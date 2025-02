Valentinova akcija: posodobite računalnik z Office 2021 in Windows 11

Najboljša Microsoftova programska oprema, vključno z operacijskim sistemom Windows 11 Pro in vrhunskim paketom za produktivnost Microsoft Office 2021, je zdaj na voljo v Keysoffovi valentinovi razprodaji.

Foto: Keysoff.com

Microsoft Office 2021 Professional si lahko zagotovite za neverjetnih 35,64 evra (redna cena 249 €) in tako za vedno dobite dostop do ključnih orodij za produktivnost. Z njim boste lahko urejali pomembne dokumente in pripravljali privlačne predstavitve. To je enkratni nakup, ki velja za eno napravo – brez naročnin, brez dodatnih stroškov. Popolna priložnost, da si zagotovite nepogrešljivo programsko opremo!

Če iščete še ugodnejšo možnost, je na voljo tudi MS Office Professional 2016 za 15,69 evra, kar je popolna rešitev za vse, ki želijo prihraniti.

Poleg tega je Windows 11 Professional na voljo za samo 13,55 evra (redna cena 199 €), kar vam omogoča dostop do najnovejših funkcij in izboljšav, ki povečujejo produktivnost in izboljšujejo igričarsko izkušnjo.

To je vaša priložnost, da preklopite na Windows 11 po izjemni ceni, še posebej ker bo podpora za Windows 10 oktobra 2025 prenehala. Prihranite lahko še več, če kupite pakete več ključev, kar je popolna rešitev za gospodinjstva in pisarne, ki želijo nadgraditi več naprav hkrati.

Ne zamudite te priložnosti! Ponudba velja le omejen čas!

Časovno omejena ponudba: doživljenjske Microsoft licence že od 8 €!

62 % popusta na Office pakete (koda: BP62):

Kupite več in prihranite več – paketi ključev:

50 % popusta na operacijske sisteme Windows (koda: BP50):

Veliki paketi – odlične cene:

Računalniška orodja (brez kode za popust):

Keysoff zagotavlja 100 % originalne licence brez varnostnih tveganj.

Vse licence so doživljenjske, brez naročnin ali dodatnih omejitev. Poleg tega Keysoff nudi 24-urno tehnično podporo in doživljenjsko poprodajno storitev, kar pomeni, da ste vedno na varnem, če potrebujete pomoč.

Za dodatne informacije pišite na: service@keysoff.com