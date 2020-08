Enajsti najbogatejši Slovenec seli podjetje

"Slovenski" Bitstamp, ena od najstarejših in največjih borz s kriptovalutami na svetu, se po osmih letih umika iz Londona, kamor sta podjetje leta 2012 iz Slovenije preselila ustanovitelja Nejc Kodrič, danes še vedno direktor Bitstampa, in Damijan Merlak, ki je iz podjetja izstopil leta 2018.

Bitstamp, ki sta ga Nejc Kodrič in Damijan Merlak ustanovila poleti 2011, je podružnico v britanski prestolnici (Bitstamp Limited) odprl julija 2012, sedež pa je tja zaradi administrativnih prednosti preselil aprila 2013.

Najstarejša svetovna še delujoča borza z bitcoini in drugimi kriptovalutami je leta 2016 s pridobitvijo statusa organizacije za plačilni promet pisarno odprla tudi v Luksemburgu (Bitstamp Europe SA), kamor se zdaj seli vse podjetje. To informacijo je prva razkrila spletna stran Trustnodes, povzel pa jo je tudi Cointelegraph, eden od največjih medijev s področja kriptovalut.

Selitev naj ne bi vplivala na delovanje Bitstampa, za uporabnike pa se razen posodobljenih pogojev uporabe storitve ne bo spremenilo nič. Foto: Matic Tomšič

Razlog za selitev, ki je Bitstamp sicer še ni uradno potrdil ali zanikal, naj bi bila negotovost zaradi brexita, izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, ki se je zgodil 1. februarja.

Negotovost povzročajo pogajanja o nadaljnjem gospodarskem sodelovanju Velike Britanije in EU, katerega parametri še vedno niso dorečeni, čas pa se hitro izteka. Rok za konec pogajanj je 31. december 2020.

Kot je poročal Trustnodes, ki je pridobil e-pošto o selitvi poslovanja Bitstampa iz Londona v Luksemburg, se za stranke borze s kriptovalutami ne bo spremenilo nič razen posodobljenih pogojev uporabe storitve, ki bodo odražali spremembo naslova podjetja.

Bitstamp ju je dvignil na sam vrh seznama najbogatejših Slovencev



Damian Merlak je s premoženjem v vrednosti 124 milijonov evrov član elitne družbe desetih najbogatejših Slovencev, Kodrič pa ji je tesno za petami na 11. mestu. Foto: Twitter / Damian Merlak

Nejc Kodrič in Damijan Merlak sta borzo s kriptovalutami Bitstamp leta 2018 prodala belgijski investicijski družbi NXMH. Kodrič je ostal v podjetju, ki ga vodi kot direktor, Merlak pa se je posvetil drugim izzivom s področja kriptovalut, nepremičnin in energetike.



Ker sta zgodaj prepoznala potencial kriptovalut, se Kodrič in Merlak že nekaj let uvrščata v sam vrh seznama najbogatejših Slovencev. Kodrič je bil s premoženjem v vrednosti 103 milijone evrov lani na 11. mestu, Merlak pa s 124 milijoni evrov na osmem.