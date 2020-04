Najbogatejši Zemljan se je nevede igral z ognjem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški milijarder Jeff Bezos, najbogatejši človek na svetu, je v sredo nenapovedano obiskal enega od številnih distribucijskih centrov svojega podjetja Amazon. Dan pozneje, v četrtek, so Amazonovi zaposleni prejeli obvestilo, da so v podjetju odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom v distribucijskih centrih, in sicer prav v tistem, po katerem se je sprehajal skoraj 114 milijard evrov "težak" Bezos.