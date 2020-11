Zelo krute besede nekdanjega Trumpovega zaupnika #video

66-letni Steve Bannon trenutno na prostosti, plačal je varščino v višini pet milijonov dolarjev, čaka na sojenje zaradi domnevne vpletenosti v pranje denarja pri projektu gradnje zidu na meji med ZDA in Mehiko. Sojenje bo prihodnje leto. Foto: Reuters

Steve Bannon je bil leta 2016 prvi mož Trumpove predsedniške volilne kampanje, nato pa je postal glavni politični strateg Bele hiše in svetovalec Trumpa, ki je zmagal na volitvah in postal novi predsednik ZDA.



Bannon je položaj zapustil po osmih mesecih. Januarja 2018 je nato padel v nemilost pri Trumpu, ki je iz kontroverzne knjige Ogenj in meč o dogajanju v zakulisju Bele hiše izvedel, da je Bannon kritiziral njega in njegovo družino.

Steve Bannon je v svoji spletni oddaji Vojna soba Steva Bannona s sovoditeljem Jackom Maxeyem razpravljal o nameri Donalda Trumpa, da po morebitni zmagi na letošnjih predsedniških volitvah odpusti Anthonyja Faucija, dolgoletnega direktorja ameriškega centra za alergije in nalezljive bolezni ter prvega imunologa ZDA, in direktorja FBI Christopherja Wraya.

Donald Trump je Anthonyja Faucija, verjetno najbolj slavnega imunologa na svetu, ki je v prvi polovici leta vodil prizadevanja Bele hiše v boju proti novemu koronavirusu, prejšnji mesec označil za idiota, ki ne ve, kaj počne. Glavni razlog za to je bil bržkone Faucijevo nasprotovanje Trumpu, kar zadeva sprejemanje ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Foto: Reuters

Bannon je predlagal še bolj drastično kazen za oba ameriška vladna funkcionarja, ki sta se zamerila Trumpu - Fauci zato, ker mu je nasprotoval pri ukrepih za zajezitev koronavirusa, Wray pa v prvi vrsti zato, ker FBI ni uslišal Trumpove želje o preiskavi klana Joeja Bidna, Trumpovega protikandidata na predsedniških volitvah.

Nekdanji Trumpov svetovalec bi oba obglavil in njuni glavi nasadil na kola v Beli hiši v opozorilo drugim birokratom, da bodo delali, kot jim bo naročeno, ali pa se bodo poslovili. "Igric je konec," je dejal Bannon.

Steve Bannon do direktorja FBI Christopherja Wraya najverjetneje goji tudi osebno zamero. FBI je letos poleti namreč sprožil preiskavo zbiranja kapitala za medijski imperij, s katerim je povezan Bannon. Foto: Reuters

Sovoditelj Jack Maxey mu je pritrdil in dejal, da so, ko so se Združene države Amerike osamosvajale od britanske monarhije, na podoben način obračunali tudi s tistimi, ki so se bratili z britanskimi okupatorji. "Te ljudi so obesili. To so včasih naredili izdajalcem," je dejal Maxey.

Zaradi pozivov k nasilju je Twitter ukinil Bannonov račun. YouTube in Facebook tako drastičnega ukrepa še nista sprejela, sta pa izbrisala Bannonov videoposnetek, v katerem predlaga obglavljenje Faucija in Wraya.

