300 milijonov evrov za jahto: na prodaj najboljša izmed vseh #foto

Svet prestižnih in megalomanskih jaht je osupljiv skupek presežkov. Toda tudi pri na stotine milijonih evrov ne šteje le velikost, temveč predvsem kakovost izdelave in kreativnost oblikovanja. Tokrat je na prodaj ena izmed najboljših in najpametnejših jaht, ki so jih kadarkoli izdelali. Lastnik Octopusa je bil zdaj že pokojni soustanovitelj Microsofta Paul Allen. Plovilo že od začetka velja za sveti gral med jahtami. Njenemu slovesu je primerna tudi cena - 325 milijonov dolarjev (295 milijonov evrov).

Foto: Wikimedia Commons

Ekscentrični milijarder umrl, družina prodaja njegove igračke

Soustanovitelj Microsofta je zaradi posledic raka umrl na začetku lanskega leta, zdaj pa so počasi začeli prodajo njegovih najljubših in cenjenih ''igrač''. Na dražbo gredo vse njegove ekscentrične stvari: od največjega letala na svetu, ki je bilo izdelano za prevoz satelitov v vesolje, vse do brezhibnega in delujočega bojnega letala MiG-29UB fulcrum. Med njimi je tudi njegova najljubša stvar: gromozanska jahta Octopus.

Ena od največjih na svetu

Jahto so izdelali pri podjetju Lurrsen in jo Allenu dostavili leta 2003. Takoj je postala največja jahta na svetu, ki pa je svoje prvo mesto hitro izgubila zaradi vse večje tekmovalnosti v svetu milijarderjev. Danes po velikosti (126 metrov) ne spada niti med največjih deset na svetu, vendar se med največje uvršča po nosilnosti - ta znaša malce manj kot 10 tisoč ton.

Na njej je v 13 kabinah prostora za 26 gostov, medtem ko v 30 kabinah spi 63 članov posadke. Za primerjavo: v polni zasedenosti je razmerje posadke na gosta skoraj 2,5 : 1, na prestižni križarki Anthem of the seas je delež posadke na gosta vsega 0,31 : 1, na super luksuzni majhni jahti seaborne odyssey pa nekoliko več (0,73 : 1), vendar še vedno bistveno manj kot na Octopusu. Sočasno je na jahti dovolj prostora, da lahko na zabavah ali večerjah sprejme več kot sto gostov.

Foto: Reuters

Še danes izstopa po svoji eleganci

Octopus z izjemno lično zunanjo podobo kljub svoji starosti še vedno velja za eno od najlepših luksuznih jaht. V svetu več sto milijonov vrednih plovil smo velikokrat priča neokusnim dodatkom, ki povsem po nepotrebnem izražajo bogastvo lastnika. Pri tem so bile stvari drugačne tudi zaradi dejstva, da je bila Octopus poleg jahte še ladja za raziskovanje.

Praktična stan Octopusa se kaže predvsem v oblikovanju. Pri tem v ospredje stopi predvsem ogromen osrednji potopljivi del na krmi, kjer je parkirana rumena podmornica Pagoo. Vanjo gre lahko do deset ljudi, ki v podvodnih aktivnostih uživajo največ osem ur. Podmornica se lahko potopi do globine 300 metrov, na njeni površini pa so nameščene ogromne steklene površine za ogledovanje dna.

Allen je imel zelo zanimiv hobi. Na dnu oceanov in morij je iskal legendarne potopljene bojne ladje. Temu namenu služi podmornica, parkirana na krmi ladje Octopus. A tokrat ni šlo le za pobožne želje ali avanturistični duh. Allen je marca 2015 pod gladino oceana blizu Filipinov odkril dolgo izgubljeno japonsko vojaško ladjo Musaši, ki je bila potopljena med drugo svetovno vojno.



Avgusta 2017 je odkril ameriško bojno ladjo USS Indianapolis, ki je po srečanju z japonskim torpedom v Tihem oceanu potonila 30. julija 1945. Petega marca leta 2018 je njegova druga raziskovalna ladja RV Petrel vzhodno od obale Avstralije na globini blizu 5.500 metrov odkrila ostanke potopljene ameriške letalonosilke USS Lexington.

Na ladji tudi radijsko vodena podmornica

Na jahti je parkirana tudi radijsko vodena podmornica, ki se lahko potopi bistveno globlje kot Pagoo. Na krovu se kaže Allenova ljubezen do letal in vojaške opreme. Octopus je imela dva pristajalna platoja za pristanek helikopterjev. Še več, pod krovom je bilo dovolj prostora, da so oba helikopterja (enega večjega in drugega manjšega) parkirali na varno pod palubo. Tudi zaradi tega je Octopus edinstvena jahta v svetu luksuznih jaht. Po zdaj poznanih podatkih pod palubo nobena nima hangarja za dva helikopterja.

Trup ladje se lahko odpre na več mestih. V loputah pa so lahko parkirane igrače za vožnjo po vodi, čolni ali pa drugi pripomočki, ki so olajšali raziskovanje po morju. Jahta se je tako lahko hitro prilagodila različnim potrebam in misijam.

Kljub raziskovalnemu duhu je bila večino časa prostor za zabave

A čeprav se zdi drugače, jahta Octopus ni bila namenjena le poslu, temveč je večinoma služila predvsem kot središče zabav. V družbi Jonathan Quinn Barnett so zasnovali notranjost, kjer je mogoče videti kombinacijo klasičnih navtičnih dizajnov s pridihom modernosti. Na jahti je še ogromen bazen, ki se lahko spremeni v plesišče. Nad njim namreč zdrsne steklena plošča, pod njo pa z disko lučmi ustvarijo pravi plesni studio.

Na njej je tudi eden od najboljših snemalnih studiev. Allen je bil poznan kot ljubitelj dobre glasbe. Številni svetovno znani glasbeniki (Mick Jagger, Usher, Johnny Cash, Bono ...) so svoje pesmi posneli kar v ladijskem studiu. Pod palubo je osem ''nadstropij'', od tega je bilo eno namenjeno izključno Allenu. V svojem delu je imel posebno ložo z barom, jacuzzi, jedilnico in dvigalo, ki ga je lahko uporabljal izključno on.

Gostje so lahko uporabljali knjižnico, bar, kino, telovadnico, observatorij in potapljaški center. Na zadnjem delu ladje je še košarkarsko igrišče, ne manjka niti stekleni del trupa, kjer so si gostje lahko ogledovali dno morja.

Letno vzdrževanje: več kot 30 milijonov evrov

Izklicna cena za Octopus znaša 325 milijonov dolarjev oziroma 295 milijona evrov. Toda tisti, ki si takšno jahto lahko privošči mora razmisliti tudi o tekočih stroških. Če upoštevamo pravilo, da vzdrževanje jahte stane približno deset odstotkov nakupne cene bo novi kupec moral na letni ravni pripraviti vsaj 30 milijonov evrov. Verjetno je zaradi številnih igračk in velikega številka posadke ta številka tukaj še višja.