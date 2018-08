Melania in Donald Trump na razpotju? Ona eno, on drugo.

"Družbena omrežja so danes neizogiben del vsakdana naših otrok. Seveda imajo številne pozitivne lastnosti, a so lahko, če jih ne uporabljamo na pravi način, tudi nevarna in škodljiva," je na ponedeljkovem dogodku kampanje za preprečevanje ustrahovanja prek spleta opozorila Melania Trump.

.@FLOTUS: “I have been so inspired by the children I have met in my time as first lady.” pic.twitter.com/ms9cpe2JhN — Fox News (@FoxNews) August 20, 2018

V Sloveniji rojena prva dama ZDA je tudi dejala, da se otroci prednosti in nevarnosti družbenih omrežij pogosto zavedajo bolje od odraslih.

Na ironijo njenih besed je do ponedeljka zvečer na spletu opozoril marsikdo, ki na družbenem omrežju Twitter spremlja objave njenega moža Donalda Trumpa.

Od prvih objav videoposnetka govora Melanie Trump (zgoraj) namreč ni minila še niti ena ura, ko je predsednik ZDA na Twitterju zapisal, da je John Brennan "najslabši direktor obveščevalne agencije CIA v zgodovini Združenih držav Amerike" in da "bo preprosto pridobiti dokumente, ki dokazujejo, kako slab je pri opravljanju svojega dela":

I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018

Dve uri pozneje je Trump v novi objavi še enkrat napadel Brennana in ga oklical za političnega nesposobneža:

Everybody wants to keep their Security Clearance, it’s worth great prestige and big dollars, even board seats, and that is why certain people are coming forward to protect Brennan. It certainly isn’t because of the good job he did! He is a political “hack.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018

Trump je pozneje v dveh objavah zagnal še tirado proti Bruceu Ohru, nekdanjemu vodji enote za boj proti razpečevanju prepovedanih drog pravosodnega ministrstva ZDA. Trump ga obtožuje, da je on tisti, ki je sprožil preiskavo o domnevni vpletenosti Rusije v predsedniške volitve v ZDA leta 2016. Ohra je Trump oklical za sleparja:

Will Bruce Ohr, whose family received big money for helping to create the phony, dirty and discredited Dossier, ever be fired from the Jeff Sessions “Justice” Department? A total joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018

