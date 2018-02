Kontroverzna težava internetnega velikana, ki buri duhove

Twitch.tv je spletna platforma, prek katere uporabniki v živo oddajajo posnetke sebe pri igranju računalniških iger, milijoni drugih pa te prenose gledajo in, če jim je vsebina še posebej všeč, ustvarjalcem za nagrado nakažejo evro ali dva. Zelo kontroverzna problematika v skupnosti Twitcha so pomanjkljivo oblečene uporabnice, ki zato prejemajo višje donacije, drugi uporabniki pa jih zaradi tega napadajo z žaljivkami. Twitch ima zdaj dovolj, uvedel bo nova pravila.

Vpletenosti v ideološko vojno, v osrčju katere so uporabnice z oblačili, ki več pokažejo kot zakrijejo, se je vodstvo podjetja Twitch do zdaj večinoma izogibalo, a v skupnosti uporabnikov je v zadnjem obdobju tako zavrelo, da so preprosto morali udariti po mizi. Foto: YouTube

Kje je težava?

Problematika je sledeča: ustvarjalke vsebin, ki se med prenosom igranja računalniške igre na platformi Twitch pred kamero pojavijo v spodnjem perilu ali kako drugače razgaljene, mnogo uporabnikov obtožuje, da uničujejo temelje, na katerih je bil zgrajen Twitch (biti platforma za gledanje prenosov iger v živo), da to počnejo samo zaradi denarja in da drugim uporabnikom, ki imajo res kakovostne vsebine, kradejo gledalce.

Številni drugi uporabniki medtem priznavajo, da s pomanjkljivo oblečenimi dekleti, ki pred kamero namesto igranja ter komentiranja videoiger plešejo in delajo počepe, nimajo nobene težave (vir). Moti pa jih, da zanje, vsaj kar se tiče pogojev uporabe platforme Twitch, ne veljajo enaka pravila kot za tiste uporabnike, ki svoje nestrinjanje z razgaljenostjo izražajo glasno in pogosto tudi na neprimeren način.

Pravila Twitcha so do zdaj med drugim že prepovedovala tako pretirano spolno izzivalnost kot sovražni govor. A številni uporabniki vztrajajo, da zaradi sovražnega govora takoj prejmejo tako imenovani ban oziroma nekajdnevno blokado svojega uporabniškega računa, medtem ko razgaljena dekleta takšnih sankcij pogosto niso deležna.

Tretja skupina uporabnikov medtem vztraja, da lahko na Twitchu vsak počne in gleda, kar želi, dokler resno ne krši pravil platforme, ter prvi dve skupini uporabnikov obtožuje nestrpnosti in seksizma.

Zaradi tega se je na Twitchu razplamtela prava ideološka vojna, ki je vodstvo platforme preprosto ni več moglo ignorirati. 19. februarja bodo tako za ustvarjalce vsebin kot za gledalce prenosov v živo zato začela veljati nova pravila, s katerimi želi vodstvo Twitcha malce umiriti strasti.

Problematike Twitcha še zdaleč ni mogoče kar pomesti pod preprogo, saj Twitch ni več nišna internetna skupnost kot prvih nekaj let po nastanku, temveč ima gromozanski, globalen doseg. Twitch.tv je 32. najpogosteje obiskana spletna stran, prenose videoiger v živo pa na platformi vsak mesec gleda 100 milijonov različnih uporabnikov. Foto: Reuters

Pred kamero nič več v bikiniju ali spodnjicah

Prvi ukrep bo veliko strožji nadzor in posledično tudi kazni za sovražni govor in nadlegovanje drugih uporabnic in uporabnikov platforme Twitch. Tisti, ki ga bodo moderatorji ujeli pri tem početju, bo kaznovan z blokado oziroma banom uporabniškega računa za nedoločen čas.

Drugi ukrep se dotika izzivalnega oblačenja oziroma razgaljenosti. Twitch bo od vseh uporabnic in uporabnikov v prihodnje brez izjeme zahteval, da so pred kamero oblečeni "normalno": tako, kot bi bili za izlet v trgovino, sprehod, obisk restavracije ali katerega drugega javnega kraja.

Kakršna koli razgaljenost ali golota, to velja tudi za moške uporabnike brez majic, bo v prihodnosti sankcionirana. Twitch bo preverjal tudi pretekle objave, zato uporabnikom svetuje, naj jih pregledajo tudi sami in odstranijo morebitne neprimerne. Vodstvo Twitcha obenem svari, da bo kaznovalo tudi uporabnike, ki bodo preveč dlakocepili s prijavami zaradi domnevnega kršenja pravil o goloti.

Napoved skorajšnje uvedbe novih pravil je na spletu že sprožila precej razprav, katerih udeleženci so tako kot pri aktualni problematiki razdeljeni na dva pola. Nekateri so Twitch pohvalili, da se je problematike lotil zelo razumno, medtem ko se je z druge strani usul plaz kritik, da bo nove ukrepe zelo težko uveljavljati povsem pravično ter da se bodo v navzkrižnem ognju verjetno znašli in nastradali tudi povsem nedolžni uporabniki. Foto: Reuters