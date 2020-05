Sredi epidemije so si privoščili zabavo in to močno obžalovali

V nemškem Göttingenu so odredili karanteno za 160 ljudi, potem ko so zaradi zaradi več zabav, ki sicer zaradi pandemije covida-19 niso dovoljene, v mestu zabeležili nov izbruh koronavirusa. Kot so danes sporočile oblasti, so po udeležbi na zabavah potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 35 ljudeh, stanje enega človeka med njimi je kritično.

Mestne oblasti so napovedale, da bodo vse, ki so bili v stiku z okuženimi, testirali za novi koronavirus, ne glede na to, ali imajo simptome covida-19 ali ne. Še vedno iščejo od 140 do 200 ljudi, ki so bili v stiku z okuženimi, piše STA.

Po navedbah oblasti so se skupine družin, kot kaže, prejšnji konec tedna družile s sorodniki iz drugih nemških zveznih dežel. Prve okužbe, domnevno povezane s temi zabavami so zabeležili v torek, dan po tem, ko je nemška kanclerka Angela Merkel ocenila, da je Nemčija doslej uspešno prestala preizkus v pandemiji.

Do danes so v Nemčiji potrdili več kot 183.000 okužb z novim koronavirusom, od tega 286 v zadnjem dnevu. Za covidom-19 je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa umrlo več kot 8500 ljudi.