal pri ustvarjanju vsebine? Kako pri igranju iger?

Preizkusila sem model 32GK650F-B, ki ima super zaslon. Prvič, ko sem ga videla, so me pritegnili tanki robovi, ki so bolj praktični in tudi polepšajo videz monitorja. Ima dobro resolucijo, zaslon Quad HD. Presenetila me je velikost, saj je monitor ravno prav velik, da lahko na njem hkrati počneš dve stvari.

Ko sem igrala igro, sem imela lep pogled na vse, predvsem zaradi 144 Hz hitrosti osveževanja, ki mi je omogočilo boljšo igro. Ne smem pozabiti na funkcijo Black Stabilizer, ki mi je pomagala, da sem hitreje opazila nasprotnika.

Bi prav posebej izpostavila kakšno lastnost monitorja UltraGear, ki ga odlikuje tako za pripravo vsebin kot gaming?

Monitor je super, noge ima zelo stabilne, ločljivost zaslona je kakovostna resolucija Quad HD in seveda ne smem pozabiti na hitrost osveževanja 144 Hz. Na trgu težko najdemo tako kombinacijo. Presenetil me je, glede na to, da je velik 31,5 palca, sem lahko delala dve stvari naenkrat na zaslonu, tako da kdor želi kupiti tak monitor, ne potrebuje dveh. Poleg tega monitor omogoča še izbiro presetov za različne igre, torej si lahko za različne igre prilagodimo nastavitve tako, da najbolje ustrezajo potrebam igre.

Kakšno je tvoje mnenje o monitorjih serije LG Ultragear?

Ponudba znotraj serije res pokriva zahteve širokega spektra igralcev, od takih, ki iščejo svoj prvi monitor z nekoliko omejenim proračunom, do takih, ki želijo nadgraditi svoj obstoječ sistem. Predvsem pa se mi zdi, da ponujajo dobro razmerje med ceno in kakovostjo izdelka.