V nekaterih azijskih državah so z uporabo mobilnih telefonov uspešno okrepili boj proti epidemiji, a bo za podobne rešitve v Evropski uniji treba tudi dosledno spoštovati striktno evropsko zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

V Evropski uniji resno razmišljajo o uporabi mobilnih aplikacij in mobilnih podatkov kot orodju za obvladovanje epidemije, a se dobro zavedajo pomena varovanja zasebnosti in osebnih podatkov. Prve rezultate lahko pričakujemo že v dobrem mesecu.

Čeprav nekateri ne zaupajo uradnim podatkom iz Kitajske, je nesporno dejstvo, da Wuhan, kraj, od koder se je epidemija začela širiti po vsem svetu, počasi, a zanesljivo izstopa iz karantene.

Eden od razlogov, ki je po njihovem prepričanju ključno prispeval k razmeroma hitremu blaženju omilitev, je bilo dosledno spoštovanje ukrepov osamitve in karantene.

Pomembni sta takojšnja identifikacija in dosledna izolacija okuženih

Za zajezitev epidemije je izjemnega pomena čim prej ugotoviti potencialne prenašalce virusa in jih v obdobju kužnosti osamiti, ker bi tako zdrave lahko prej postopoma vključili v vsakdanje življenje brez večanja epidemiološke nevarnosti.

Žal pa so pri tem ovire tako objektivne kot tudi subjektivne narave. Objektivno je velika težava, da je prenašalce, predvsem v zgodnji fazi bolezni, včasih težko identificirati, ker še ne kažejo bolezenskih znakov ali jih med trajanjem bolezni in kužnosti sploh ne bodo kazali.

Subjektivno pa je težava, da nekateri s svojimi nepremišljenim, sebičnim in tudi nevarnim ravnanjem ogrožajo druge in tako večajo nevarnost širjenja epidemije. Kako drugače razložiti ravnanja tistih, ki so dokazano pozitivni in jim je odrejena samoosamitev, a se kljub temu gibljejo med drugimi?

Uporaba tehničnih orodij v Aziji ni povsod prostovoljna

Zato ne preseneča, da so v azijskih državah, kjer je epidemija najprej udarila, izkoristili tehnologijo za nadzor gibanja (predvsem) obolelih ali potencialno obolelih ter čim hitrejše ugotavljanje potencialnih stikov.

Ponekod so se odločili za elektronske zapestnice, drugje pa za mobilne aplikacije, ki so jih na Kitajskem in v Tajvanu morali namestiti, v Singapurju pa je njihova uporaba prostovoljna.

V Singapurju uporaba aplikacije ni obvezna, a ji tam zaupajo

Singapurska aplikacija zagotavlja varstvo osebnih podatkov in pravzaprav niti ne sledi lokaciji uporabnikov, temveč le ugotavlja, kateri drugi uporabniki te aplikacije so bili v bližini vsakega uporabnika.

Čeprav njena uporaba v Singapurju ni zapovedana, jo tamkajšnji prebivalci množično uporabljajo, kar tudi nakazuje na njen uspeh.

Varstvo zasebnosti je v Evropi zelo pomembno

Tudi v Evropi razmišljajo o sorodnih rešitvah, a se zavedajo, da je varstvo zasebnosti v Evropi veliko pomembnejše kot v Jugovzhodni Aziji.

Med državami, ki o tem razmišljajo, je tudi Nizozemska, kjer so ravno pred dnevi predstavili svoje poglede na uporabo mobilnih aplikacij za javno zdravje.

Bruselj pričakuje enotni evropski pristop

Evropska unija pa želi, da se tovrstna prizadevanja ne bi razhajala na ravni posameznih držav članic, temveč zagovarja skupen evropski pristop. Zato je ta teden Evropska komisija sprejela, kot so ga imenovali, priporočilo za podporo izhodnih strategij z mobilnimi podatki in aplikacijami.

Tudi na podlagi izkušenj iz azijskih držav so prepričani, da bodo ta digitalna orodja lahko pomembno prispevala k postopnemu (in hitrejšemu) sproščanju omejevalnih ukrepov, če bodo dobro usklajena in predvsem skladna s pravili Evropske unije.

Evropska unija ima namreč zelo stroga pravila za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov – spomnimo se zgolj splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) –, zato so v Bruslju prepričani, da bo dosledno spoštovanje teh pravil zadostno jamstvo za vse, ki bi imeli pomisleke ob uvedbi takšnih rešitev.

Z množičnimi podatki tudi do boljših napovedi

Evropska komisija pričakuje, da bodo s temi aplikacijami dosegli še en pomemben razvojni cilj: napovedi razvoja delovanja virusa in posledično hitrejši in ustreznejši odziv, je še poudaril evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

"S tem priporočilom začenjamo usklajen evropski pristop k uporabi takih aplikacij in podatkov, ne da bi popuščali pri pravilih EU o zasebnosti in varstvu podatkov, in preprečujemo drobljenje notranjega trga. Evropa je močnejša, kadar ukrepa skupaj," je še povedal Breton.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton Foto: Reuters

Predanost spoštovanju temeljnih pravic Evropejcev in strogih evropskih pravil o varstvu podatkov je poudaril tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Pri razvoju rešitev bodo tesno sodelovali tudi z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Podatki bodo anonimizirani

Pri Evropski komisiji so sporočili, da so razpravo z operaterji mobilne telefonije, v katero naj bi bile vključene vse države članice, začeli že 23. marca.

Podatki bodo v celoti anonimizirani (tako je tudi pri singapurski aplikaciji) in se bodo zbirali v Skupnemu raziskovalnemu središču (JRC) za obdelavo in pripravo modelov ter jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Po koncu krize pa zagotavljajo, da teh podatkov ne bodo hranili več.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders Foto: Reuters

Rezultate pričakujejo že v nekaj tednih

Že v naslednjih dneh, natančneje do 15. aprila, bodo države članice skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim odborom za varstvo podatkov pripravile nabor orodij za vseevropski pristop za mobilne aplikacije.

Ob tem bo Evropska komisija državam članicam zagotovila navodila, kjer bodo opredelili tudi posledice za varstvo podatkov in zasebnosti. Do zadnjega dne maja morajo države članice poročati o sprejetih ukrepih, komisija pa bo od začetka junija poskrbela za redna poročila z dodatnimi priporočili za ukrepe ali njihovo postopno opuščanje, če ti ne bodo več potrebni, so še sporočili iz Bruslja.

