Huawei: "Nastaja nov digitalni berlinski zid"

V družbi Huawei so presenečeni in razočarani nad namero slovenske vlade, da jih uvrsti med visoko tvegane dobavitelje, saj kot pravijo, merila niso jasna in niso usklajena s skupnim pristopom Evropske unije. Foto: Srdjan Cvjetović

Predstavniki družbe Huawei so presenečeni in tudi razočarani nad medijskimi zapisi, češ da je slovenska vlada uvrstila Huawei med visoko tvegane dobavitelje, so povedali na današnji izredni tiskovni konferenci v Ljubljani. Premier Janša je na to po poročanju STA odgovoril, da o posameznih podjetjih vlada še ni odločala.

Če so nedavni medijski zapisi pravilni, je Slovenija prva država v Evropi, ki je sprejela tako hudo dikcijo, je zapise v slovenskih medijih, ki navajajo, da je slovenska vlada uvrstila Huawei med visoko tvegane dobavitelje, komentiral podpredsednik Huawei Technologies za srednjo in vzhodno Evropo ter nordijsko regijo Radoslaw Kedzia. "Resno smo zaskrbljeni," je med drugim dejal in opozoril na nejasnost meril, ki so pripeljala do takšnega sklepa.

Nad to odločitvijo so zelo presenečeni, saj menijo, da ni v skladu z enotnim pristopom Evropske unije do kibernetske varnosti, ki poudarja, da mora biti presoja potencialnih dobaviteljev opreme za omrežja 5G podlaga skupnih objektivnih meril – strokovnih in ne političnih.

Huawei pričakuje enaka pravila in enaki pogoje za vse

Ob tem so pri Huaweiu ponovili, da bo neupravičena izključitev posameznih ponudnikov s telekomunikacijskega trga proces uvajanja 5G omrežja v Sloveniji (ali kjer koli drugje) upočasnilo in podražilo ter da pričakujejo, da v Sloveniji, ki zagovarja konkurenčni trg, vsi ponudniki sodelujejo pod enakimi pravili in enakimi pogoji.

Zagotovo smo edino podjetje na svetu, ki so ga največkrat pregledali v zadnjih desetih letih, je povedal generalni direktor Huawei Technologies Slovenia Histro Zhangqin, ki tudi meni, da odločitev o uvrstitvi Huaweia med visoko tvegane dobavitelje ni povezana s kibernetsko varnostjo, temveč z geopolitiko. "Želijo nas upočasniti," je še povedal in napovedal, da takšne odločitve "vodijo k nastajanju digitalnega berlinskega zidu".

Huawei: Ni dokazov o zlorabi

Pri Huaweiu so prepričani, da je označevanje njih ali kateregakoli dobavitelja za tveganega ali celo visoko tveganega brez konkretnih dokazov, nesmiselno in diskriminatorno ter da zaradi takšne odločitve Slovenija ne bo imela nobene dodane vrednosti pri zmanjšanju kibernetske kriminalitete.

Kljub temeljitemu pregledovanju, ki ga je Huawei deležen v zadnjih desetih letih, še do danes ni bil predložen niti en dokaz o zlorabi ali namerno povzročeni škodi družbe Huawei, so ponovno poudarili predstavniki tega visokotehnološkega podjetja.

Neupravičeno izločanje kateregakoli dobavitelja ne prispeva h krepitvi kibernetske varnosti, je prepričan regijski podpredsednik družbe Huawei.

"Na Kitajskem poslujejo tudi tuja podjetja, ki imajo enak odnos do kitajske vlade"

Kedzia je še povedal, da na svojo večkratno pobudo za srečanje s predstavniki slovenske vlade, kjer bi lahko odgovorili na vsa morebitna vprašanja in razjasnili okoliščine, niso prejeli nobenega odziva. "Na takšen dialog smo vedno pripravljeni," je še dodal.

Na očitke, da je Huawei pod nadzorom kitajskih oblasti, je Kedzia odgovoril, da vsi svetovni proizvajalci s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij – tudi ameriški – imajo svoje proizvodne enote na Kitajskem, in da je odnos vseh teh podjetij do kitajskih oblasti enak, kot ga ima Huawei.

"V vsaki državi spoštujemo veljavno zakonodajo"

Prav tako deluje Huawei v vsaki državi, kjer je prisoten, skladno z zakonodajo te države. Tako je tudi v Sloveniji, so ponovno poudarili, kjer spoštujejo vso slovensko in evropsko zakonodajo.

V preteklih 30 letih, kolikor deluje, Huawei ni zabeležil nobenega večjega incidenta na področju kibernetske varnosti, so prepričani njegovi predstavniki, ki obenem poudarjajo, da je Huawei prejemnik mnogih potrdil in certifikatov s področja kibernetske in informacijske varnosti ter da ima v Evropi tri svoje centre za kibernetsko varnost.

"Slovenije ne bomo zapustili"

"Četudi vlada sprejme takšen sklep, Slovenije ne bomo zapustili," je povedal Zhangqin. "V Sloveniji smo prisotni že kar nekaj časa in smo pridobili številne reference."

Kedzia pa ni želel napovedati, kako se bo Huawei odzval na takšen sklep. "Želimo najprej pridobiti uradno informacijo, nato se bomo odločali, kako naprej, a preučujemo več možnosti."

Na pristojnem ministrstvu molk

Če bo vlada sprejela takšen sklep, Huawei in z njim povezane družbe ne bodo mogli dobavljati opreme za jedrno omrežje 5G slovenskim operaterjem, ravno tako ne obrambni in obveščevalni strukturi, sistemom notranje varnosti ter sistemom zaščite in reševanja.

Na ministrstvu za javno upravo, ki je pripravilo predlog sklepa in ga poslalo v usklajevanje, komentarjev ne dajejo, poroča STA, ker je, kot so jim povedali, zadeva interne narave.

O konkretnih podjetjih vlada še ni razpravljala

Tematike pa se je na današnji novinarski konferenci, posvečeni načrtu nadaljnjega ukrepanja v epidemiji covid-19, dotaknil premier Janez Janša, še poroča STA.

Kot je pojasnil, sta vlada in svet za nacionalno varnost nekajkrat obravnavala temo kibernetske varnosti, skladno s sprejetimi sklepi pa so pripravljeni okviri za ravnanje države tudi, ko gre za izvor komercialnih ponudnikov pri telekomunikacijah. Razprave o konkretnih podjetjih pa še ni bilo.

Razprave o konkretnih podjetjih še ni bilo, je pojasnil premier Janša in dodal, da "se celotna vlada še nikoli ni sestala s kakšnim podjetjem". Na očitke, da Huawei ni imel priložnosti odgovoriti na obtožbe, je odgovoril, da "so bili stiki na ekspertni ravni, a da ni veliko skrivnosti, ki bi jih bilo treba pojasniti". Foto: STA

Janša: Tveganja jemljemo resno

"Sklep ni predlagan, vemo pa vsi, da so s tem podjetjem povezana nekatera tveganja v zvezi s kibernetsko varnostjo, in mi to jemljemo resno," je dejal Janša.

Glede očitkov, da se vlada s Huaweiem ne želi sestati, je dejal, da se celotna vlada še nikoli ni sestala s kakšnim podjetjem, bili pa so po njegovih besedah stiki na ekspertni ravni. "Ni pa veliko skrivnosti, ki bi jih bilo treba pojasniti," je sklenil predsednik slovenske vlade.