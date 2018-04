Ninja: kdo je fenomen, ki iz svoje spalnice služi celo bogastvo

Trenutno najbrž ni z videoigrami obsedenega posameznika, ki letos ne bi vsaj enkrat slišal za Ninjo. To je vzdevek 26-letnega Američana Tylerja Blevinsa, ki je v samo nekaj mesecih postal superzvezdnik v svetu prenašanja igranja videoiger v živo prek spleta. Prigode Ninje, ki je zaslovel po zaslugi trenutno najbolj vroče videoigre na planetu, vsak dan spremlja več milijonov ljudi, to pa pomeni, da Blevins s tem tudi zelo dobro zasluži.

Ninja je večino svojih videoposnetkov posnel v spalnici, ki si jo deli s svojo ženo. Ta se občasno pojavi v njegovih videoposnetkih. Pred kratkim se je preselil v veliko večje stanovanje, a še naprej snema skoraj izključno v spalnici. Foto: YouTube

Ninja oziroma Tyler Blevins je trenutno prvo ime spletne platforme Twitch, ki uporabnikom omogoča, da svoje igranje računalniških iger prenašajo v živo prek spleta, drugim pa omogoča gledanje teh prenosov.

Igralcem na Twitchu, ki imajo po mnenju gledalcev posebej zanimive in kakovostne vsebine, lahko drugi uporabniki sledijo, kar je brezplačno, in se na njihove kanale tudi naročijo, za kar pa morajo plačati štiri evre na mesec. Naročniki prejmejo ugodnosti, med njimi je možnost klepeta z ustvarjalcem vsebin.

Tako je videti prenos Ninje na platformi Twitch:

Koliko zasluži?

Blevins ima na Twitchu trenutno skoraj pet milijonov sledilcev in več kot 220 tisoč naročnikov. Za Twitch so to velikanske številke, kar ga v primerjavi z drugimi uporabniki postavlja daleč v ospredje: nihče od drugih najbolj priljubljenih "zvezdnikov" Twitcha nima niti 50 tisoč naročnikov, več kot tri milijone sledilcev pa ima samo še eden.

Ninja je fenomen, kot ga Twitch do zdaj še ni videl. Še pred enim mesecem ga po podatkih analitičnega portala Statista ni bilo niti med desetimi uporabniki z največ sledilci na Twitchu, zdaj pa mu vsak dan v povprečju začne slediti več kot 70 tisoč novih uporabnikov. Foto: SocialBlade.

Te številke pomenijo, da je Ninja oziroma Blevins trenutno daleč največji zaslužkar na Twitchu, saj od naročnin vsak mesec dobi skoraj pol milijona evrov (Twitch polovico denarja od naročnin vzame zase, polovica pa gre ustvarjalcu vsebin).

Po najbolj optimističnih ocenah je to sicer le polovica njegovih mesečnih prihodkov od igranja videoiger - Ninja ima namreč tudi kanal na YouTubu, kjer ima okrog sedem milijonov sledilcev. Analitična spletna stran Social Blade ocenjuje, da Ninja z YouTubom mesečno zasluži od 37 pa kar do 600 tisoč evrov.

Hitro rast naročnikov in sledilcev Ninje obdaja meglica kontroverznosti. Ninji sicer nihče ne oporeka kakovostnih vsebin, a njegov kanal je eksplodiral v času, ko je Amazon, ki je lastnik Twitcha, vsem uporabnikom, ki so kupili Amazonovo storitev Prime, v zameno ponudil eno brezplačno naročnino na ustvarjalca na Twitchu. Večina je izbrala Ninjo in sprožila plaz, ki se še ni ustavil. Foto: Reuters

Zakaj o "nindži" govorijo po vseh šolskih hodnikih

Ninja svoj izredni in zelo hiter uspeh - še septembra lani je imel na Twitchu manj kot pol milijona sledilcev - pripisuje dejstvu, da je začel igrati Fortnite, ki je trenutno daleč najbolj vroča videoigra na svetu.

Slika, ki najbolje ponazori vse, kar zajema igra Fortnite. | Foto: Epic Games

Igra Fortnite je namenjena igranju prek spleta, njena osrednja zanimivost pa je tako imenovani način battle royale. Gre za bitko na vse ali nič, pri kateri se na otok sredi oceana s padali spusti 100 igralcev, na koncu pa lahko živ ostane samo eden.

