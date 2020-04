Pozor, teh 7 razlogov za potep policistov ne bo prepričalo

V segmentu prehajanja občin prejšnji vikend niso vzdržali naslednji izgovori ljudi. To so sicer primeri s policijske uprave Kranj, kjer so prejšnji konec tedna opravili 1.190 kontrol vozil, skupaj 31 policistov pa je ugotovilo 19 kršitev odloka o prepovedi potovanj med občinami. Izdali so 14 opozoril in pet predlogov pristojnemu prekrškovnemu organu.

Razlogi za pot, ki niso prepričali policistov:

- odpeljal sem se po avtomobilske dele v drugo občino, ker je tam cenejše



- v lekarno sem se odpeljal v drugo občino, ker je tam lažje dobiti parkirni prostor



- obiskat bi šel družinske člane, ker se že dolgo niso osebno videli



- odpeljali bi se na oddih na vikend



- želim obiskati prijatelja ali dekle v drugi občini



- iz Kamnika bi šel na sprehod v Šenčur



- na letališče Brnik bi šel preveriti ali ima danes letalo oziroma kdaj naj bi ga ime

Policija v večini primerov nadzora ugotavlja okoliščine gibanja ljudi, pri čemer se najpogosteje izkaže, da ljudje omejitve spoštujejo. Pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe, so način nadzora opisali v sporočilu za javnost. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka, napotijo na naslov stalnega bivališča, so še dodali.



Ukrepi v omenjenem odloku, ki od 30. marca prepovedujejo gibanje prebivalstva zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, so sicer le del obsežnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela, da bi zajezila širjenje novega koronavirusa. Medtem ko pristojni napovedujejo omilitev nekaterih ukrepov v prihodnjih dneh, pa sprostitev omejitev gibanja zunaj občine prebivališča in druženja na javnih mestih za zdaj še ni predvidena.

"Kdor nima utemeljenega razloga, naj ne zapušča svoje občine. Glede javnih krajev pa pozivamo k upoštevanju omejitev glede združevanja ljudi inizvajanju ukrepov pri srečevanju z drugimi osebami na javnih krajih.Apeliramo predvsem na starše, da s prepovedjo seznanijo svoje otroke inzagotovijo ustrezen nadzor naj njimi. Ljudi pozivamo še, naj se izogibajošportnim aktivnostim, ki predstavljajo večje tveganje za poškodbe," svetujejo s policije.