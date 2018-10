Našli so razlog, zakaj se upočasnjuje prodaja pametnih telefonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razlog za to (manjšo) upočasnitev prodaje analitiki vidijo v tem, da vstopamo v prehodno obdobje med četrto in peto generacijo mobilne telefonije.

V naslednjem letu peta generacija namreč še ne bo tako razširjena in dostopna, kar bi pognalo množično zanimanje uporabnikov za zamenjavo zdajšnjih mobilnih naprav, hkrati pa prav zaradi obetov in pričakovanj, ki jih ponuja peta generacija, ne hitijo, da bi zamenjavo opravili že zdaj.

Leta 2020 se bo krivulja obrnila navzgor

Že leta 2020 pa omenjeni analitiki pričakujejo povečano zanimanje uporabnikov za mobilne naprave s podporo 5G, saj bodo predvidoma takrat operaterji po vsem svetu zagnali komercialna mobilna omrežja pete generacije.

Tako ocenjujejo, da bo leta 2020 število prodanih novih mobilnih naprav preseglo poldrugo milijardo in bi leta 2023 lahko doseglo že 1,7 milijarde.

Omrežna oprema za končne uporabnike, ki bi že podpirala omrežja 5G, je za zdaj še redkost - tako kot tudi sama omrežja 5G. Foto: Srdjan Cvjetović

Na vrhu brez sprememb

Štirje prvouvrščeni proizvajalci pametnih telefonov (po številu prodanih enot), to so Samsung, Huawei, Apple in Xiaomi, bodo po napovedih analitikov družbe Digitimes Reserach tudi v letu 2019 ohranili svoje uvrstitve. Za vsakega od njih predvidevajo prodajo več kot sto milijonov enot.

Oppo bo ohranil svoje peto mesto, Vivo pa šesto, predvidevajo omenjeni analitiki, čeprav jim napovedujejo upočasnitev prodaje. Oppo naj bi tako naslednje leto prodal manj kot 90 milijonov novih pametnih telefonov, za Vivo pa naj bi ostala nedosegljiva letvica, postavljena na 70 milijonov.

Nokia oziroma HMD Global, ki je lastnik blagovne znamke Nokia za mobilne naprave, bi se lahko po napovedih analitikov družbe Digitimes Research naslednje leto povzpela na 11. mesto po številu prodanih mobilnih telefonov po vsem svetu. Foto: Srdjan Cvjetović

Nokia bi lahko naslednje leto malo poskočila navzgor

Od znamk, ki jih poznamo tudi na slovenskem trgu, je Nokia ena od redkih, če ne edina, ki bi se, če se napovedi uresničijo, lahko pohvalila z višjo uvrstitvijo v naslednjem letu. Znamka v lasti družbe HMD Global bi lahko v naslednjem letu v svetovnem merilu izpodrinila kitajski Meizu, ki zdaj zaseda 11. mesto.

Med znamkami, ki se bodo po napovedih analitikov Digitimes Research naslednje leto prebile med prvih deset v svetovnem merilu, sta tudi kitajski Transsion Holdings in indijski Reliance s svojo blagovno znamko LYF, ki svoje velike številke dosegata skoraj izključno na svojih domačih trgih.