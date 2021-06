Ko življenje spremeniš v posnetek: Spoznajte influencerja, ki je odraščal pred kamero

YouTube je danes drugo najbolj priljubljeno družbeno omrežje z 1,9 milijarde uporabnikov. Vsako minuto se na platformo naloži 500 ur videoposnetkov, uporabniki pa skupno pogledajo več kot milijardo ur videovsebine na dnevni ravni. To je več kot Netflix in Facebook Watch skupaj.

S takimi številkami ni čudno, da je po 15 letih prisotnosti na spletu YouTube postal velik del življenja marsikaterega mladostnika, med katerimi je tudi Danila Sima. Dani, kakor si sam pravi, je na spletu poznan z vzdevkom SlovenskoBudalol, njegova vsebina pa pokriva vse: od gaminga do izzivov in, kot se za umetnika spodobi, popolnoma ustreza njegovemu psevdonimu.

Dani za ustvarjanje svojih posnetkov potrebuje čas, navdih in vrhunsko opremo, ki je zmogljiva, zanesljiva in primerna tako za obdelavo videovsebine kot za občasno igranje videoiger. Ker ravno razmišlja o nakupu nove opreme, mu je LG poslal monitor LG UltraGear, model 27GN800 QHD, da ga preizkusi

Odkrijte, kako zgodaj je Dani začel svojo youtubarsko pot, in na kakšen način mu lahko pri širjenju ter napredovanju kanala pomaga monitor LG UltraGear.

Kdaj in zakaj si se odločil za snemanje posnetkov? Ali si snemal vsebino, še preden si odprl kanal na strani YouTube?

Za snemanje videovsebine sem se odločil, ker je moja največja želja postati igralec v filmih. Trenutno pa nimam te priložnosti, zato sem začel objavljati videovsebine na YouTubu. Svoj prvi video sem objavil pred sedmimi leti. Pred kanalom na YouTubu sem snemal vse, kar je bilo mogoče. Bil sem tista oseba, ki je vsako stvar posnela, tudi v šoli in doma.

Kateri je bil prvi posnetek, ki si ga objavil na YouTubu?

Moj prvi video je bil o igračah iz popularne risanke Ben 10.

Koliko časa na dan porabiš, da se posvetiš svoji influencerski karieri? Razmišljaš o tem kot o delu ali hobiju?

Na dan porabim približno od 5 do 6 ur za snemanje, montažo posnetka, iskanje ideje za video ali pisanje besedila za pesem.

Katero vsebino najraje snemaš? Gaming, zabavne posnetke, izzive?

Nimam najljubše vsebine, ker snemam samo tisto, kar mi je všeč. Torej, vse, kar posnamem, tudi najraje delam.

Kako se tvoj pristop loči od drugih slovenskih youtubarjev in na kakšen način pritegneš gledalce ter sledilce?

V Sloveniji je najbolj razvit "gaming content", rad pa bi vpeljal vsebino, ki je popularna na angleški sceni, torej, kakšne izzive ali pa nekaj podobnega. Zato gledalci radi gledajo mojo vsebino, ker se ves čas nekaj dogaja.

Katere so odlike dobrega youtubarja? Lahko deliš kakšen trik ali nasvet za uspeh na spletu?

Sploh ne vem, kako mi je uspelo. Preprosto sem trudil in mi je uspelo. Živim po načelu, da bodi to, kar si, in delaj tisto, kar ti je všeč.

Kako se lahko nadobudni youtubarji izpostavijo v poplavi novih ustvarjalcev?

Poskušam delati čim bolj zanimiv "content". Ne takega, da gledalec pogleda video in ga zapusti po dveh minutah, ampak poskušam delati tako vsebino, ki gledalca zanima, med posnetkom pa nestrpno pričakuje, kaj se bo v naslednjem trenutku zgodilo.

Se udeležuješ tudi dogodkov v živo? Koliko so taki dogodki pomembni za tvojo prepoznavnost?

Udeležujem se tudi dogodkov, kot je Epicenter Lan, ampak zdaj se ne morem zaradi epidemije covid-19. Taki dogodki so bolj za to, da se influencerji spoznajo in se družijo med sabo.

Imaš kakšnega vzornika?

Ja. Ruski pevec Morgenshtern, s slovenske scene pa Vid Valič.

