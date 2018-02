Z Dunaja: s čim nas bo letos navduševal Sony

Žarišče letošnjih Sonyjevih novosti so predvsem izboljšave pri zahtevnejših opravilih v svetu slike in zvoka, s čimer upajo, da se bodo, kot pravijo, še odločneje ločili od konkurence.

Foto: Srdjan Cvjetović

Nekaj tednov po predstavitvi svojih novosti s področja zvoka in slike na sejmu CES v Las Vegasu jih je Sony tudi letos medijem in poslovnim partnerjem iz držav srednje in jugovzhodne Evrope predstavil na posebnem regijskem dogodku.

Na svojih predstavitvah se Sony posveča izdelkom s področja slike in zvoka, medtem ko mobilne telefone predstavlja Sony Mobile po ločenih kanalih. Naslednja takšna predstavitev bo v ponedeljek v Barceloni. Na Dunaju so bili tako v ospredju televizorji, a tudi fotografska oprema, zvočniki vseh velikosti in ojačevalniki (Power Audio) tako za domače okolje kot za prireditvene prostore.

Manj je lahko več

Največ prostora (dobesedno, a tudi v časovni prispodobi) so predstavniki japonske tehnološke multinacionalke namenili svojim televizorjem. Že od nekdaj poudarjajo svojo strojno in programsko opremo za obdelavo slike, s katero, kot so prepričani, zagotavljajo veliko bolj jasne in žive barve na zaslonih svojih televizorjev.

Sony se je odločil nekoliko olajšati življenje potencialnim in bodočim kupcem, zato je nekoliko zmanjšal razpon ponudbe televizorjev in nas obenem na konkretnih primerih prepričal, da je napredek v kakovosti v primerjavi z lanskimi modeli očiten.

Ena izmed tehnologij, ki omogoča, da tudi najbolj razgibana dejanja na zaslonu televizorja "tečejo gladko". Foto: Srdjan Cvjetović

Najboljše ni več zgolj za najdražje

Tudi pri televizorjih - Sony jih trži z imenom Bravia - smo opazili trend, ki je za potrošnike zelo dobrodošel: napredne tehnologije in z njimi povezane prednosti, ki so se pojavljale samo v najvišjih in najdražjih modelih, so se počasi začele prebijati tudi v sprejemljivejše cenovne razrede.

Med televizorji 4K HDR OLED je paradni model A1 dobil družbo v obliki modela AF8, ki naj bi bil občutno cenejši, čeprav si delita kar nekaj pomembnih lastnosti – procesor X1 Extreme in zaslonski panel, ki je zahvaljujoč tehnologiji Active Surface obenem tudi zvočnik.

Sonyjeva ponudba televizorjev OLED je letos preglednejša. Foto: Srdjan Cvjetović

A teh dveh modelov vendarle ne bo mogoče kar tako zamenjati, saj sta videti zelo različno. Oba bosta na voljo s 55- in 65-palčnim zaslonom, premijski A1 pa tudi v razkošni 77-palčni različici.

Več kontrasta, več svetilnosti

Lanski Sonyjev LED-televizor XE90 je dobil naslednika XF90, ki se prav tako ponaša s procesorjem X1 Extreme. Novinec ima (še) boljšo svetilnost in kontrast, kar smo lahko videli, ko smo enako vsebino hkrati opazovali na obeh, na voljo pa bo v štirih velikostih, in sicer z zaslonom od 49 do 77 palcev.

V primerjavi z lanskim modelom Sonyjevega LED- televizorja XE90 (desno) prinaša njegov naslednik XF90 (levo) še več svetilnosti in boljši kontrast. Foto: Srdjan Cvjetović

Cenejša modela XF85 in XF80 se razlikujeta predvsem po procesorju za obdelavo slike, a sta zato na voljo v večjem razponu velikosti, ki pri modelu XF85 sega od 43 pa vse do 85 palcev. Vsi televizorji XF imajo podporo za Android TV in pripadajoče storitve, med katerimi je tudi Googlov pomočnik.

