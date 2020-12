30 ur za računalnikom brez spanca: da, igranje iger je zahteven posel

"Oprema pri igranju iger je enako pomembna, kot so superge pri košarki. Če so superge premajhne, potem boste imeli težave. Enako je pri računalniški opremi," meni Žiga Lah.

Kdaj ste začeli intenzivneje igrati računalniške igre in zakaj? Kaj vam je pri tem najbolj všeč?

Računalniške igre sem igral že od nekdaj, bolj intenzivno pa sem začel v 2. letniku srednje šole. Pri igranju iger mi je najbolj všeč, da pozabim na zunanji svet, pozabim na vse težave, ki se dogajajo po svetu in samo uživam v vlogi karakterja, ki ga igram.

Koliko časa namenite tej dejavnosti, če jo primerjate z nekoč in danes? Je to za vas danes zgolj hobi ali tudi posel?

Pred 2. letnikom sem igral približno od 2 do 3 ure na dan, sčasoma tudi po 6 ur na dan. Ker danes to ni več le moj hobi, tudi časa igranju iger posvetim več. Torej, skoraj vsak dan vsaj 6 ur, velikokrat tudi več kot 8. Zdravo mero je težko določiti, sploh če ti je to hobi. Pomembno je predvsem, kaj počneš v preostalem času, in da takrat narediš nekaj zase, telovadiš, greš na zrak in tako ali drugače poskrbiš zase.

Katere igre so vam najljubše, kaj najraje igrate?

Najraje igram strelske igre. Trenutno je ta igra Fortnite.

Kakšni so vaši "triki", nasveti za uspeh pri igranju iger? Kaj so odlike dobrega gamerja?

Podobno kot v pravem športu je tudi tukaj potrebnega veliko dela, časa in truda, da lahko denimo uspeš kot profesionalni e-šport igralec. Pomembno so predvsem hitre ter pametne odločitve in samozavest.

Se udeležujete tudi gaming tekmovanj? Če da, kakšni so vaši največji dosežki?

V Fortnitu se udeležujem veliko turnirjev in v njih tudi najbolj uživam. Najboljši dosežek do sedaj je uvrstitev med najboljših 106 igralcev v Evropi.

Kdo je na tem področju vaš vzornik?

Moj vzornik je ameriški streamer, bolj poznan po imenu SypherPK.

Kateremu kosu "igralne" opreme sicer sami posvečate največ pozornosti?

Mislim, da je miška najbolj pomembna oprema za igranje iger. Nedaleč zanjo je monitor.

Kako izbrati kakovosten monitor za igranje iger?

Pri monitorju je najbolj pomemben njegov odziv in Refresh Rate (Hz) monitorja. Jaz najbolj gledam na odzivnost monitorja, koliko Hz premore in potem njegov odziv. Za "casual" igralce je dovolj že 60 Hz, ampak jaz bi vseeno priporočal 144 Hz. Profesionalnim igralcem pa priporočam 240 Hz monitor.

Bi omenili kakšen kos gaming opreme, na katero ste še posebej navezani (npr. prvi kos gaming opreme itd.)?

Najbolj sem navezan na svoje slušalke, ki so brezžične. Ko se baterija izprazni, jih samo zamenjam, brez polnjenja. Vem, sliši se nenavadno, a dejansko so to edine slušalke, ki ne potrebujejo polnjenja prek kabla.

Kakšno je vaše mnenje o monitorjih serije LG Ultragear?

Izredno kakovosten produkt. Imajo majhen odzivni čas, visok "refresh rate" in zelo lepo, čisto sliko.

Igranje iger so številni razumeli kot nezdravo, nedružabno navado še ne dolgo nazaj. Bolj se ne bi mogli motiti, kajne?

Jaz menim, da igranje iger ni nič manj zdravo kot pa sedenje v pisarni. Pri obeh segmentih moraš poskrbeti, da poleg sedenja poskrbiš še za druge aktivnosti. Pri igranju videoiger sem spoznal zelo veliko ljudi, s katerimi se še danes slišim vsak dan. Z njimi se lahko družim preko videoiger, medtem ko drugi se družijo s prijatelji zunaj na pijači. Princip je isti.

Zasvojenost z igranjem videoiger je eden najpogostejših očitkov, ki se pojavlja pri kritikih in predstavlja skrb marsikaterega starša, ki meni, da njegov otrok preživi preveč časa za računalnikom. Kako bi vi, če bi bili v vlogi starša, ki ima izkušnje na profesionalnem nivoju, ravnali s svojimi otroki glede igranja videoiger?

Menim, da so ljudje zasvojeni z različnimi stvarmi. Vsak je zasvojen z nečim, kar rad počne. Gotovo jim ne bi ničesar prepovedal, dokler bi bili tudi v šoli dobri in tako ali drugače naredili nekaj zase, se družili s prijatelji tudi na svežem zraku, dovolj spali.

