Štiri milijarde evrov: to so jahte presežkov v Monaku #foto

Monako in pristanišče Hercules, ki v tej žepni državici ponuja dovolj globoko morje za privez tudi več kot sto metrov dolgih jaht, bo do 28. septembra osrednja točka navtičnega sveta. V Monaku so se zbrali proizvajalci, prodajalci, oblikovalci, posredniki in dobavitelji, ki so kakorkoli povezani z izdelavo ali prodajo superjaht.

Skupno jih je na ogled 125, med temi kar 44 novih. Po mnenju organizatorja je skupna vrednost jaht okrog 3,9 milijarde evrov.

Povprečna bruto masa razstavljenih jaht znaša 800 ton, najvišja izklicna cena za prodajo ene izmed njih pa znaša vrtoglavih 37,8 milijona evrov.

Dogodek Monacoo Yacht Show privabi okrog 30 tisoč obiskovalcev, med katerimi ne manjka niti monaški princ Albert. Navtični šov sovpada s koncem navtične čarterske sezone v Sredozemlju in z začetkom navtične čarterske sezone v Karibskem morju.

Tis

Ena izmed zvezd šova je superjahta Tis, ki je dolga 111 metrov in ima na krovu kar dve pristajalni ploščadi za helikopterje. Oblikoval jo je britanski studio Winch Design, izdelali pa so jo v nemški ladjedelnici Lürssen. Ta ladja lahko sprejme 18 gostov, zanje in za upravljanje jahte pa skrbi 38 članov posadke. Foto: Monaco Yacht Show

Excellence

Izstopa 80-metrska jahta Excellence, ki jo je prav tako zasnoval Winch Design. Izstopa predvsem po nenavadni obliki premca. Foto: Monaco Yacht Show

Phoenix II

To je 90-metrska jahta Phoenix II. Tako kot jahto Tis jo je zasnoval oblikovalec Andrew Winch, izdelali pa so jo pri Lurssnu. Izdelali so jo sicer že pred 10 leti, letos pa so jo povsem obnovili. Jahta ima šest kabin in lahko sprejme 12 gostov. Na jahti je še 28 članov posadke. Foto: Monaco Yacht Show

Secret

Secret je 82,5 metra dolga jahta. Izdelali so jo leta 2013, v zadnjih letih pa so jo obnovili in prebarvali. Na krovu lahko do 12 gostov uživa udobje šestih kabin, ob tem pa so na voljo še kino, fitnes, dve večji ploščadi in podobno. Foto: Monaco Yacht Show

Amadea

Tudi ta jahta Amadea z dolžino 106 metrov spada med najdaljše v Monaku. Na šestih palubah lahko sprejme do 22 gostov za križarjenje, v osmih kabinah pa je prostora za 16 potnikov. Za jahto skrbi 36 članov posadke. Jahto Amadea poganjata dva motorja s sistemsko močjo kar 8.600 kilovatov. Pri potovalni hitrosti znaša doseg jahte osem tisoč navtičnih milj. Foto: Monaco Yacht Show

Kaligha

Lazy