Sony zatrjuje, da so edini proizvajalec, ki vse pomembne komponente fotoaparatov proizvaja sam. Še posebej so ponosni na svoje senzorje. Foto: Srdjan Cvjetović

Sijaj v temi

Sony se radi pohvali, da so edini proizvajalec fotoaparatov na svetu, ki sam proizvaja vse vitalne komponente fotoaparata. Najbolj ponosni so na svoje senzorje, ki zdaj še bolje zaznavajo predmete v za naše oko popolni temi.

[video: 67902 / Le dovolj hiter senzor lahko ujame vso dinamiko hitrih gibov (na pametnem telefonu, kot je razvidno, ni dovolj hiter)]

Le dovolj hiter senzor lahko ujame vso dinamiko hitrih gibov (na pametnem telefonu, kot je razvidno zgoraj, ni dovolj hiter).

Hitrost senzorja se najbolje vidi pri fotografiranju (zelo) dinamičnih motivov. Foto: SONY

Senzorji na (najprestižnejših) Sonyjevih fotoaparatih so obenem dovolj hitri, da so kos tudi najhitrejšim gibom. Počasnejši senzorji namreč ne zmorejo dovolj hitro zaznati cele površine slike, posledica pa je popačitev. To najlažje preverimo s fotografiranjem zelo hitrega ventilatorja ali kakšnega drugega res hitrega premikanja.

Hrup iz okolja bo vedno manj moteč Foto: Srdjan Cvjetović

Ko okolica ne moti glasbenega doživetja

Uporabnike slušalk gotovo najbolj motijo kabli, ki slušalke povezujejo s predvajalnikom glasbe, in okoliški hrup. Pri Sonyju verjamejo, da so z novimi brezžičnimi slušalkami z naprednimi tehnologijami za odstranjevanje hrupa to uspešno odpravili. Odpornost proti naključnim zalivanjem z vodo po standardu IP4 je prav tako dobrodošla.

Foto: Srdjan Cvjetović

Tako kot mnogi Sonyjevi zvočniki tudi nove Sonyjeve slušalke podpirajo tehnologijo Extra Bass, ki daje ritmu posebno noto – pravijo, da naravnost idealno za vadbo in rekreacijo.

Zvočni sistemi Power Audio sproščajo zvok po vsem prostoru in na vse strani (360°) ter ponujajo številne uporabniško nadzorovane zvočne in svetlobne učinke. Foto: Srdjan Cvjetović

Glasba na vse strani

Za tiste, ki svoj prostor želijo povsem zapolniti z glasbo, je Sony pripravil nove zvočne sisteme Power Audio, ki sproščajo zvok po vsem prostoru in na vse strani (360°). Za še več zabave so tu številni uporabniško nadzorovani zvočni in svetlobni učinki.

Sonyjevi brezžični zvočniki imajo možnost verižnega povezovanja. Foto: Srdjan Cvjetović

Zelo zanimiva je možnost veriženja Sonyjevih brezžičnih zvočnikov. Pravijo, da jih je mogoče povezati do 50, zaradi omejenega časa smo se o učinkovitosti in preprosti njihovega povezovanja osebno prepričali na vzorcu sedmih.

Tehnologija Extra Bass v zvočnikih poudarja ritem. Foto: Srdjan Cvjetović

Na cene bomo morali še malo počakati

Tokrat so se na Dunaju zbrali udeleženci iz 13 držav, med njimi tudi Slovenije, bolj kot izdelke same pa so si lahko ogledali razvojne trende, ki letošnje izdelke ločijo od lanskih.

Na eno od za uporabnike najpomembnejših vprašanj na Dunaju še niso bili pripravljeni odgovarjati: kakšne bodo priporočene maloprodajne cene vseh letošnjih novosti. Izvedeli smo le, da bodo že do spomladi vse prišle na police slovenskih trgovin.