Proizvajalec luksuznih jaht Feadship je prejel prvo naročilo za izdelavo superjahte Sinot Aqua, ki jo bo namesto nafte poganjalo "čisto" gorivo in sicer tekoči vodik. Prvi lastnik Aque, za katero je odštel okrog 600 milijonov evrov, kar pomeni, da gre za eno najdražjih luksuznih jaht vseh časov, ne bo nihče drug kot ameriški milijarder in drugi najbogatejši človek na svetu Bill Gates . Toliko denarja 64-letni Gates, ki ima pod palcem več kot 100 milijard evrov, ni odštel še za noben drug nakup "za dušo".

112-metrsko superjahto Aqua, ki jo je oblikovalo nizozemsko podjetje Sinot in ob drznem futurističnem oblikovanju izstopa predvsem zaradi okolju prijaznega pogonskega sklopa, je svet takrat še kot koncept jahte prihodnosti prvič spoznal na lanskem sejmu pomorskega luksuza v Monaku.

Čeprav se v prvi vrsti poudarja prijaznost superjahte Aqua do okolja, bo šlo seveda za plovilo najvišjega kakovostnega razreda, namenjeno tudi ultra-petičnim in luksuza vajenim uporabnikom. Foto: Sinot

V podjetju Sinot so se takrat pohvalili, da je Aqua prva luksuzna superjahta na svetu, katere motorja poganjata tekoči vodik oziroma tehnologija gorivnih (vodikovih) celic.

Gorivo je na jahti skladiščeno v dveh 28-tonskih rezervoarjih, ki sta ohlajena na manj kot minus 250 stopinj Celzija - tako nizka temperatura je potrebna, da vodik ostane v tekočem agregatnem stanju.

Pogon na vodik pomeni, da je edini stranski produkt delovanja motorjev, ki vsak razvijeta okrog enega megavata oziroma nekaj več kot 1.300 "konjev" moči, voda.

Superjahta Aqua sicer ne bo stoodstotno "čista" - ker črpalke, kjer je mogoče dotočiti tekoči vodik, niso ravno v vsakem pristanišču, bo za vsak slučaj na njej tudi rezervni dizelski motor. Foto: Sinot

Najvišja hitrost jahte bo nekaj več kot 30 kilometrov na uro, njen maksimalni doseg s polnima rezervoarjema pa bo malo manj kot 7.000 kilometrov.

To je dovolj za pot od pristanišč na zahodni obali Evrope do vzhodne obale ZDA ali pa za nekajtedensko križarjenje po Jadranskem morju, kar Bill Gates v zadnjih letih počne zelo pogosto.

Najeto superjahto Billa Gatesa so lani opazili ob obali Korčule. Ustanovitelj Microsofta je po Jadranu v lastni režiji sicer križaril tudi v letih 2009, 2013 in 2017. Foto: Thinkstock

Da je prvi kupec Sinot Aqua, ki jo bo izdelal nizozemski ladjarski konglomerat Feadship, ki je znan predvsem po proizvodnji luksuznih jaht, ustanovitelj Microsofta in drugi najbogatejši človek na svetu Bill Gates, je prvi razkril britanski medij The Sunday Telegraph.

Gates poročanja medija še ni ne zanikal in ne potrdil. Znano je sicer, da je Gates velik ljubitelj plovbe z luksuznimi jahtami, a jih je do zdaj vselej raje najemal.

Gates tudi ne skriva, da je velik podpornik raziskav in razvoja alternativnih goriv, med drugim je vložil v več podjetij, ki se ukvarjajo prav s tem področjem. Gates bo po smrti kar 99 odstotkov svojega denarja sicer zapustil dobrodelnim organizacijam in iniciativam, ki se borijo za boljši jutri. Foto: Reuters

Najbolj "milijarderski" nakup Billa Gatesa do zdaj

Bill Gates bo za superjahto Aqua odštel okrog 600 milijonov evrov, uporabljati pa jo bo lahko začel predvidoma leta 2024, je še poročal The Sunday Telegraph.

To ne pomeni le, da bo Gatesova superjahta ena najdražjih vseh časov, temveč tudi, da bo Aqua z naskokom Gatesov najdražji osebni nakup v življenju.

Za posestvo Xanadu 2.0, kjer je nato gradil svoje osrednje domovanje, je Bill Gates leta 1988 plačal okrog dva milijona ameriških dolarjev. Foto: Google Zemljevidi

Do zdaj je največ denarja za eno stvar, okrog 57 milijonov evrov, zapravil za svoje posestvo in domovanje Xanadu 2.0 v Medini v ameriški zvezni državi Washington. Posestvo je po ocenah ameriških nepremičninarjev danes sicer vredno okrog 116 milijonov evrov. Okrog 35 milijonov evrov je odštel tudi za zasebno letalo, za katerega je pred časom dejal, da je bil to njegov najbolj "razsipen" nakup.

