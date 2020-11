Zaradi počasnega štetja glasov se iz njih norčuje cel svet

Družbena omrežja so preplavile objave, v katerih se uporabniki norčujejo iz precej počasnega štetja glasovnic v ameriški zvezni državi Nevada. Oblasti so sicer pojasnile, da štetje poteka po pričakovanjih in v skladu z zakonodajo ter da še vedno prejemajo glasovnice, ki so bile pravočasno oddane po pošti. Kljub temu pristojni niso mogli preprečiti, da Nevada na spletu ne bi postala tarča posmeha.

Po spletu so se kmalu po predsedniških volitvah v ZDA začeli norčevati iz domnevno počasnega štetja glasovnic v Nevadi.

Eden glavnih simbolov je postal lenivec, ki je znan po svojih počasnih gibih.

Nevada postala tarča posmeha

Nekateri uporabniki so med drugim menili, da v Nevadi očitno še naprej raje zapravljajo čas ob igranju iger na srečo in pitju alkohola, kot da bi po volitvah šteli glasovnice.

Številni so svoje občutke tudi ubesedili. "Opazovati Nevado, ko skuša prešteti glasovnice, je kot da bi opazovala svojo mamo, ki skuša nekaj poiskati na Googlu," je zapisala ena od uporabnic Twitterja.

"Nevada je tisti prijatelj, ki pravi, da je na poti, ampak v resnici še vedno poležava ovit v brisačo," je tvitnila druga uporabnica.

Oblasti pravijo, da štejejo po pričakovani hitrosti

Pristojne oblasti v Nevadi na drugi strani pojasnjujejo, da proces štetja glasovnic poteka po pričakovani hitrosti. Med drugim to določa zakonodaja, saj še do 10. novembra sprejemajo glasove po pošti, ki so bili oddani pravočasno do 3. novembra. Obenem pa proces traja dlje tudi zato, ker se lahko volivci v Nevadi registrirajo še na dan volitev in hkrati oddajo svoj glas.

Zaradi tega tudi ne vedo točno, koliko glasovnic morajo še prešteti, ampak trenutno ocenjujejo, da jim je ostalo še okoli 190 tisoč glasovnic. Posodobitve po poročanju STA objavljajo predvidoma enkrat dnevno okoli 9. ure po lokalnem času.

Na televiziji Fox News so še pojasnili, da so letos v Nevadi prejeli ogromno glasov po pošti in da je to velik izziv, saj imajo omejeno število ljudi in strojev za obdelavo glasovnic. V povprečju pa lahko obravnavajo okoli 70 tisoč glasovnic na dan.