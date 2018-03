Madžarski superzvezdnik, čigar pravega imena ne pozna skoraj nihče

Njegov obraz poznajo milijoni, saj se na svetovnem spletu pojavlja praktično na vsakem koraku, najpogosteje pa na družbenih omrežjih. Osiveli možakar, ki je na vsaki fotografiji videti, kot da mu je izredno neprijetno, je znan kot "Harold, ki za nasmeškom skriva bolečino" oziroma "Hide the pain Harold" po angleško. Kako je Harold sploh postal internetna senzacija in kdo je v resnici?

Foto: Instagram

Harold je eden najbolj prepoznavnih obrazov tako imenovanih memov, viralnih spletnih šal, ki vsebujejo duhovito sporočilo in sliko ali fotografijo, ki to sporočilo najbolje ponazarja.

Na spletni strani DreamsTime, ki je ponudnik brezplačnih in plačljivih predstavitvenih fotografij (tako imenovanih stock fotografij), je Harolda že septembra 2011 našel uporabnik foruma Facepunch.

Haroldov nasmejani, a hkrati kisli obraz se je po spletu začel bliskovito širiti tri leta pozneje, ko je njegove fotografije v tej galeriji nekdo objavil na precej bolj obiskana foruma Reddit in 4chan. Harold je takrat dokončno postal internetna senzacija.

Kako se je vse skupaj začelo?

S to fotografijo:

Foto: Hide the pain Harold

Zgornji avtoportret je danes 72-letni možakar, ki mu je v resnici ime András Arató, prihaja pa z Madžarske, posnel leta 2010 med dopustovanjem v Turčiji. Fotografijo je Arató naložil na lokalno madžarsko družbeno omrežje, kjer so jo opazili predstavniki fotografske agencije.

Po nekem javnem dogodku, na katerem je Arató skrbel za osvetlitev - po poklicu je inženir elektrotehnike -, so ga poiskali in mu ponudili delo honorarnega fotomodela. Arató je ponudbo sprejel in se nato pojavil v seriji fotografij, v katerih igra vse od zdravnika in poslovneža do uporabnika računalnikov in zvestega moža:

Arató je na praktično vseh svojih fotografijah, za katere je poziral, videti, kot da za nasmeškom skriva izredno trpljenje. Foto: Matic Tomšič

Kot je Arató, ki zelo dobro govori angleško, lani povedal za britanski medij The Independent, je za svojo spletno slavo izvedel izvedel nekaj let po tem, ko je zadnjič poziral fotografski agenciji. Sprva je bil šokiran, širjenje svojega obraza po spletu je želel zaustaviti.

A ker je bilo to praktično nemogoče, saj je njegov kisli nasmešek milijone uporabnikov zelo zabaval, sej je Arató vdal v usodo in marca 2016 na ruski forum VK objavil fotografijo, na kateri drži list z napisom: "Še sem živ."

Foto: VK/pain_harold

Arató se je sprijaznil s svojo internetno slavo in za skupnost svojih oboževalcev kasneje na splet, v prvi vrsti na svoj profil na Instagramu, začel objavljati fotografije in kratke videoposnetke.

A veliko zanimanje za pravo identiteto veselega in hkrati žalostnega "Harolda" sta šele prejšnji teden sprožili dve drugi objavi.

Najprej je nogometni portal Dugout na Facebooku objavil posebno reportažo, v kateri je nastopal madžarski internetni zvezdnik. Obiskal je namreč mesto Manchester v Angliji in si ogledal tekmo nogometnega kluba Manchester City, pri tem pa mu je sledila kamera:

Na spletnem forumu Reddit je nato uporabnik GallowBoob en dan kasneje sprožil pravo evforijo, saj je objavil fotografijo s pripisom: "Poglejte, koga je srečal moj prijatelj":

Foto: Reddit.com

Ustavljajo ga na ulicah in prosijo za avtograme

András Arató je v svojih objavah in odzivih nanje večkrat razkril, da ga ljudje pogosto prepoznajo in prosijo za avtograme ter fotografije v njegovi družbi. Največkrat ga poskusijo ustaviti mladi ljudje, ki so tudi več na internetu, je povedal.

Zakaj pa se na svojih fotografijah tako nerodno smeji, je v resnici res žalosten? Arató je lani za The Independent pojasnil, da je razlog za njegov trpeči izraz na obrazu zahtevnost poziranja.

"Ko se moraš smehljati več minut skupaj brez premora, to ni več naraven nasmešek, temveč naporna, boleča izkušnja. Morda je to bolečina, ki jo vsi vidijo. A žalosten nisem bil nikoli." Foto: Facebook

Preberite tudi:

Prizor, ki je na Facebooku in Instagramu zmešal na milijone ljudi

Ni ga bilo strah umreti: nora življenjska odločitev ameriškega mladeniča