Gorenjski igričar, ki osvaja družbena omrežja

E-šport in ljubiteljski gaming sta v zadnjem desetletju doživela bliskovit razvoj tako na področju napredka igralcev, priljubljenosti in gledanosti kot navijaške baze. Ljubitelje iger najdemo v različnih starostnih kategorijah, pri tistih, ki ne štejejo niti 10 let, pa tudi pri tistih, ki jih štejejo že krepko čez 40. Vse pa se začne s kakovostno opremo in z izbiro kakovostnih, zmogljivih in naprednih "gaming" monitorjev . Tega se zaveda tudi mladi Jure Tršan , eden bolj priljubljenih gaming in igričarskih youtuberjev v Sloveniji.

Svoje igralne podvige redno deli s svojimi sledilci. Preveril je, kako se v praksi obnesejo med igričarji izredno opevani in hvaljeni monitorji serije LG Ultragear, konkretneje model LG 27GL850 IPS QHD.

Znamka LG že od nekdaj slovi po svojih monitorjih, še posebej po vrhunski kakovosti slike in funkcijah za višjo storilnost. Monitorji LG UltraGear za računalniške igre prinašajo najvišjo zmogljivost, potrebno za zabavo z računalniškimi igrami. Z visoko kakovostjo slike in izjemno hitrostjo so ti monitorji najboljša izbira za vse žanre iger. Ponudba modelov LG UltraGear igralcem zagotavlja konkurenčno prednost za igre na najvišji ravni, kjer je lahko prav monitor razlika med zmago in ponovnim začetkom. ODKRIJTE MONITORJE LG ULTRAEA, USTVARJENE ZA PRAVE IGRALCE

Jure Tršan ob monitorju linije UltraGear ni ostal ravnodušen: "Vsem igralcem iger bi ga priporočal zaradi izjemnega razmerja med velikostjo zaslona in resolucijo. Povedano drugače, zadeli so t. i. sweet spot. Potem je tukaj hitrost osveževanja v vrednosti 144 Hz, Nano-IPS tehnologija, odzivni čas in odlično razmerje med ceno in kakovostjo ter tem, kar monitor celostno nudi. Gotovo gre za enega najboljših, če ne najboljši gaming monitor v tem cenovnem razredu," je komentiral samo uporabo, razkril pa nam je še kup zanimivosti, povezanih z igranjem iger.

Foto: osebni arhiv

Kdaj in zakaj ste pričeli intenzivneje igrati računalniške igre? Kaj vam je pri tem najbolj všeč?

Igre sem začel igrati med 6. in 7. letom, takrat sem si praviloma izposodil družinski prenosnik. Intenzivneje sem se pričel s tem ukvarjati, ko je moj bratranec postal profesionalni WoW igralec in je že pred leti s tem služil denar. Obožujem neposreden stik s publiko. Imam občutek, da to mnogi rečejo, ker se dobro sliši. Toda meni res vse pomeni takojšen odziv na moje delo.

Koliko časa namenite tej dejavnosti? Kako se je ta čas z leti spremenil?

Preden je Youtube postal moja služba, sem tej stvari posvečal ves svoj prosti čas. Po navadi je šlo za kombinacijo Youtuba in šole ter Youtuba in službe. Zdaj, ko pa je Youtube moja prvenstvena odgovornost, pa vsaj od osem do deset ur na dan, toda to je kombinacija ustvarjanja videoposnetkov in igranja iger. Sicer pa se ni veliko spremenilo, razen časa, pa gotovo tudi števila videoposnetkov, ki jih snemam in pripravljam za svoje sledilce. Teh je zdaj mnogo več. Sem eden redkih youtuberjev oziroma skoraj edini, ki ga poznam, ki igra igre tudi zunaj "delovnega časa". Igram kar veliko, sploh zdaj v teh časih. Ocenil bi, da vsaj štiri ure na dan, in to je samo za sprostitev brez snemanja ali česa podobnega.

Katere igre so vaše najljubše, kaj najraje igrate? Kateri žanr iger?

Najbolj všeč so mi pustolovske igre "singlepayer" (en igralec, op. p.), ki mi omogočajo, da vstopam v fantazijski svet, ki je poln zanimivih zgodb in doživetij.

Kaj so odlike dobrega igričarja? Kakšni so vaši triki, nasveti za uspeh pri igranju iger?

Da se zna pravilno odločiti v kakršnemkoli položaju, ne glede na to, kako zapleten je. Pri strelskih igrah pa so večinoma pomembni refleksi in motorika. Sicer pa pomaga tudi veliko treninga, vloženega truda, tako kot pri "pravem" športu.

Foto: LG

Se udeležujete tudi tekmovanj za igričarje? Če da, kakšni so vaši največji dosežki?

Tekmovanj se udeležujem zgolj kot ustvarjalec videovsebin za svoja družbena omrežja.

Kdo je na tem področju vaš vzornik?

Izpostavil bi enega tujega in enega domačega youtuberja. Tuj youtuber, ki je že skoraj desetletje moj vzornik, je PewDiePie, ki je med drugim tudi eden prvih igričarjev na tej platformi. Predvsem mi je všeč, ker vztraja tako dolgo, da je že velikokrat popolnoma spremenil smer, temo kanala, ampak so gledalci ne glede na vse ostali zaradi njega. Med slovenskimi youtuberji bi izpostavil Jožeta Robežnika oziroma njegov kanal JocoHud. Snema praktično samo eno oddajo, ta se imenuje Stvar, ampak jo je vsebinsko tako izpopolnil, da je to vse, kar potrebuje, da se njegov kanal tudi brez večjih sprememb uspešno prebija naprej.

Igranje mnogi razumejo kot nezdravo, nesocialno navado. Pa je res tako? Kaj vi menite o tem?

Mislim, da v mladosti gaming v veliko pogledih pomaga pri razvoju otroka. Pri večigralskem načinu sem celo mnenja, da razvija svojo socialno inteligenco. Torej, če gaming odmerjaš v pravšnji meri, lahko prinese skoraj samo dobro.

Zasvojenost z igranjem videoiger je eden najpogostejših očitkov, ki se pojavljajo na strani kritikov in predstavljajo skrb marsikaterega starša, ki meni, da njegov otrok preživi preveč časa za računalnikom. Kako bi vi, če bi bili v vlogi starša, ki ima izkušnje na profesionalnem nivoju, ravnali s svojimi otroki glede igranja videoiger?

Pomembno je, da sta dan in urnik organizirana ter da je jasno, kdaj je čas za šolo, igre in kdaj za vse drugo.

Kako so v družini sprejeli vaše navdušenje nad igrami? Vam postavljajo kakšne omejitve?

Dobro, saj imamo nekako to v družini, predvsem pa gre moje igranje iger z roko v roki z Youtubom in to sem jim predstavil kot nekaj, kar lahko postane moj poklic.

Omejitev ni in če sem iskren, jih tudi nikoli ni bilo. Prvi videoposnetek sem na Youtube objavil z devetimi leti, ko sem si izposodil mamin prenosnik. Starši so mi pustili prosto pot, ker so videli, da je to moj način ustvarjalnega izražanja in ne nazadnje možnost za uspeh.

Kako ocenjujete priljubljenost tekmovalnega in ljubiteljskega igranja iger ter prenašanja v živo pri nas v zadnjih letih v primerjavi z drugim državami?

Samo dve stvari sta za zdaj še drugačni in ki me hkrati tudi zelo motita. Večina ljudi še vedno misli, da so videoigre samo za otroke in še to le za tiste moškega spola.

Foto: LG

Gledanost e-športov v zadnjem času presega vse meje in se že lahko primerja z gledanostjo klasičnih športov. Kaj mislite, da so glavne prednosti in slabosti e-športa pred klasičnimi športi?

Definitivno se lahko primerja s klasičnim športom po številu ogledov in po preostalih statistikah. Ampak jaz bi se raje osredotočil na drugi del vprašanja. Glavna prednost e-športa pred klasičnimi športi je, da pri e-športu sodi igro računalnik, ki je – bodimo iskreni – nezmotljiv. Točke se preprosto seštejejo, prostora za napake tukaj ni. Pri običajnem športu pa sodijo sodniki, navadni ljudje, ki pa niso nezmotljivi, morda včasih celo pristranski. Tu je torej vedno prisoten človeški faktor, česar pri e-športu ni.

Kdaj ste se odločili za prenašanje igranja iger v živo?

Kako leto in pol nazaj, ko smo končno dobili optiko in je bilo to zares mogoče izvesti v kakovosti, kakršno si moji cenjeni gledalci zaslužijo.

Katero platformo uporabljate za prenašanje iger v živo?

Izključno Youtube, ker si nočem razdeliti publike.

Kako se je začela vaša pot na platformi Youtube?

V življenju me navadno zanimajo stvari, v katerih lahko sodelujem oziroma sem dober, in ko sem videl druge tuje youtuberje, kaj počno, sem se tudi sam želel preizkusiti v tej obrti.

Kakšna baza sledilcev vas spremlja prek različnih družbenih omrežjih?

Začelo se je tako, da je bila baza sestavljena iz predvsem mlajših. Zdaj pa se je razporedilo nekako tako, da bi rekel od 15. leta naprej. So tudi mlajši in starejši.

Kaj je za vas najpomembnejše pri prenašanju v živo in na kakšen način pritegnete gledalce in sledilce?

Dober naslov, dober thumbnail/cover za videoposnetek in predvsem dobra volja in zabava.

Kako biti opažen v poplavi novih ustvarjalcev na področju igranja iger?

Bodi drugačen od preostalih, inovativen in ustvarjalen.

Foto: osebni arhiv

Kako zagotoviti, da bodo uporabniki kliknili prav na vaš videoposnetek, všečkali prav vašo sliko, gledali prav vaš prenos v živo?

Zelo pomemben je zanimiv naslov in thumbnail, ki te pritegne. Vseeno pa na koncu odločata sama vsebina in predvsem kontinuiteta.

Kakšne načrte imate s svojim kanalom v prihodnosti?

Rad bi imel tudi večje projekte, ki bi bili naloženi na moj kanal, ampak idejno se kanal ne bo spreminjal.

Katere kanale sami najraje spremljate?

Najraje imam zelo različno vsebino, malo gaminga, malo vloganja, malo lepote, malo komedije itd. Slovenski kanali, ki to najbolje pokrijejo, so Marko Žerjal, Kaya Solo, Pero Martić, Alenka Trogrlič in še mnogi drugi.

Ste si si pred leti predstavljali, da boste lahko kadarkoli "živeli" tudi od igričarstva in komentiranja iger? Je stvar na slovenskem trgu dobičkonostna?

Iskreno moram priznati, da ja. Tudi v Sloveniji je stvar zdaj podobna kot v preostalih razvitih državah na tem področju, le malo več časa smo potrebovali pri razvoju in spremembi percepcije (smeh op. p.).

Ste si kdaj želeli postati zvezdnik na področju videoiger?

To ne, gotovo pa sem si od nekdaj želel postati del te industrije.

Kateremu kosu "igralne" opreme sicer sami posvečate največjo pozornost?

Tu se bom osredotočil predvsem na zunanjo opremo. Moj odgovor je, da je najpomembnejša dobra miška, saj nam omogoča natančnost in preciznost pri ciljanju tarče na tak ali drugačen način, kar je pri večini iger naš cilj.

Kako izbrati kakovosten monitor za igranje iger?

To pa ni težko. Pomembno je, da vzameš monitor, ki je vsaj FULL HD (1920x1080) in da je hitrost osveževanja 144 Hz. Ponudba je danes pestra in raznolika, zato je toliko bolj pomembno, da investirate v monitor priznane blagovne znamke, kjer je kakovost zagotovljena in neoporočna.

Po kakšnih parametrih se vi odločate za nakup? Kaj vam je najpomembnejše?

Pri meni gre po navadi vsaj za 24-colske monitorje. Youtuber potrebuje vsaj dva monitorja. Predvsem moramo vedeti, da bo igralna izkušnja povsem drugačna, če vzamemo monitor, ki ima lepši kontrast barv in ni tako pust kot nekateri drugi. Torej, najbolj cenim kakovost zaslona, odzivni čas in hitrost osveževanja monitorja.

Bi omenili kakšen kos igralne opreme, na katero ste še posebej navezani (npr. prvi kos opreme itd.)?

Ni dileme – moja "poosebljena" Ducky One 2 mini tipkovnica z zlatimi keycapsi.

Kakšno je vaše mnenje o monitorjih serije LG Ultragear?

Gotovo gre za ene boljših monitorjev, ki sem jih testiral. Posebej izstopa kakovost zaslona. Že pred sodelovanjem sem dosti vedel o tej liniji, zato sem se testa toliko bolj veselil. Ni me razočaral, pač pa več kot pozitivno presenetil. Ker sem že prej velikokrat zasledil, da je LG eden najboljših, kar zadeva zaslone, sem se zelo veselil sodelovanja.