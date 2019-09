Novost v Sloveniji: odslej lahko gigabajte tudi podarite

Ko zmanjka ravno med objavljanjem najboljše fotke na Instagram ali med gledanjem najbolj napetega trenutka tekme ...

Gigabajtov lahko zmanjka prijatelju, bratu, sestri, pa tudi mami, očetu ali teti. In takrat lahko priskočite na pomoč. Lahko pa z njimi tudi nagradite, na primer svojega otroka, ker je naredil odlično seminarsko nalogo, uspešno naredil test ali pa pomagal pri hišnih opravilih.

Telekom Slovenije je namreč edini operater, ki svojim naročnikom omogoča, da lahko prenos podatkov oziroma gigabajte tudi podarijo drugim uporabnikom. Seveda pod pogojem, da je prejemnik gigabajtov naročnik mobilnih storitev Telekoma Slovenije ali uporabnik predplačniških storitev Mobi.

Noro, kako lahko delim svoje gigabajte?

Deliti je vedno zabavno, kajne? Delite lahko gigabajte za količine, ki jih imate na voljo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Drugemu uporabniku lahko hkrati prenesete 1 GB, 5 GB, 10 GB ali 20 GB, in sicer tudi večkrat v mesecu, če vam to dopušča stanje neporabljenega prenosa podatkov.

Bodite povezani s svojimi najbližjimi tudi tako, da si pomagate, ko nekomu zmanjka prenosa podatkov. Enkrat enemu, drugič drugemu. Vzajemnost pri Telekomu Slovenije še kako velja!

Deliti je nadvse preprosto:

1. Prek Mojega Telekoma (mobilne aplikacije ali spletnega mesta moj.telekom.si)

2. Prek SMS-a:

Na številko 1918 pošljete naročilo:

DELIM xGB številka prejemnika

Primer: DELIM 1GB 041700700 na 1918

Zahtevo potrdite z:

DELIM DA na 1918

Še niste naročniki Telekoma Slovenije?

Preverite ponudbo mobilnih paketov Naj v naj omrežju in izkusite vse prednosti visokih hitrosti omrežja LTE/4 G+. Izbirate lahko med paketi Naj, ki vključujejo 2 GB, 70 GB, pa tudi kar 140 GB prenosa podatkov mesečno. Kateri se najbolj poda vašemu slogu?

Akcijska ponudba: paket Naj C 5 evrov ceneje

Zdaj je ponudba Telekoma Slovenije še bolj Naj, saj so pripravili še eno ugodnost: vsi (tako novi kot obstoječi naročniki drugih mobilnih paketov Telekoma Slovenije), ki boste v akcijskem obdobju do 31. oktobra prešli na mobilni paket Naj C, ki vključuje 140 GB prenosa podatkov, boste imeli popust na naročnino v višini 5 evrov mesečno, dokler boste naročniki paketa.

Če boste v skupni račun povezali mobilne pakete Naj in fiksne pakete NEO, pa z ugodnostjo Poveži in prihrani prejmete še dodatni popust na mesečno naročnino. Navedeni popust se ne izključuje z ostalimi ugodnostmi, kot so Otrok, Mladi/NekiNeki, Penzion. Neomejena komunikacija prek sporočil in klicev ter 140 GB prenosa podatkov vam je tako na voljo že od 19,99 evra mesečno dalje.

Za popolno družinsko veselje

Nova storitev je pravzaprav popolna rešitev za vso družino: najmlajšemu članu lahko kupite paket Mobi, za najstnika pa sklenete paket Naj A z 2 GB prenosa podatkov. In vsakič, ko bo otroku zmanjkalo goriva za splet oziroma gigabajtov, mu boste lahko priskočili na pomoč. Če sklenete naročnino na paket Naj C, bo lahko praktično vsa družina uživala ob neverjetni porabi 140 gigabajtov. Neverjetno, zabavno in stoodstotno vredno deljenja.

Preverite nov predplačniški paket Mobi, ki vključuje mobitel LG K9 in kartico SIM s telefonsko številko in dobroimetjem v višini 5 EUR, ki je naloženo na računu Mobi. V E-trgovini ga dobite za le 89 EUR, ob nakupu pa prejmete še darilo: peresnico. Ob nakupu vnesite kodo za popust: MOBISOLA. Ponudba velja do 30. 9. 2019.

Preverite ponudbo paketa Naj A, ki ga priporočamo za prvi naročniški paket za vašega otroka. Paket lahko z ugodnostjo Otrok dobite že za 9,99 € mesečno.

Za več informacij preverite povezavo TUKAJ in postanite del zadovoljne Naj družine.