Mnoge zelo zanima bizarno zdravilo za koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Izredna novica: kokain ubija koronavirus " se glasi bombastična in pa tudi v celoti izmišljena novica, ki je v zadnjih tednih zaokrožila po družbenih omrežjih Facebook in Twitter. Kljub temu, da gre za šalo, je bila "novica" dovolj odmevna, da je domnevno učinkovanje kokaina zoper covid-19 v zadnjem mesecu eno od petih najpogostejših novih iskanj v povezavi s koronavirusom .

Orodje Google Trends, s katerim je mogoče preveriti, katere teme uporabnike svetovnega spleta trenutno privlačijo najbolj, razkriva, da je zanimanje za koronavirus trenutno najvišje v zadnjih treh mesecih.

Kar zadeva koronavirus oziroma covid-19, se na Googlu v zadnjih tridesetih dneh sicer najpogosteje pojavljajo nove iskalne poizvedbe v povezavi z Italijo, kjer so prvo okužbo s koronavirusom zabeležili 21. februarja.

Ena bolj zanimivih iskalnih poizvedb, pri kateri je Google v zadnjem mesecu zabeležil izjemno rast, je, če jo prevedemo v slovenščino, "kokain ubija koronavirus". Kot razkriva Googlova statistika, gre celo za peto najpogostejšo novo poizvedbo in dvanajsto najpogostejšo koronavirusu sorodno temo v zadnjih tridesetih dneh.

Med pojmi, ki uporabnike Googla v povezavi s koronavirusom v zadnjem mesecu zanimajo vedno bolj, so tudi "koronavirus lombardija", "koronavirus benetke", "novice o koronavirusu" in "število žrtev koronavirusa po vsem svetu". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kakšna je povezava med kokainom in koronavirusom?

Zasluge za zanimanje za kokain, ki naj bi bil domnevno smrtonosen za koronavirus, ima skoraj zagotovo lažna novica oziroma spletna šala, ki se je na družbenih omrežjih začela pojavljati v začetku tega meseca.

Novica legitimnega videza z naslovom "Izredna novica: kokain ubija koronavirus. Znanstveniki so odkrili, kako lahko prepovedana droga prepreči epidemijo." je nastala s pomočjo šaljivega orodja Break Your Own News, ki vsakemu uporabniku spleta omogoča, da ustvari svojo lastno senzacionalno novico:

Foto: Matic Tomšič

Izmišljena novica o kokainu kot zdravilu za koronavirus se je po družbenih omrežjih razširila tako bliskovito, da je že ukrepal tudi Facebook in jo v okviru kampanje za osveščanje uporabnikov o napačnih ali zavajajočih informacijah označil kot lažno:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Trditve o tem, da naj bi uživanje kokaina ozdravilo koronavirus, so iz trte sicer izvite tudi zato, ker po podatkih oblasti (slovenski NIJZ in ameriški CDC) trenutno še ne obstaja zdravilo za novo virusno okužbo.

Kokain po podatkih spletnega portala DrogArt sicer spada med človeku najbolj škodljive snovi, saj ob poškodbah dihal povzroča tudi hitro zasvojenost.

Preberite tudi: