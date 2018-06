Nasmeh do ušes: kdo je fant, ki je pravkar postal milijarder?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški računalniški velikan Microsoft je sklenil tretji najdražji posel v zgodovini podjetja. Za 7,5 milijarde dolarjev oziroma 6,4 milijarde evrov bo letos prevzel GitHub, ki velja za eno od najpomembnejših spletnih strani ta hip. GitHub je namreč največja platforma za razvoj programske opreme, ki poganja tehnološko infrastrukturo sveta, uporablja pa ga ogromno velikih podjetij in državnih institucij.

Kaj je Github in kdo so njegovi ustanovitelji

Platforma GitHub uporabnikom omogoča sodelovanje pri razvoju programske kode, ki poganja različne aplikacije, programe in spletne storitve ter shranjevanje kode na tak način, da si jo lahko kadar koli ogleda vsak (to je tako imenovana odprtokodnost).

Danes ima GitHub več kot 28 milijonov uporabnikov in je 64. najpogosteje obiskana spletna stran.

To je nekaj največjih podjetij na svetu, ki uporabljajo GitHub za razvoj svoje programske kode: platforma za iskanje nastanitev Airbnb, razvijalec programske opreme SAP, računalniški velikan IBM, internetni gigant Google, plačilni servis Paypal, medij Bloomberg, ponudnik glasbe na zahtevo Spotify, družbeni omrežji Twitter in Facebook, platforma za razvoj aplikacij v programskem jeziku JavaScript Node.js, vesoljska agencija Nasa, največja veriga supermarketov na svetu Walmart. Med njimi je tudi Microsoft, ki na GitHub prispeva več programske kode kot vsa druga podjetja.

GitHub so leta 2008 ustanovili programerji Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath in PJ Hyett. Drugi in tretji še vedno delata za GitHub, Preston-Werner pa je podjetje zapustil leta 2014 po obtožbah o nadlegovanju zaposlenih, a je vseeno ostal eden od večinskih lastnikov GitHuba.

Od leve proti desni: Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath in PJ Hyett. | Foto: Github

GitHub je bil do zdaj sicer v zasebni lasti, ob zadnjem vrednotenju leta 2015 pa so finančni analitiki vrednost podjetja ocenili na okrogli dve milijardi ameriških dolarjev (1,71 milijarde evrov). Krožile so tudi govorice, da se GitHub pripravlja na vstop na borzo.

Ponudba, ki je niso mogli zavrniti

Toda naokrog je prišel Microsoft in vodstvu Githuba - direktor je za zdaj Chris Wanstrath, ki pa že od avgusta lani išče naslednika - na mizo vrgel ponudbo, ki je bila preprosto predobra, da bi jo zavrnili. Za prevzem GitHuba so ponudili 7,5 milijarde dolarjev oziroma 6,4 milijarde evrov v delnicah Microsofta.

Wanstrath in Satya Nadella, direktor Microsofta, sta z rokovanjem posel že potrdila, dokončno pa bo najverjetneje sklenjen do konca leta 2018, ko ga bodo preverili še regulatorji, so sporočili pri Microsoftu.

Od leve proti desni: soustanovitelj Githuba Chris Wanstrath, direktor Microsofta Satya Nadella, zdajšnji podpredsednik Microsofta Nat Friedman, ki bo postal novi direktor GitHuba. Vrednost Wanstrathovega premoženja se bo po prodaji GitHuba Microsoftu konkretno povečala. Ko je bil GitHub po ocenah analitikov vreden še dve milijardi dolarjev, je poslovni medij Forbes Wanstrathovo premoženje, ki je praktično v celoti vezano na lastniški delež v GitHubu, ocenjeval na 360 milijonov ameriških dolarjev. Microsoft je s prevzemom vrednost GitHuba zdaj ocenil na 7,5 milijarde dolarjev, kar pomeni, da je oziroma bo Wanstrath postal milijarder. Foto: Microsoft

Direktor GitHuba bo sicer že zdaj postal Nat Friedman, ki je trenutno podpredsednik Microsofta. Wanstrath bo medtem spet lahko programiral, prevzel bo namreč položaj v Microsoftovem razvoju.

Prevzem GitHuba bo sicer tretji največji nakup v zgodovini Microsofta. Leta 2011 so za okroglo milijardo dolarjev več kupili ponudnika internetnih klicev Skype, leta 2016 pa za 26,2 milijarde dolarjev oziroma 22,3 milijarde evrov kupili družbeno omrežje LinkedIn.