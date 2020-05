Velika zamera Donalda Trumpa: si bo premislil?

Spor med Twitterjem in Donaldom Trumpom se je začel v torek. Predsednik ZDA je objavil tvita, v katerih je napovedal, da bosta rezultata volitev po pošti prevara in potvarjanje rezultatov.

Twitter je nato prvič, odkar je Donald Trump aktiven na platformi, njegovima objavama dodal povezavi, na katerih lahko uporabniki preverijo dejstva o glasovanju po pošti. Povedano drugače - Twitter je s tem sporočil, da je Donald Trump objavil neresnice.

Donald Trump je družbeno omrežje Twitter v sredo obtožil, da se vmešava v letošnje ameriške predsedniške volitve, ki bodo novembra, in da ne spoštuje svobode govora. Omenil je tudi regulacijo ali celo zaprtje družbenih omrežij.

V četrtek je šel Donald Trump korak dlje in podpisal izvršni ukaz, ki se dotika člena 230 v zakonu ZDA o komunikacijski spodobnosti iz leta 1996.

Srž zelo kratkega člena 230 je, da internetna podjetja niso založniki vsebine in zato ne morejo biti odgovorna za vsebine, ki jih na njihove platforme naložijo uporabniki.

Predsednik ZDA bi družbena omrežja s spremembo zakona izvzel iz člena 230, kar bi pomenilo, da bi prevzela pravno odgovornost za vsebino objav uporabnikov in tudi za izkazovanje morebitne politične pristranskosti, o čemer bi presojala zvezna komisija ZDA za komunikacije (FCC).

Številni ameriški pravniki so hitro opozorili, da poskus spremembe zakona, ki ga je z izvršnim predsedniškim ukazom nakazal Donald Trump, najverjetneje ne bi nikoli prestal ustavne presoje.

Če pa bi se to vendarle zgodilo, bi lahko bil eden tistih, ki bi potegnili kratko, prav Donald Trump.

Ameriški predsednik je v eni svojih petkovih objav namreč kršil pogoje uporabe družbenega omrežja o pozivanju k nasilju. V tvitu o tatovih in vandalih, ki so med protesti zaradi umora temnopoltega Američana Georga Floyda razdejali Minneapolis, je zapisal "ko se začne ropanje, se začne streljanje".

Če bi obveljala Trumpova in bi bil Twitter pravno odgovoren za vsebino objav, bi ga tovrstni tviti lahko spravile v težave. Twitter bi se namreč lahko zaščitil tako, da bi predsednikov tvit preprosto izbrisal ali pa Trumpa v skrajnem primeru celo odstranil z družbenega omrežja.

Dejstvo je, da si Donald Trump česa takega trenutno ne more privoščiti. Twitter je njegov glavni kanal za komunikacijo z javnostjo. Doseg njegovih objav je izjemen - sledi mu 80 milijonov uporabnikov, več kot kateremu koli drugemu svetovnemu voditelju.

Trump je večkrat poudaril, kako pomemben je zanj Twitter. Leta 2017 je za ameriško televizijo Fox Business dejal, da brez družbenega omrežja verjetno ne bi bil predsednik.

Dejstvo je tudi, da Donald Trump Twitter zdaj pravzaprav potrebuje bolj kot kdaj koli prej. Do volitev za naslednjega predsednika ZDA, na katerih se bo potegoval za nov štiriletni mandat v Beli hiši, je le še nekaj več kot pet mesecev.

Twitter je bil med prvo volilno kampanjo eno glavnih orožij Donalda Trumpa, a tokrat je še precej bolj pomemben za njegov neposreden stik z volivci, saj se Trump zato, ker so ZDA še vedno v primežu epidemije koronavirusa, ne more zanašati na svoje priljubljene politične shode.

Jack Dorsey, direktor in ustanovitelj družbenega omrežja Twitter, je v četrtek sicer prejel vabilo nemškega politika Thomasa Jarzombeka, naj se v primeru zaostritve odnosov v Beli hišo podjetje Twitter preseli v Nemčijo.

"Odprl vam bom vsa vrata, tukaj ste več kot dobrodošli," je zapisal Jarzombek, ki je v nemški vladi sicer komisar prav za razvoj tehnološke industrije in zagonskega podjetništva.

