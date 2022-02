Najbogatejši Zemljan nad Ukrajino pošilja vesoljsko tehnologijo

Podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je na družbenem omrežju Twitter v soboto prosil Elona Muska, najbogatejšega človeka na svetu , ali lahko Ukrajini priskoči na pomoč s satelitskim internetom Starlink. Musk se je na prošnjo odzval in sporočil, da Starlink zdaj deluje tudi v Ukrajini, tja pa bo poslal tudi terminale, ki so pogoj za dostop do Starlinkove storitve.

"Elon Musk, medtem ko poskušaš kolonizirati Mars, Rusija poskuša okupirati Ukrajino! Medtem ko tvoje rakete uspešno pristajajo po obisku vesolja, ruske rakete napadajo ukrajinske civiliste! Prosimo te, da Ukrajini priskrbiš Starlink in da nagovoriš razumne Ruse, naj vstanejo," je v soboto na Twitterju zapisal Fedorov. Musk je prošnjo podpredsednika ukrajinske vlade izpolnil:

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Dostop Ukrajine do interneta je v nekaterih delih države, predvsem na jugu in vzhodu, kjer so potekali najbolj srditi boji med ukrajinskih odporom in rusko vojsko, v preteklih dneh dosegel kritično nizke ravni. Največji internetni ponudnik v Ukrajini GigaTrans je v petek tako zabeležil podatek, da je imela nemoten dostop do njihovega interneta le petina strank. V soboto se je stanje nekoliko normaliziralo.

Kaj je Starlink?

Trenutno je predvsem zagotovilo Ukrajincem, da jim Rusi z morebitnimi sabotažami telekomunikacijske infrastrukture ne bodo več mogli onemogočiti komunikacije s svetom. Starlink je namreč satelitsko internetno omrežje, ki ga upravlja Muskovo podjetje SpaceX, sicer proizvajalec vesoljskih plovil.

Podjetje SpaceX je prva prototipna satelita omrežja Starlink v Zemljino orbito izstrelilo februarja 2018. 24. maja 2019 so v vesolje poslali 60 testnih satelitov, prve tako imenovane operativne satelite pa novembra 2019. Foto: Guliverimage

V zemeljski orbiti je trenutno blizu dva tisoč Starlinkovih satelitov, ki dostop do interneta že omogočajo tako rekoč kjerkoli na svetu. Končni cilj Starlinka je v tirnice okrog našega planeta spraviti več deset tisoč satelitov.

Pogoj za uporabo Starlinkovega interneta je sicer posedovanje posebne opreme, s katero komunicirajo sateliti - terminalov, ki jih v včerajšnji objavi na Twitterju omenja Elon Musk.

