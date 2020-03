Posledica koronavirusa, ki se je marsikdo celo veseli

Številna velika tehnološka podjetja so v zadnjih dneh ob spremljanju rasti števila odkritih okužb z novim koronavirusom svojim zaposlenim naročila, naj za preprečevanje širjenja bolezni raje delajo od doma. Zelo mogoče je, da se nekateri njihovi zaposleni tudi po tem, ko in če se bo virusni preplah umiril, ne bodo več vrnili na sedež podjetja, temveč bodo z delom od doma nadaljevali za stalno.

Tehnološki velikani Google, Facebook, Microsoft in Amazon so v določenih krajih tistim zaposlenim, ki to lahko storijo, ta teden naročili, naj zaradi koronavirusa raje delajo od doma.

Twitter je šel še korak dlje in delo od doma, če je to le mogoče, predlagal prav vsem zaposlenim. Prav iz Twitterja pa prihaja ključna informacija, ki bo morda korenito vplivala na prihodnost dela na daljavo.

Zaposleni, ki delajo do doma, so pri svojem delu praviloma bolj učinkoviti od zaposlenih, ki vsak dan prihajajo na sedež podjetja, obenem pa so v povprečju srečnejši in bolj zvesti do svojega delodajalca. Takšna oblika dela sicer ni za vsakogar - kdor ni dovolj discipliniran in organiziran, bo hitro ugotovil, da je njegova produktivnost padla. Foto: Pixabay

Kot je za ameriški medij Buzzfeed News namreč povedala vodja upravljanja s človeškimi viri pri Twitterju Jennifer Christie, podjetje zaradi koronavirusa najverjetneje nikoli več ne bo enako.

"Ljudje ne bodo šli več nazaj"

Po mnenju Jennifer Christie se nekateri zaposleni nikoli več ne bodo vrnili nazaj na sedež podjetja, saj bodo ugotovili, da pri delu od doma naredijo več oziroma delajo bolj kakovostno. Podobno bodo njihovi šefi uvideli, da lahko svojim ekipam poveljujejo in z njimi na daljavo komunicirajo enako učinkovito kot v živo.

Twitter ima trenutno skoraj povsem razpršeno delovno silo, saj večina od več kot 5.000 zaposlenih dela od doma. Velik podpornik tovrstne kadrovske decentralizacije je sicer tudi ustanovitelj in direktor Twitterja Jack Dorsey.

Jack Dorsey je že prejšnji mesec napovedal, da stremi k bolj razpršeni delovni sili in da se bo podjetje kmalu širilo izven okvirov sedeža v ameriškem San Franciscu. Foto: Reuters

Kaj lahko delodajalci pridobijo s tem, ko zaposlenim omogočijo delo od doma?

Ameriški tehnološki medij ZDnet je izpostavil nekatere ključne prednosti dela od doma, ki jih bo v marsikaterem podjetju, ki zaradi trenutnih razmer zaposlenim omogoča ali celo zapoveduje delo na daljavo, razgalil koronavirus:

- Zmanjšanje potnih stroškov. Ko se bodo v podjetjih začeli zavedati, da za vsak dogovor ni treba organizirati srečanja v živo in da je mogoče sestankovati tudi s pomočjo namenske videokonferenčne programske opreme.

- Zmanjšanje stroškov za najem prostorov. Manj zaposlenih, ki so fizično prisotni na sedežu podjetja, pomeni tudi manjšo kvadraturo, ki je potrebna za to, da ima lahko vsak zaposleni svojo mizo.

- Manj medosebnih težav in s tem manj dela za kadrovske službe ter nižje pravno tveganje. Manjša gneča v pisarniških prostorih pomeni manj možnosti za morebitne spore, nadlegovanja in s tem preiskave dogajanja, ki zahtevajo tako čas kot denar.

- Boljši delavci. Empirično je dokazano, da so zaposleni, ki delajo do doma, pri svojem delu bolj učinkoviti od zaposlenih, ki vsak dan prihajajo na sedež podjetja, obenem pa so v povprečju srečnejši in bolj zvesti do svojega delodajalca.