Ali tudi sam spremljaš na YouTubu vsebino drugih ustvarjalcev?

Seveda! Spremljam jih samo zato, da vidim, če je že kdo posnel to, kar imam jaz v načrtu (smeh, op. a). Res rad spremljam in sodelujem z drugimi ustvarjalci. Z njimi snemam izzive in šale. Nekatere svoje najbolj zabavne posnetke sem posnel v sodelovanju z drugimi youtubarji.

Vplivneže širše občinstvo pogosto razume kot samovšečne posameznike, ki živijo v svojem svetu. Se strinjaš z njimi?

Če si samovšečen in samozavesten, to ni nič takega. To bi moral biti vsak človek, ampak žal ni. Ja, sem samovšečen, in tega ne skrivam, ker preden boš imel ti rad druge, moraš najprej imeti rad sebe. Mi influencerji nismo taki, da bi ignorirali naše gledalce, ko nam kaj napišejo, ali da se ne bi ustavili, če nas na ulici prosijo za sliko. Ne. Vedno poskušamo čim več komunicirati s svojimi gledalci. V živo sem spoznal veliko influencerjev in vsak od njih je bil čisto "kul". Nihče ni bil do zdaj tak, da se ne bi pogovarjal. To vse vpliva na to, da imaš potem manj naročnikov.

Kako so v družini sprejeli vaše navdušenje nad ustvarjanjem posnetkov? Vam pri tem postavljajo kakšne omejitve?

V moji družini so me glede tega vedno podpirali. Tudi ko sem bil mlajši, so mi kupovali začetno opremo za ustvarjanje videov.

Kot mlajši si si s svojimi posnetki želel uspeti v Rusiji. Kako ocenjuješ slovensko sceno in vsebino v primerjavi z Rusijo?

V Rusiji je youtubarska scena veliko bolj razvita kot v Sloveniji. Pri nas manjka raznolika vsebina. Namesto da bi razvijali sceno v stilu MrBeasta in podobnih ustvarjalcev (tako se je tudi ruska scena začela), si slovenski youtubarji medsebojno kradejo ideje. Prevečkrat sem videl isti "100 nuggets challenge". Tako da s svojimi prijatelji poskušamo res delati "top content".

Popularnost YouTuba je iz leta v leto večja, med mladimi pa že prekaša gledanje klasičnih medijev. Kaj misliš, da so glavne prednosti in slabosti spletnih portalov z videovsebino?

YouTube je neposreden. Omogoča mi, da se s svojimi sledilci povežem neposredno prek posnetkov in komentarjev, še bolj pa med streami. Gledalci imajo občutek, da se pogovarjajo s prijateljem, zato postanejo bolj zaupljivi in te radi spremljajo. Ampak to ni vedno dobro. Moji sledilci vedo veliko o meni, jaz pa o njih ne vem ničesar. Včasih tudi pozabim, da so za številkami prave osebe.

Če me naročnik sreča na ulici, se rad ustavim in pogovarjam. Kdor redno sledi moji vsebini, je vedno topel in prijateljski. Se mi pa je tudi že zgodilo, da me je kdo že nadlegoval, ampak to so navadno osebe, ki me ne spremljajo, o meni pa vedo le to, da sem "fejmič".

Občasno tudi prenašaš v živo. Kakšna je gledanost tovrstne vsebine?

Gledanost moje vsebine je kar velika, v karanteni je seveda bila veliko bolj, zdaj, ko je šola, se je malo znižala. Pretoki v živo so zame pomembni za to, da se lahko pogovarjam in igram s svojimi gledalci.

Navadno povezujemo prenašanje v živo s platformo Twitch. Zakaj si se ti odločil streamati na YouTubu?

Ker imam vso svojo publiko na YouTubu.

So družbena omrežja pomemben del tvojega "branda"? Koliko sledilcev imaš?

So, in to precej. Na svojem Instagramu imam 18,2 tisoč sledilcev.

Kako zagotoviš, da uporabniki kliknejo prav tvoj videoposnetek, všečkajo prav tvojo sliko in gledajo prav tvoj prenos v živo?

Ne vem, zakaj izberejo ravno mene. Verjetno zato, ker jim je všeč moja vsebina in vedno čakajo, da naredim nekaj novega. Zato se pa vedno zelo trudim, da ne razočaram svojih gledalcev.

