Kaj moram vedeti, preden se odločim za nakup novega monitorja?

Nakup nove naprave, za katero smo pripravljeni odšteti nekaj sto evrov, ni nikoli lahek opravek. Poleg intenzivnih priprav, proučevanja materialov in zbiranja informacij se 64 odstotkov potrošnikov pred nakupom elektronike obrača na YouTube, kjer se skrivajo posnetki specialistov in naprednih uporabnikov tehnologije.

Če iščete kakovostno napravo za ustvarjanje vsebin ali igranje videoiger, a vas begajo izrazi, kot so hitrost osveževanja in tehnologija Adaptive Sync, smo v skupnem članku zbrali priročen slovarček tehničnih izrazov, namene uporabe monitorjev ter mnenja mladih slovenskih youtuberjev, ki so za teden dni preizkusili monitorje serije LG UltraGear QHD.

Igričarji, ki si želijo izpopolniti svoj kotiček za gaming, se najpogosteje odločajo za igralne monitorje LG UltraGear. Serija LG UltraGear, zasnovana za igralce računalniških iger, ponuja najnovejšo strojno opremo, izjemne specifikacije, izboljšano ergonomijo, eleganten dizajn in pravo senzorično izkušnjo za svoje uporabnike. Če ustvarjate vsebine ali ste strastni igričar, potrebujete pravo opremo, da vas popelje do vrha. POIŠČITE SVOJ MONITOR SERIJE LG ULTRAGEAR ZA IGRALCE IN USTVARJALCE

Nekaj osnovnih izrazov

Da lahko suvereno sledite predstavitvi ali recenziji izbranega izdelka, toplo priporočamo hiter pregled spodnjega seznama izrazov, s katerimi boste osvežili svoje znanje o računalniških zaslonih.

Velikost. Najbolj pogosti velikosti monitorjev sta trenutno 24 inčev in 27 inčev. Večje velikosti pogosteje izberejo igričarji in napredni uporabniki.

Resolucija. Nanaša se na vodoravno in navpično število pikslov na zaslonu. Višji kot sta številki, bolj ostra je slika. Trenutni monitorji podpirajo različne resolucije, ki si od najmanjše do največje sledijo po zaporedju: Full HD (1920x1980), Quad HD (2560x1440), 4K (3840x2160), 5K (5120x2880) ter 8K (7680x4320).

Razmerje stranic. Pri večini TV- in računalniških zaslonov je le-ta 16:9 ali 16:10. Razmerje pri UltraWide monitorjih je 21:9, pri Super UltraWide monitorjih pa je 32:9. Daljši zasloni so navadno tudi ukrivljeni.

Tip panela. Določa, kako dobro se prikazuje slika. Štirje glavni tipi so TN, IPS, VA in OLED. TN-zasloni so od vseh vrst najcenejši, so hitro odzivni in primerni za igranje videoiger, a ponujajo slabšo kakovost slike. IPS zasloni so nekoliko počasnejši, vendar ponujajo veliko lepšo in bolj kontrastno sliko, zaradi česar so najprimernejši za digitalne ustvarjalce. VA-paneli predstavljajo dober kompromis prejšnjih dveh kategorij, a so nekoliko manj dostopni. OLED-zasloni se lahko pohvalijo z najvišjo točnostjo barv, predstavljajo pa konkreten finančni zalogaj, ki bi ga trenutno odsvetovali.

Hitrost osveževanja. Pove, kolikokrat se slika na zaslonu zamenja v eni sekundi. Višja kot je številka, bolj gladko je gibanje na sliki. Hitrost osveževanja je močno odvisna od zmogljivosti vašega računalnika. Slabše zmogljive naprave ne morejo v celoti izkoristiti monitorjev z visoko frekvenco osveževanja.

Prilagodljiva sinhronizacija. Ali adaptive sync preprečuje lomljenje slike. Najbolj cenjeni so monitorji, ki se lahko prilagajajo različnim hitrostim osveževanja in odpravljajo trganje slike. Trije standardi, ki se uporabljajo v sodobnih monitorjih, so Nvidia G-Sync, AMD FreeSync in VESA Adaptive-Sync.

Odzivni čas in vhodni zamik. Odzivni čas je hitrost, s katero lahko en piksel spremeni barvo, ki jo prikazuje. Visok odzivni čas ni zaželen, saj lahko zamaže sliko. Vhodni zamik označuje, v kolikšnem času se monitor odzove na vaše ukaze. Na primer, koliko časa poteče od takrat, ko kliknemo na miško, do takrat, ko se sproži orožje v igri.

HDR. HDR-sliko, ki jo uporabljajo sodobne videoigre in programi, lahko prikažejo le monitorji, ki podpirajo to tehnologijo. HDR ponuja dodatne barve, boljši kontrast in še temnejše sence.

Priključki. Velika večina sodobnih monitorjev uporablja priključke HDMI in DisplayPort, novejše ali dražje naprave pa k temu dodajajo še USB C, ki lahko tudi napaja določene naprave. Pred nakupom novega monitorja preverite, katere od naštetih priključkov podpira vaš računalnik.

Kateri monitor najbolj ustreza vašim potrebam?

Zdaj, ko se dodobra spoznate na tehnično izrazje, si lahko pogledamo, katera vrsta monitorja je najbolj primerna za določeno vrsto uporabnika.

Če iščete izdelek za domačo uporabo ali pisarniško delo, priporočamo 22- ali 24-inčni Full HD monitor z IPS ali VA zaslonom. Tisti z nekoliko višjim budgetom lahko preizkusite tudi 27-inčni Quad HD monitor.

Ustvarjalcem vizualnih vsebin, kot so digitalne fotografije in posnetki, najbolj ustrezajo 27-inčni Quad HD IPS monitorji ali nekoliko dražje 32-inčne 4K IPS naprave. Pomembno je izbrati monitor z visoko točnostjo barve.

Vsi, ki potrebujejo veliko delovnega prostora in razmišljajo o nakupu dveh zaslonov, naj raje preizkusijo 29- ali 32-inčni monitor UltraWide ali celo še večji 43- ali 49-inčni monitor Super UltraWide.

Dober IPS-monitor z visoko frekvenco osveževanja bo še najbolje služil igričarjem. Za tekočo izkušnjo je potrebno najmanj 60 Hz, k lepši sliki pa prispeva tudi tehnologija Adaptive Sync. Priporočamo FreeSync 2 ali Nvidia G-Sync, ki je sicer nekoliko dražja, a boljša izbira za uporabnike Nvidia grafičnih kartic.

Zaupajte izbiri uporabnikov

Naučili ste se, na kaj morate biti pozorni pri izbiri monitorja, razumete, kateri tip naprave vam najbolj ustreza. A kateri znamki lahko zaupate?

Serija LG UltraGear QHD ostaja na vrhu najbolj prodajane gaming opreme. V letih 2019 in 2020 je bila izbrana kot najbolj priljubljena znamka igričarskih monitorjev v ZDA. A da bi kakovost izdelkov preverili tudi domači uporabniki, so v sodelovanju z LG Electronics monitorje serije LG UltraGear preizkusili tudi slovenski ustvarjalci spletnih videovsebin.

Dejla, 3D-oblikovalka in youtuberka v prostem času, za svojo opremo izbira zmogljive in zanesljive izdelke, ki so primerni tako za grafično oblikovanje kot za igranje videoiger in obdelavo videovsebine.

"Ponudba znotraj serije res pokriva zahteve širokega spektra igralcev," je povedala za Siol.net. "Od takih, ki iščejo svoj prvi monitor z nekoliko omejenim proračunom, do takih, ki želijo nadgraditi svoj obstoječ sistem. Predvsem pa se mi zdi, da ponujajo dobro razmerje med ceno in kakovostjo izdelka."

Monitor serije LG UltraGear je preizkusil tudi modrolasi ustvarjalec vsebin na YouTubu Danila Sima, bolje poznan z vzdevkom SlovenskoBudalol. Dani se vsakodnevno ukvarja s pripravo posnetkov, za kar potrebuje čas, navdih in vrhunsko opremo, ki dohaja njegov tok zavesti.

"UltraGear 27GN800, ki sem ga preizkusil, se lahko pohvali s tehnologijo HDR10, ki omogoča prikaz dramatičnih in globokih barv," je svojo izkušnjo z LG monitorjem komentiral Dani. "FreeSync Premium zagotavlja gladko premikanje v igri, Dynamic Action Sync pa zmanjšuje zakasnitve, medtem ko s funkcijo Black Stabilizer vidiš podrobnosti tudi v črnini."

Med najbolj prepoznavnimi imeni v gaming in igričarskih vodah v Sloveniji ostajata veteran vsebine Jure Tršan in eden bolj priljubljenih slovenskih livestreamerjev Žiga Lah - ScorpLZ.

Oba sta tudi v praksi preverila, kako se obnesejo večno opevani in hvaljeni monitorji serije LG Ultragear.

Jure je bil nad izdelkom pozitivno presenečen: "Vsem igralcem iger bi ga priporočal zaradi izjemnega razmerja med velikostjo zaslona in resolucijo. Povedano drugače, zadeli so t. i. sweet spot. Potem je tukaj hitrost osveževanja v vrednosti 144 Hz, Nano-IPS tehnologija, odzivni čas in odlično razmerje med ceno in kakovostjo ter tem, kar monitor celostno nudi. Gotovo gre za enega najboljših, če ne najboljši gaming monitor v tem cenovnem razredu.”

Mojster taktike ScorpLZ pa se je svoje naloge lotil tako, kot se loti analize novih posodobitev v igrah – z vidika profesionalnega ešportnika.

"Oprema pri igranju iger je enako pomembna, kot so superge pri košarki. Če so superge premajhne, potem boste imeli težave. Enako je pri računalniški opremi," meni Žiga. “Jaz najbolj gledam na odzivnost monitorja, koliko Hz premore in potem njegov odziv. Za 'casual' igralce je dovolj že 60 Hz, ampak jaz bi vseeno priporočal 144 Hz. Profesionalnim igralcem pa priporočam 240-herčni monitor."