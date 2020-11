Elitni privilegij, ki ga bo izgubil Donald Trump

Donald Trump je izgubil predsedniške volitve in ne bo dobil še enega mandata v Beli hiši. Več elektorskih glasov je namreč prejel njegov protikandidat za predsednika ZDA Joe Biden. Trumpova pravna konjenica sicer že vlaga tožbe zoper vlade posameznih zveznih držav, kjer naj bi šlo za goljufanje z glasovnicami. Trump je napovedal, da bodo, če bo to potrebno, zadevo pripeljali tudi do vrhovnega sodišča ZDA.

Donald Trump je izgubil predsedniške volitve in ne bo dobil še enega mandata v Beli hiši. Več elektorskih glasov je namreč prejel njegov protikandidat za predsednika ZDA Joe Biden. Trumpova pravna konjenica sicer že vlaga tožbe zoper vlade posameznih zveznih držav, kjer naj bi šlo za goljufanje z glasovnicami. Trump je napovedal, da bodo, če bo to potrebno, zadevo pripeljali tudi do vrhovnega sodišča ZDA. Foto: Reuters

Podcenjevalno bi bilo reči, da je Donald Trump aktiven tviteraš. Predsednik ZDA je eden od "šefov" Twitterja, z 88,5 milijona sledilcev je na šestem mestu med najbolj priljubljenimi uporabniki družbenega omrežja, od 4. maja 2009 pa je objavil ali delil že 58.172 tvitov. To je v povprečju 13,8 na dan.

Več sledilcev od Donalda Trumpa imajo na Twitterju le še Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna in Cristiano Ronaldo. Foto: Matic Tomšič

Donald Trump se na Twitterju neredko pritožuje nad osebami ali stvarmi, ki ga motijo. Pri tem ali s svojo retoriko ali pa z navajanjem nepreverjenih oziroma napačnih dejstev marsikdaj krši Twitterjeva pravila.

Twitter se kljub temu zelo dolgo ni vtikal v to, kaj piše Donald Trump. To se je spremenilo v turbulentnem letu 2020, ki ga zaznamujejo pandemija koronavirusa in predsedniške volitve v ZDA.

Točka preloma v maju

Twitter je v zadnjem tednu maja zakril objavi, v katerih je Donald Trump napadel volitve po pošti in napovedal, da bodo zlorabljene za goljufanje na takrat še prihajajočih predsedniških volitvah.

Uporabniki Twitterja so lahko Trumpova tvita še vedno prebrali, a jih ni bilo mogoče ne deliti in ne komentirati.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Trump je takrat izgubil živce in napovedal ukrepanje zoper Twitter in druga družbena omrežja. Kljub rožljanju z orožarno pravnih prijemov se sicer ni zgodilo še nič, zato je Twitter prakso ponovil ta teden.

Predsedniku, ki je že v sredo razglasil zmago na volitvah in po tem, ko ga je končni zmagovalec predsedniške tekme Joe Biden začel prehitevati v ključnih zveznih državah, demokrate v več tvitih obtožil goljufanja, je Twitter v zadnjih štirih dneh po našem zadnjem štetju zakril kar 18 objav (vključno z deljenimi, ne le avtorskimi tviti).

Trumpovi sledilci in drugi uporabniki Twitterja lahko še vedno preberejo po mnenju družbenega omrežja sporne tvite, a morajo klikniti na gumb View (Poglej) pri vsakem posebej. V teh objavah Trump sicer tarna zaradi domnevno nezakonitih glasovnic. Foto: Matic Tomšič

Zakaj Twitter Trumpu ne izbriše uporabniškega računa?

Očitno pri Twitterju menijo, da Trump objavlja stvari, ki se ne skladajo s pravili uporabe družbenega omrežja – zakaj potem kar ne izbrišejo njegovih tvitov ali celo ne zamrznejo predsednikovega uporabniškega računa?

Ni tako preprosto. Trump ima kot voditelj velesile privilegij, kot ga imajo le redki. Twitter njegove sporne objave zgolj zakrije, a javnosti ne bo onemogočil dostopa do njih. Dokler bo Trump predsednik ZDA, seveda. Torej do 20. januarja prihodnje leto.

Melania bo prva dama Združenih držav Amerike le še slaba dva meseca. Foto: Reuters

Trumpov profil, ki je hkrati tudi "pravi" profil predsednika ZDA – uradnega @POTUS Donald Trump tako rekoč uporablja samo za deljenje tvitov s svojega osebnega profila –, je glede na Twitterjev pravilnik o izjemah, kar zadeva vsebino objav, predmet javnega interesa.

Ker je predsednik ZDA, Twitter Trumpu pri objavljanju zato dopušča več svobode kot povprečnemu uporabniku. Z drugimi besedami – predsedniku so dovoljeni prekrški, s katerimi bi si povprečen uporabnik prislužil najmanj izbris tvita, v skrajnem primeru pa izbris uporabniškega računa.

V zadnjem tednu so iz ameriške demokratske stranke na vodstvo Twitterja naslovili več pozivov, naj Trumpu takoj ukine uporabniški račun, da do konca mandata s svojimi objavami med političnima poloma v ZDA ne bi povzročil še večjega razdora, je poročal britanski The Guardian. Twitter se na te pozive demokratov še ni odzval, a je tudi malo verjetno, da bi jim lahko ustregel, saj Trumpa, če ne objavi česa res ekstremnega, do izteka mandata ščiti Twitterjev pravilnik o uporabi družbenega omrežja. Foto: Reuters

Izjemoma se Twitter v predsednikove tvite sicer vplete le takrat, kadar njihova vsebina ustreza merilom za posredovanje. V Trumpovem primeru sta bila to do zdaj poskus vplivanja na izid volitev in pa pozivanje k nasilju (sporni majski tvit, v katerem je v odzivu na proteste v Minneapolisu, ki so ušli z vajeti, zapisal "Ko se začne plenjenje, se začne streljanje").

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realdonaldtrump. https://t.co/6RHX56G2zt — Twitter Comms (@TwitterComms) May 29, 2020

Bo Trump lahko premostil morebitni velik osebni izziv?

Vse to bo morda spremenilo, ko bo Belo hišo, če Trumpov napovedani sodni boj proti izidu volitev ne bo uspešen, 20. januarja 2021 zasedel Joe Biden.

Ko bo Trumpu prenehala funkcija predsednika ZDA, na Twitterju ne bo več zaščiten. To pomeni, da bo Twitter lahko v primeru ponavljajočih se kršitev pogojev uporabe tudi ukinil njegov račun.

Trump bo v tem primeru postavljen pred velik osebni izziv. Ali bo spremenil svoj pristop k objavljanju – predvsem bi moral umiriti strasti – ali pa bo ostal brez globalnega megafona, prek katerega danes neposredno nagovarja 88 milijonov ljudi, posredno pa jih najverjetneje doseže še precej več.

Preberite tudi: