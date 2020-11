Kdaj bo konec epidemije? Bill Gates ima dobro in slabo novico.

Bill Gates je na začetku pandemije bolezni novega koronavirusa postal tarča podpornikov teorij zarot, ki mu očitajo, da je pandemijo zakrivil kar sam, da bi lahko zaslužil s cepivi, oziroma da bo s cepivom "čipiral" ljudi. Te teorije najverjetneje izhajajo iz dejstev, da je Gates na možnost pandemije zaradi še neznane nalezljive bolezni opozarjal že pred leti, da so del njegovega naložbenega portfelja tudi delnice farmacevtskih podjetij (Pfizer in BioNTech, na primer) in da je največji zasebni donator Svetovni zdravstveni organizaciji.

Bill Gates je na začetku pandemije bolezni novega koronavirusa postal tarča podpornikov teorij zarot, ki mu očitajo, da je pandemijo zakrivil kar sam, da bi lahko zaslužil s cepivi, oziroma da bo s cepivom "čipiral" ljudi. Te teorije najverjetneje izhajajo iz dejstev, da je Gates na možnost pandemije zaradi še neznane nalezljive bolezni opozarjal že pred leti, da so del njegovega naložbenega portfelja tudi delnice farmacevtskih podjetij (Pfizer in BioNTech, na primer) in da je največji zasebni donator Svetovni zdravstveni organizaciji. Foto: Getty Images

Gates: Kmalu bodo delovala vsa cepiva proti bolezni covid-19

Bill Gates je v nedeljskem intervjuju za ameriški medij CNN izrazil mnenje, da bodo najpozneje do februarja vsi glavni kandidati za cepivo proti bolezni covid-19 preizkušeno učinkoviti in varni.

Cepivi, ki ju razvijajo biotehnološko podjetje Moderna in nemško-ameriška naveza BioNTech-Pfizer, bosta najverjetneje kot prvi dobili odobritev za uporabo od regulatorjev, je prepričan drugi najbogatejši človek na svetu, ki se v zadnjih dveh desetletjih posveča predvsem financiranju boja proti nalezljivim boleznim.

Ustanovitelj Microsofta je optimističen tudi glede drugih cepiv, ki se v zadnjih dneh tednih v medijih pojavljajo manj pogosto. Razvijajo jih AstraZeneca, Novavax in Johnson & Johnson.

Britanska družba AstraZeneca je sicer prav danes javnosti sporočila, da njihovo cepivo v povprečju dosega 70-odstotno učinkovitost. Cepivi Moderne in BioNTecha ter Pfizerja sta sicer dosegli kar 95-odstotno učinkovitost. Foto: Reuters

"Aprila bi že lahko videli delovanje precepljenosti"

Distribucija cepiva proti bolezni covid-19 bo velik proizvodni in logistični zalogaj, a približno do aprila bi že morali videti njegove učinke, saj bo do takrat že na voljo širšemu krogu ljudi, meni Gates.

Če logistika ne bo zatajila, bi bila precepljenost aprila že več kot 70-odstotna, kar pa je nujno za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni, je dejal.

Gatesova dobrodelna organizacija Bill & Melinda Gates Foundation (na fotografiji Bil in Melinda Gates) med drugim financira proizvodnjo cepiva v Indiji. "Gre za cepivo, katerega izdelava je zelo poceni in ga mogoče proizvajati množično," je za CNN še pojasnil Gates. Foto: Reuters

Pot do odrešitve bo (vsaj za Američane) trnova, meni Gates

"Zaradi naslednjih šestih mesecev moramo biti zelo zaskrbljeni," je v pogovoru za CNN v nedeljo še dejal Bill Gates. Opozoril je, da epidemija v ZDA v nasprotju z veliko državami v Evropi najverjetneje še ni dosegla vrha drugega vala.

Po Gatesovem mnenju pozimi prihaja težko obdobje, ko bo zaradi bolezni covid-19 umiralo tudi do dva tisoč Američanov na dan.

Sodržavljane je zato pozval k odgovornemu ravnanju, ki bi ga po njegovem mnenju morali pokazati že ta teden. V četrtek v ZDA namreč praznujejo zahvalni dan, ki tradicionalno pomeni velika družinska srečanja ob hrani in pijači.

Ameriško zdravstvo državljane ZDA sicer že nekaj tednov poziva, naj se letos odpovedo množičnemu druženju in zahvalni dan praznujejo v ožjem družinskem krogu.

