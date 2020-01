"Zgolj majhen primer"

Hekerji so ob tem še pripisali, da je njihovo dejanje maščevanje za umor 62-letnega iranskega vojaškega poveljnika Qasema Soleimanija, ki je vodil iranske vojaške operacije na Bližnjem vzhodu, ameriške oblasti pa so ga obravnavale kot terorista. Pripisali so tudi, da je to zgolj majhen primer njihove kibernetske moči.

Uradno sicer ni nobenih potrditev (ali zavrnitev), da bi bil ta hekerski napad izpeljan s podporo iranske države, hekirane vsebine pa ni več na napadenem spletnem mestu.

Svetujejo okrepljeno pripravljenost

Predstavnik oddelka za kibernetsko varnost ministrstva ta domovinsko varnost ZDA je ob tem povedal (le), da spremljajo razmere, podjetjem in organizacijam pa je svetoval okrepitev kibernetskega nadzora in vpeljavo obrambnega načrta v primeru kibernetskega napada.