Kako so v družini sprejeli vaše navdušenje nad igrami? Vam postavljajo kakšne omejitve?

Moji starši so vedno dali mojo srečo na prvo mesto. Videli so, da sem srečen, ko igram igre. Je pa res, da sem poleg tega bil tudi športnik. Nikoli me niso omejevali.

Kako ocenjujete priljubljenost gaminga, tekmovalnega in ljubiteljskega, ter streaminga pri nas v zadnjih letih v primerjavi z drugimi državami?

Zagotovo smo še nekoliko zadaj, ampak v letu 2020 se je začelo razvijati veliko hitreje. Mislim, da se največja razlika opazi pri sponzorjih, ti namreč še niso prisotni v tem streaming poslu, kot so v drugih državah. Zakaj je gaming, e-šport in streamanje igranja videoiger tako priljubljeno? Mislim, da je razlog preprost. Pomeriš se lahko s komerkoli na tem svetu iz udobja lastnega doma. Sem omenil, da lahko pozabiš na zunanji svet, kar je v času koronakrize še posebej dobro (smeh, op. p.). Gledanost e-športov v zadnjem času presega vse meje in se že lahko primerja z gledanostjo klasičnih športov. Glavna prednost je ta, da si lahko profesionalni e-športnik od doma, vse, kar potrebuješ, je oprema. Slabost pa je, da večina pozabi, da morajo narediti še nekaj zase.

Igranje na višjem nivoju terja več časa za trening, kar lahko mlajšim generacijam povzroči težave v šoli. Ali menite, da bi v šolstvu morali uvesti “status igričarja” za tiste, ki igrajo igre polprofesionalno ali profesionalno, ter jim tako omogočiti enake možnosti, kot jih imajo učenci s statusom športnika?

Mislim, da bi to lahko uvedli, a bi morali urediti sistem tako, da ljudje tega ne bi izkoriščali. Ta status bi lahko imeli samo tisti, ki so v profesionalnih organizacijah.

Kdaj ste se odločili za streamanje igranja iger?

Streamati sem si želel že od nekdaj, a nisem imel dovolj dobre opreme. Streamanje sem začel pred dvema letoma.

Katere platforme uporabljate za prenašanje iger v živo?

Dve najboljši platformi, na katerih sem tudi sam največ časa, sta Twtich in YouTube.

Kako dolg je bil vaš najdaljši stream?

Moj najdaljši stream je trajal 30 ur - brez spanca (smeh, op. p.).

Kako zdržati celodnevni stream ali celo daljšega?

Pri celodnevnem streamu je pomembno, da imam okoli sebe prijatelje, s katerimi lahko igram. Tako mi čas mine veliko hitreje. Seveda se je dobro prej tudi zorganizirati glede prehrane.

Kako se je začela vaša pot na YouTubu?

Navdih mi je bil tudi prijatelj, ki je že pred mano streamal na You Tubu. Ko sem si naposled kupil novi, boljši računalnik, sem se tudi sam odločil za ta korak.

Kakšna baza sledilcev vas spremlja prek različnih družbenih omrežij?

Na YouTubu imam največ sledilcev, in sicer 26.300, na Instagramu pa 11.700.

Opišite, kaj lahko gledalci najdejo na vašem kanalu. V čem je poseben?

Moj kanal je poseben v tem, da igram igre v bolj tekmovalnem načinu in želim tudi druge naučiti, kako biti boljši igralec.

Kaj je za vas najpomembnejše pri streamanju in na kakšen način pritegnete gledalce in sledilce?

Najbolj pomembna je dobra volja in interakcija z gledalci.

Kako biti opažen v poplavi novih ustvarjalcev na področju gaminga?

Gotovo je zelo težko biti opažen med takšno množico streamerjev. Moraš se vprašati, kaj lahko ponudiš, kar drugi streamerji nimajo. Moraš izstopati.

Kako zagotoviti, da bodo uporabniki kliknili vaš video, všečkali vašo sliko, gledali vaš prenos v živo?

Treba je imeti privlačen naslov in tudi sliko. Ti dve stvari sta najbolj pomembni. Ko enkrat kliknejo na video, pa je na vas, da jim pokažete, zakaj ste vredni njihovega časa.

Katere YouTube kanale najraje spremljate?

Najraje spremljam SypherPK kanal, ostalo po dnevnem navdihu.

Ste si si pred leti predstavljali, da boste lahko kadarkoli "živeli" tudi od igričarstva in komentiranja iger?

Želja je bila vseskozi prisotna, nisem pa bil prepričan, da mi bo uspelo. Tudi v Sloveniji vse to postaja vedno večji posel, v prihodnosti pa bo gotovo še bolj.

Kakšne načrte imate s svojim YouTube kanalom v prihodnosti?

Želim si povečati skupnost in začeti ustvarjati bolj raznoliko vsebino. Glavni cilj, tisti bolj dolgoročen, pa je ta, da bi mi uspelo imeti 100.000 naročnikov.