Recept "battle royale" je lani popularizirala zelo podobna igra PlayerUnknown's Battlegrounds, ki je podirala rekord za rekordom, a Fortnite se od nje razlikuje dovolj, da je postal še bolj uspešen. Foto: Steam

Igra Fortnite je povsem brezplačna, ima nizke sistemske zahteve, kljub bojevanju s strelnim orožjem ne vsebuje krvi ter ima risankast videz in občasne komične vložke, zato je postala še posebej priljubljena med mlajšimi ljubitelji videoiger. Ninja, ki igranje Fortnite "obvlada" in med praktično vsakim prenosom poskrbi za spektakularne poteze, pa je postal njihov junak.

Ninja je šolski primer, kaj je mogoče narediti s trdim delom, pa četudi je to delo igranje videoiger

Ninja se je s prenašanjem videoiger v živo začel ukvarjati že davnega leta 2011 na zdaj že nekaj let neobstoječi platformi Justin.tv, ki je imela sicer istega očeta kot Twitch. Nekaj časa je bil tudi profesionalni igralec videoigre Halo, a ne z eno ne z drugo dejavnostjo ni zaslužil dovolj denarja za preživetje. Do pred kratkim je bil zato natakar v verigi restavracij s testeninami Noodles and Co..

Tyler Blevins mladostnikom, ki želijo slediti njegovim stopinjam in z videoigrami služiti denar, svetuje, naj ob prizadevanjih na tem področju vsekakor tudi še naprej ostanejo v šoli in raziskujejo druge, konvencionalne karierne poti. Tudi prenašanje in profesionalno igranje videoiger postaja niša, v kateri bo zares uspelo čedalje manj ljudem, opozarja. | Foto: Ninja/Instagram

Posebnost Ninje je, da je vsako od iger, ki jih je prenašal v živo, igral pogosto in zato postal zelo dober. Ko je spomladi leta 2017 začel igrati PlayerUnknown's Battlegrounds, z naskokom najbolj opevano igro prejšnjega leta, so gledalci začeli ceniti njegovo znanje in število sledilcev kanala Ninja je začelo naraščati hitreje. Ko je septembra preklopil na čedalje bolj priljubljeni Fortnite, je njegov kanal eksplodiral.

"Mislim, da gledalcem ponujam zelo visoko raven igranja, ki je pri drugih ustvarjalcih vsebin ne bodo našli," je Tyler Blevins pred nekaj tedni dejal v intervjuju za ameriški medij CNBC. Foto: YouTube

Druži se s superzvezdniki svetovnega formata in podira rekorde, naredil je tudi že svojo prvo neumnost

Ninja je v svetu videoiger tako slaven, da mu na Twitchu sledi celo glasbeni zvezdnik Drake, raper iz Kanade, ki je tudi sam velik ljubitelj videoiger.

Drake in Ninja sta prejšnji mesec skupaj podrla rekord Twitcha v hkratnem številu gledalcev enega prenosa - ob njunem skupnem igranju Fortnite se jih je zbralo več kot 600.000:

Blevins, ki je Fortnite igral tudi že s še enim slavnim raperjem, Travisom Scottom, je sicer tako velik ljubitelj hip hopa, da mu je pred kratkim med prenosom v živo med petjem iz ust ušel angleški slabšalni izraz za črnca. Beseda se v raperskih skladbah sicer pojavlja kar pogosto, a še vedno velja za tabu - toliko bolj, če jo izreče nekdo, ki je sicer belec.

Welp...looks like Ninja already dropped the N-word...smh and I had high hopes for him ughh @Nadeshot get ya mans 🤦🏽‍♂️ @Ninja pic.twitter.com/tETY8OunYQ — J.D. (@jdwitherspoon) March 28, 2018

Blevins se je zaradi tega znašel pod plazom kritik in se takoj opravičil. Incident je kljub temu, da se je zgodil šele prejšnji teden, sodeč po še vedno astronomsko rastočem številu sledilcev kanala Ninja, sicer že pozabljen.

Slava mu vsaj za zdaj še ni stopila v glavo, z denarjem skrbi za bolne živali

Blevins je v marčevskem intervjuju za medij CNBC povedal, da na varčevalne račune nalaga skoraj ves denar, ki ga zasluži z igranjem in prenašanjem iger, in ga ne zapravlja za luksuz ali nesmiselne nakupe.

Nekaj denarja vsak mesec daruje zavetiščem za živali ter plačuje za oskrbo, zdravniško nego in operacije tamkajšnjih živali. Februarja je organiziral tudi dobrodelno akcijo za preprečevanje samomorov, na kateri mu je v samo osmih urah uspelo zbrati okroglih 100 tisoč ameriških dolarjev.

