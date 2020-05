Anketa: Trump izgublja podporo ključnih volivcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump glede na anketo univerze Monmouth izgublja podporo ključne kategorije volivcev, zaradi katere je tesno zmagal na predsedniških volitvah leta 2016. To so volivci, ki sovražijo tako demokratskega kot republikanskega kandidata, na koncu pa volijo za tistega, ki ga sovražijo manj, piše STA.

Tako imenovani sovražniki so leta 2016 veliko bolj sovražili demokratsko kandidatko Hillary Clinton kot Trumpa, ki ga večina Američanov takrat ni poznala, razen po tem, da je zabaven, brez dlake na jeziku, bogat in ima lepo soprogo. Glede na vzporedne ankete volitev 2016 je Trump to kategorijo volivcev dobil s prednostjo 17 odstotkov.

Sedaj je obratno kot leta 2016

V tem košu so skupaj volivci senatorja Bernieja Sandersa, drugi demokrati, neodvisni volivci in razočarani republikanci. Ankete kažejo, da ta skupina sedaj veliko bolj podpira demokrata Josepha Bidna kot Trumpa. Anketa Monmouth je pretekli teden ugotovila, da Biden med temi volivci vodi pred Trumpom za približno 40 odstotkov, kar zaleže za kar četrtino registriranih volivcev, piše STA.

Izvajalec ankete Patrick Murray je dejal, da so to volivci, ki ne marajo nobenega kandidata, ampak ponavadi potem volijo proti statusu quo oziroma za novega kandidata, ki ga še toliko ne poznajo. Leta 2016 je bila Clintonova simbol statusa quo, Trump pa je bil novost. Sedaj je obratno.

Foto: Getty Images

Republikanci pred novembrskimi predsedniškimi volitvami nimajo lahkega dela. Obenem morajo volivcem priskutiti Bidna, ki osebno ne vzbuja tako močnih čustev, kot jih je Clintonova, in hkrati prodati volivcem Trumpa, ki se v vseh treh letih in pol vladanja z redkimi hitro minljivimi izjemami nikoli ni prebil nad 50-odstotno podporo med Američani, piše STA.

Testirajo, kaj bo delovalo

Strategije Trumpove kampanje je še vedno v fazi testiranja, kaj bo delovalo. Na Bidnove povezave preko sina v Ukrajini so že pozabili, ker s tem niso bili uspešni. Trenutno se oklepajo rešilne bilke, ki jo ponujajo očitki na račun Bidna o spolnem napadu na nekdanjo uslužbenko v senatu pred tremi desetletji, obenem pa Bidna prikazujejo kot zaspanega starčka, ki ne ve, koliko je ura.

Demokrati imajo težje delo z Bidnom, ki med volivci ne sproža navdušenja, kot sta ga na primer Barack Obama ali Sanders. Računajo, da si bo večina Američanov po štirih letih Trumpovega vrtiljaka zaželela vrnitev v dolgočasno normalnost. Z negativnimi oglasi proti Trumpu demokrati nimajo težav, razen tega, na kaj se osredotočiti, ker je materiala za kritike več kot preveč, še piše STA.