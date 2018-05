Nora cena za podrtijo: za isti denar v Sloveniji dobimo pravo palačo

Tehnološki velikan Google bo v ameriškem mestu San Jose kmalu začel graditi pisarniški in skladiščni kompleks. Skorajšnji prihod Googla se že odraža na tamkajšnjem nepremičninskem trgu, saj so cene hiš in parcel v San Joseju ponorele. To je dobro pokazal najnovejši primer, ko je za napol zgorelo hišo v ne ravno prestižnem delu mesta pred dnevi nekdo odštel skoraj milijon dolarjev.