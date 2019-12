Britanec James Howells trdi, da se je s kriptovaluto bitcoin srečal med prvimi na svetu. Pridobivati oziroma rudariti jo je začel leta 2009, ko je to bilo mogoče početi še na prenosniku, ne z računalniško farmo, ki porablja toliko elektrike kot manjše mesto.

V razmeroma kratkem času je Howells zbral okrog 7.500 bitcoinov, a nato prenehal rudariti, ker se je njegovo dekle začelo pritoževati, da je njegov računalnik prevroč in preglasen.

James Howells (na fotografiji med enim od svojih zadnjih javnih nastopov) za bitcoine ni plačal nič razen elektrike, ki je poganjala njegov prenosni računalnik. S posebno programsko opremo, ki rešuje kompleksne matematične enačbe, je vse pridobil sam s postopkom, ki se imenuje rudarjenje. Ko je Howells rudaril bitcoine, pravzaprav tudi še niso imeli cene, saj so bili bolj prikaz tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Nekatere spletne strani so jih ob prvem obisku celo delile brezplačno. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Na svoje bitcoine se je znova spomnil šele, ko je bilo že prepozno

Trdi disk, na katerem je imel Howells shranjene svoje zasebne ključe za dostop do bitcoinov, je leta 2010 romal na njegovo podstrešje.

Prenosni računalnik je namreč polil z limonado, zato je kupil novega, nekatere komponente v starem, ki so še delovale, pa je shranil kot nadomestne dele.

Julija 2013 je Howells pospravljal podstrešje in stvari, ki jih ni več potreboval, odpeljal na odpad. Med njimi je bila tudi večina starih računalniških komponent.

James Howells je za medije pozneje pojasnil, da je med pospravljanjem podstrešja vedel, da ima na enem od zavrženih trdih diskov bitcoine, ni pa vedel natanko, na katerem. Tega ni preveril, temveč se je odločil, da v smeti vrže tistega, za katerega je menil, da ne vsebuje digitalne denarnice z bitcoini. Kot je ugotovil nekaj mesecev pozneje, se je zelo zmotil. Foto: Twitter

Tri mesece pozneje se je Howells znova znašel na istem smetišču in tamkajšnje delavce prepričeval, da naj mu ga dovolijo prekopati. Trdi disk, na katerem so bili ključi do njegovih bitcoinov, je bil ob takratnem meteornem vzpenjanju kriptovalute proti ceni tisoč evrov vreden milijone.

Na smetišču so mu pojasnili, da je prepozen in da bi bilo iskanje njegovega trdega diska tako rekoč misija nemogoče. Bil je zakopan pod metrsko plastjo smeti, lahko pa bi bil kjer koli na območju, velikem kot nogometno igrišče.

Po tem, ko je Howells svojo zgodbo o izgubljenem trdem disku z bitcoini leta 2013 zaupal britanskim medijem, je smetišče dobilo ogromno nepovabljenih obiskovalcev, ki so predvsem ponoči iskali Howellsov digitalni zaklad. Foto: Pixabay

Howells se je nato z britanskimi oblastmi o morebitnem prekopu smetišča pregovarjal vse do decembra 2017, ko so mu to vendarle dokončno prepovedali, ker bi takšen poseg v več kot 200 tisoč ton odpadkov, ki so se do takrat nabrali nad njegovim trdim diskom, preveč ogrozil okolje.

Če bi jih takrat prodal, bi bil bogatejši od najbogatejšega slovenskega kriptomilijonarja

Istega meseca, 17. decembra 2017, je vrednost njegovega diska dosegla vrhunec, in sicer kar okrog 135 milijonov evrov. To je bil čas eksplozije cen kriptovalut in začetka svetovne kriptomrzlice.

Cena bitcoina je 17. decembra 2017 prvič in za zdaj tudi edinkrat presegla čarobno mejo 20 tisoč ameriških dolarjev (takrat okrog 17.500 evrov). Foto: Getty Images

Če bi Howells trdi disk našel danes, kar je najverjetneje mogoče le še s pomočjo čarovnije, bi lahko svoje bitcoine danes glede na trenutno ceno kriptovalute prodal za okrog 50 milijonov evrov.

Nesojeni milijonar je za intervjuje začel zahtevati plačilo

Lani se je Howells nato skoraj povsem umaknil iz javnega življenja.

S Twitterja, ki je bilo edino družabno omrežje, kjer je bil še aktiven, je izbrisal vse objave. Prenehal se je tudi pojavljati v medijih in zavračal intervjuje oziroma je zanje zahteval plačilo 250 ameriških dolarjev (225 evrov) v kriptovalutah.

Preberite tudi: