Imajo 96 milijonov prebivalcev, a nihče ni umrl zaradi bolezni covid-19. Le kako jim je to uspelo?

V medijih se na veliko govori o tem, kako uspešni so (bili) Južna Koreja, Hongkong, Tajvan in Singapur pri obvladovanju epidemije covid-19, vendar pa je v njihovi geografski bližini in v senci žarometov pravi zmagovalec, o katerem se ne govori veliko – Vietnam.

Uspeh Vietnama je toliko večji, če upoštevamo, da ta država ne sodi med bogate države in da je njihov zdravstveni sistem močno podhranjen – imajo namreč samo osem zdravnikov na deset tisoč prebivalcev, trikrat manj kot Južna Koreja.

Njihova skrb je bila povsem upravičena, saj bi v primeru hitrejše širitve epidemije, njihov zdravstveni sistem zelo hitro dosegel stopnjo, ko bi lahko popolnoma razpadel.

Vietnamski pacient nič naravnost iz Wuhana

Prvi primer okužbe v Vietnamu so potrdili že 23. januarja. Gre za kitajskega državljana, ki živi v Vietnamu, in njegovega očeta, ki ga je obiskal iz Wuhana, prvotnega žarišča bolezni covid-19.

Vietnam je tako postal ena od prvih držav na svetu s potrjeno okužbo in prva država na svetu izven Kitajske, kjer okužbe niso uvozili, temveč se je prenesla lokalno z enega prebivalca na drugega. Danes, štiri in pol mesece pozneje, imajo samo 328 potrjenih primerov okužbe in še vedno ne poročajo o nobeni smrti.

V naslednjem videu si oglejte podobe Vietnama iz časa epidemije

Če bi vietnamske številke sorazmerno prenesli na število prebivalcev v Sloveniji, bi to pomenilo komaj sedem potrjeno obolelih – nekaj, kar bi si lahko samo želeli, glede na to, da imamo v Sloveniji blizu 1.500 potrjenih primerov (tudi to je zelo ugodna epidemiološka slika, ki bi jo marsikje v zahodni Evropi, ZDA in Latinski Ameriki želeli doseči).

Naučili so se s prejšnjih epidemij

Čeprav ob tem marsikdo morda najprej pomisli, da v Vietnamu morda ne razkrivajo vseh podatkov, je treba že takoj na začetku poudariti, da se je Vietnam že pred to epidemijo soočal s podobnimi izzivi, ko so tam "besnele" številne epidemije, med drugim SARS, MERS in ošpice, zato so se že takrat marsičesa naučili.

Vietnam je že 23. januarja postal ena od prvih držav na svetu s potrjeno okužbo in prva država na svetu izven Kitajske, kjer okužbe niso uvozili, temveč se je prenesla lokalno z enega prebivalca na drugega. Foto: Reuters

V Vietnamu so se v času epidemije covid-19 zanesli na strateško vodeno testiranje, sledenje stikom z mobilnimi aplikacijami in učinkovito komuniciranje z javnostjo, popolna izolacija z zaprtjem meja pa je pri njih trajala od 1. do 22. aprila.

Dolga meja s Kitajsko, ogromno potnikov iz Kitajske

Vietnam se je "prebudil" že takrat, ko so o okužbah začeli poročati na Kitajskem, od koder vsako leto v Vietnam pride nekaj milijonov obiskovalcev. Tudi se niso zanašali na takrat še veljavna sporočila svetovne zdravstvene organizacije, da (še) ni zanesljivih dokazov, da bi se virus SARS-CoV-2, povzročitelj bolezni covid-19, lahko prenašal s človeka na človeka.

Še preden se je virus razširil v Vietnam, so okrepili epidemiološki nadzor na območjih ob svoji, skoraj 1500 kilometrov dolgi kopenski meji s Kitajsko. Po odkritju okužb na posameznih področjih so jih nemudoma, še preden se je virus lahko razširil, zaprli.

Vietnam se je "prebudil" že takrat, ko so o okužbah začeli poročati na Kitajskem, od koder vsako leto v Vietnam pride nekaj milijonov obiskovalcev. Tudi se niso zanašali na takrat še veljavna sporočila svetovne zdravstvene organizacije, da (še) ni zanesljivih dokazov, da bi se virus SARS-CoV-2, povzročitelj bolezni covid-19, lahko prenašal s človeka na človeka. Foto: Reuters

Že januarja so prve pošiljali v karanteno

Na dan, ko je Kitajska potrdila prvi smrtni primer, to je bil 11. januar, so na vietnamskih letališčih že začeli zdravstveni nadzor. Vsem potnikom v prihodu so merili telesno temperaturo, vse, ki so kazali kakršnekoli morebitne znake bolezni, kot so vročina, kašelj, bolečina v prsih ali težave z dihanjem, so nemudoma izolirali in testirali.

Tiste, pri katerih so okužbo potrdili, ravno tako vse sopotnike in posadke letal kot tudi vse njihove stike so dosledno pošiljali v karanteno ali vsaj v samoizolacijo za 14 dni. Že 15. januarja, torej nekaj tednov, preden so v svetu sploh začeli razmišljati o epidemiji in pripadajočih ukrepih, so se predstavniki vietnamskega ministrstva za zdravje udeležili pogovorov in srečanj s predstavniki svetovne zdravstvene organizacije.

Epidemijo razglasili prvi dan februarja

Prvega februarja, ko je bilo v državi (zgolj) šest potrjenih primerov, so razglasili epidemijo na ravni cele države. Isti dan so ustavili vse polete iz Kitajske v Vietnam, dan pozneje pa tudi izdajanje vietnamskih vizumov kitajskim državljanom.

Ko se je virus začel še hitreje širiti po svetu, so postopoma zaostrovali prepovedi vstopov v državo in odpovedali vse mednarodne polete v Vietnam. Vsakomur, ki je prišel iz tujine, so odredili obvezno 14-dnevno karanteno. Vse, ki so kazali znake (morebitne) okužbe, so pospremili v zdravstvene ustanove, obenem pa dosledno izsledili vse njihove stike.

Po odkritju okužb na posameznih področjih so jih nemudoma, še preden se je virus lahko razširil, zaprli. Foto: Reuters

V drugi polovici marca so prepovedali vstop vsem tujim državljanom – tako kot mnoge druge države po svetu. Občutiti je bilo, da so hitri odzivi že pokazali svoje "blagodejne učinke".

Budnemu očesu sosedov noben povratnik ne uide

Tudi sicer doslednemu delovanju zdravstvenih služb, policije in tudi vojske je ob skrbni evidenci vietnamskega ministrstva za zdravje pomagala tudi "sosedska pomoč": Vietnamce so spodbujali, da oblastem prijavijo vsakogar, za katerega so vedeli, da je prišel iz tujine.

Čeprav so Vietnamci na to ponosni in verjamejo, da gre za nekaj, kar jim je pomagalo pri zajezitvi širjenja bolezni, gre za prakso, ki v našem delu sveta odpira številne pomisleke in dileme.

Izkoristili so vse mogoče kanale

Poleg spletnega informiranja so poskrbeli tudi za mobilno aplikacijo NCOVI, ki jo je razvilo vietnamsko ministrstvo za informacije in komunikacije. Ta je dnevno obveščala o novih žariščih in nudila nasvete za ohranitev zdravja.

Vietnamska mobilna aplikacija za sporočanje o epidemiji Foto: S. C. (zajem zaslona)

Vendar je bil to le delček njihovih prizadevanj obveščanja javnosti. Med drugim so prebivalcem redno pošiljali nasvete tudi prek SMS- sporočil (kar v našem delu sveta morda ne bi bilo sprejeto s pretirano naklonjenostjo). Poleg velikih plakatov, zaslonov, letakov, klicnih centrov in ostalega, kar smo poznali tudi pri nas, so po Vietnamu tudi preko zvočnikov razširjali obvestila in priporočila.

Viralni video zaokrožil po vsem svetu

Tudi daleč onstran vietnamskih meja se je, hitreje od koronavirusa, razširila pop pesmica, s katero so na všečen način predstavili vsa dejstva o epidemiji ter tudi, kako je v tem primeru treba ravnati. Pri njenem ustvarjanju so sodelovale vietnamske oblasti, tudi finančno.

V drugi polovici marca so vietnamske oblasti sprožile kampanjo za donacije prek SMS-sporočil. Sredstva so namenili za nakup zdravstvene in varovalne opreme tistim, ki so bili pri svojem delu neposredno v stiku z obolelimi s covidom-19. V prvih dveh tednih so zbrali več kot dva milijona donacij.

Hitro so razvili lastne teste

Na (neutemeljene) očitke, da Vietnam nima več potrjenih primerov zaradi pomanjkljivega testiranja, imajo v tej azijski državi odločen odgovor. Predvsem svoje lastne teste.

Takoj na začetku epidemije so od Južne Koreje kupili 200 tisoč testov, že v enem mesecu pa so vietnamski znanstveniki razvili svoje teste. Izkazali so se za učinkovite, ne pretirano drage, skladne z metodami svetovne zdravstvene organizacije in predvsem hitre – rezultati so na voljo v eni uri od odvzema vzorca.

V drugi polovici marca so vietnamske oblasti sprožile kampanjo za donacije prek SMS-sporočil. Sredstva so namenili za nakup zdravstvene in varovalne opreme tistim, ki so bili pri svojem delu neposredno v stiku z obolelimi s covidom-19. V prvih dveh tednih so zbrali več kot dva milijona donacij. Foto: Reuters

Vietnam se ni primarno zatekal k množičnemu testiranju, vendar so natančno ugotavljali, kdo bi bil lahko okužen, in so te ljudi dosledno testirali. Manj je, če je dobro narejeno, očitno lahko na koncu več.

Covid-19 ni edina bolezen

Tako kot marsikje po svetu je tudi v Sloveniji covid-19 močno preusmeril delovanje zdravstvenega sistema in tudi zdravstvenega kadra, kar so najbolj občutili tisti ljudje, ki so v tem času potrebovali druge oblike zdravstvene oskrbe.

Tako so med drugim v času pandemije tudi v Vietnamu ustavili programe cepljenja otrok, zato zdaj poskušajo čim prej zagotoviti, da velika prizadevanja za zajezitev koronavirusa ne bi pustila neželenih stranskih učinkov drugje v njihovem zdravstvu. To pa je nedvomno tudi izziv številnih drugih držav po svetu.