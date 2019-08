Kitajci so pokazali televizor, s katerim se morda začenja novo obdobje

Honor bo televizor Vision sprva prodajal samo na Kitajskem, informacijo, ali bo kdaj na voljo tudi v Sloveniji, pa še čakamo. Foto: Honor

Honor Vision je prvi izlet blagovne znamke Honor, ki jo v Sloveniji poznamo po pametnih telefonih, na trg TV-zaslonov, zapomnili pa si ga bomo predvsem zaradi dveh stvari.

Prva je spletna kamera, ki se podobno kot pri Huaweievem pametnem telefonu P Smart Z dvigne iz vrha naprave in se, ko končamo telefonski pogovor ali snemanje, nato vanjo tudi vrne:

Druga in morda veliko bolj prelomna novost, ki jo prinaša Honor Vision, pa je HarmonyOS.

Gre za Huaweiev čisto nov operacijski sistem, ki je, čeprav so ga razvijali več let, v veliki meri odgovor na trgovinski spor Kitajske in ZDA, ki je Huawei in tudi Honor na trgu pametnih telefonov spravil v negotovost. Huawei je HarmonyOS sicer predstavil šele včeraj.

Nesoglasja med Kitajsko in ZDA podjetju Huawei in posredno tudi Honorju vsaj za zdaj preprečujejo, da bi na prihodnje modele pametnih telefonov, ki so še v razvoju, namestil programsko opremo, ki jo razvijajo ameriška podjetja.

Huawei trdi, da je operacijski sistem HarmonyOS varnejši od klasičnega Androida, na katerem je sicer zasnovan. Podjetje ga bo sprva uporabljalo predvsem na napravah, ki so povezane z internetom stvari, kot so pametne ure in zapestnice, televizorji, pametni zvočniki, oglaševalski zasloni ali avtomobilski večpredstavnostni sistemi. Huawei je zagotovil, da bo HarmonyOS, če se trgovinski spor med ZDA in Kitajsko zaostri do te mere, da podjetje ne bi več imelo pravic za uporabo Googlovega Androida, takoj pripravljen tudi za namestitev na pametne telefone Huawei in Honor. Foto: Reuters

Največja težava je z Androidom, operacijskim sistemom, ki ga razvija ameriški Google ter poganja vse Huaweieve in Honorjeve pametne telefone. Če bi ameriška trgovinska blokada obveljala, bi moral Huawei na nove mobilnike namestiti drug operacijski sistem, tu pa nastopi HarmonyOS.

Pri Huaweiu so pred časom sicer dejali, da je HarmonyOS, kar zadeva pametne telefone, rezerva in da je v prvem planu še vedno Android. Na petkovem razkritju novega operacijskega sistema so pojasnili, da bo tako rekoč vse aplikacije, ki trenutno delujejo le na Googlovi različici Androida, mogoče zelo preprosto predelati tudi za zelo prilagodljivi HarmonyOS.