Kakšne načrte imaš s svojim kanalom v prihodnosti?

Delati, ustvarjati čim več zanimive videovsebine in se razvijati.

Si si pred leti predstavljal, da boš lahko kadarkoli "živel" od snemanja spletne vsebine? Je tak posel na slovenskem trgu sploh dobičkonosen?

Jaz sem vedno si to vedno želel in se zelo trudil za to, da uspem. Sploh si ne morem predstavljati življenja drugače, torej, da ne bi bil influencer.

Si želiš postati zvezdnik na kakšnem drugem področju?

Zelo si želim narediti svoj stand up šov s svojim prijateljem, kot sta ga imela Vid in Pero.

V svojo vsebino kombiniraš tudi igranje videoiger. Te igre tudi drugače veselijo, ali pa je to samo "marketinška poteza", da dosežeš večjo gledanost?

Večino iger snemam s prijatelji. Igre pa igram samo takrat, ko sem s prijatelji, saj se skupaj zabavamo, družimo in pogovarjamo.

Pri nakupu opreme za pripravo videovsebine se večina novih ustvarjalcev osredotoča na kamero in mikrofon. Katera druga nujna oprema pa se pogosto spregleda?

Nujno opremo, ki jo influencer potrebuje, sestavljajo dober telefon, dober mikrofon, kakovostna kamera, vzdržljiv računalnik za montažo posnetkov, primerna osvetlitev, kot so "ring light ali pa soft box", in seveda monitor. Ljudje lahko posnamejo še tako dober video, a brez pravega monitorja se ne bodo dobro videle barve, slika bo slabe kakovosti. Pomanjkanje izkušenj pa pripelje do tega, da ljudje ne vedo, kako bo videti izdelek.

Kako si lahko izberemo kakovosten monitor za pripravo vsebin in igranje videoiger?

Na začetku svoje poti težko vlagaš velike vsote v vso potrebno opremo, zato je najlažje vse kupovati sproti. LG ponuja kakovostne monitorje z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno za vse tipe ustvarjalcev ter igričarjev. Od tistih, ki so komaj začeli, do tistih, ki so že na profesionalni stopnji. Začneš s takim, ki ti najbolj odgovarja, potem pa sproti nadgrajuješ.

Na podlagi katerih lastnosti opreme se odločaš za nakup? Kaj ti je najpomembnejše?

Za ustvarjanje videovsebine so pomembni kakovost barv, pokritost barvnega prostora in podpora za HDR. Gamerji so tudi pozorni na odzivni čas, hitrost osveževanja in seveda združljivost z NVIDIA G-Sync. Sam po navadi iščem take monitorje, ki v eni napravi ponujajo vse te lastnosti.

Pred kratkim si preizkusil 27-inčni monitor UltraGear. Kako se je izkazal pri ustvarjanju vsebine in kako pri igranju iger?

Monitorji UltraGear združujejo vse lastnosti, ki sem jih prej naštel. Med igranjem sem bil navdušen nad izjemno čisto sliko in odzivnostjo monitorja. Ko sem urejal svoje posnetke, pa sem opazil natančnost in tudi bogatost barv, kar mi močno pomaga pri nastavljanju barv ter kontrasta posnetka.

Bi prav posebej izpostavil kakšno lastnost monitorja UltraGear, ki izstopa pri pripravi vsebin in gamingu?

Mislim, da ravno razmerje med ceno in kakovostjo izdelka. UltraGear 27GN800, ki sem ga preizkusil, se lahko pohvali s tehnologijo HDR10, ki omogoča prikaz dramatičnih in globokih barv. FreeSync Premium zagotavlja gladko premikanje v igri, Dynamic Action Sync pa zmanjšuje zakasnitve, medtem ko s funkcijo Black Stabilizer pa vidiš podrobnosti tudi v črnini.

Kakšno je tvoje mnenje o monitorjih serije LG UltraGear?

Monitorji LG UltraGear so dobra odskočna deska vsem, ki se podajajo v svet profesionalnega gaminga in ustvarjanja vsebin, ter s svojimi različnimi modeli zajemajo rešitve tako za popolne začetnike kot veterane.