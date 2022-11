Ekstremen strah: rdeča nevihta se nadaljuje, ta teden še en kolaps?

Razpoloženje na trgu kriptovalut je trenutno precej pesimistično. Na družbenih omrežjih in spletnih forumih mnogi napovedujejo, da bo bitcoin padel še nižje in s seboj v cenovno brezno povlekel še druge kriptovalute, nekateri pa se tega veselijo, saj pomeni priložnost za nakup kriptovalut po nižjih cenah.

Razpoloženje na trgu kriptovalut je trenutno precej pesimistično. Na družbenih omrežjih in spletnih forumih mnogi napovedujejo, da bo bitcoin padel še nižje in s seboj v cenovno brezno povlekel še druge kriptovalute, nekateri pa se tega veselijo, saj pomeni priložnost za nakup kriptovalut po nižjih cenah. Foto: Reuters

Indeks strahu in pohlepa (Fear & Greed Index) za bitcoin in druge kriptovalute že nekaj časa ustvarjajo analitiki tehnološkega podjetja Alternative.me, prikazuje pa razpoloženje vlagateljev v kriptovalute tako pri trgovanju kot na družbenih omrežjih. Strah oziroma ekstremen strah pomenita veliko mero pesimizma, pogosto pa sovpada s padci cen kriptovalut. Pohlep medtem nakazuje na optimizem, da se bodo cene kriptovalut dvignile, pogosto pa je najvišji takrat, ko so na cenovnih vrhovih tudi kriptovalute. Foto: Crypto Fear & Greed Index

Genesis, ena največjih investicijskih in kreditnih bank na trgu kriptovalut, je prejšnji teden zamrznil izplačila in nova posojila. Poglavitni razlog za to je bilo sesutje kriptoborze FTX, ki je na trgu kriptovalut povzročilo pravo razdejanje. Pri Genesis so pojasnili, da so zahteve za izplačila presegle njihovo takratno likvidnost. Z drugimi besedami: sredstev vlagateljev niso mogli izplačati. Obljubili so, da bodo rešitev našli do tega tedna.

Več medijev, med njimi tudi Bloomberg in The Wall Street Journal, je v ponedeljek nato poročalo, da naj bi Genesis kot eno od mogočih rešitev videl celo razglasitev stečaja. Genesis po poročanju Reutersa tega danes ni zanikal, a so v podjetju dejali, da bodo najprej poskusili povečati likvidnost. Takojšnji začetek stečajnega postopka tako še ni na vidiku.

Genesis naj bi za izhod iz likvidnostne krize potreboval okrog milijardo ameriških dolarjev. Injekcijo svežega kapitala je že iskal pri Binanceu, največji borzi za kriptovalute na svetu, in pri ameriškem kapitalskem skladu Apollo Global Management, je poročal The Wall Street Journal.

Svet kriptovalut so leta 2022 pretresli že štirje odmevni, za zaupanje vlagateljev v kriptovalute skoraj apokaliptični dogodki: bankrot investicijskega sklada Three Arrows Capital, propad izposojevalnice kriptovalut Celsius Network, zlom omrežja Terra in na koncu še kolaps kriptoborze FTX. Vsem sta bili skupni dve stvari: povzročili so padec cen kriptovalut, od zagotavljanja vodilnih, da ni nič narobe, do popolne kapitulacije pa je minilo le nekaj dni. Foto: Reuters

Za zdaj je znano to, da Binance denarja ne bo dal. V podjetju so kot razlog za zavrnitev navedli domnevni konflikt interesov. To ni najboljše znamenje, pa četudi je zgolj simbolično: ko je Binance nazadnje zavrnil naložbo v drugo podjetje, je šlo prav za FTX, ki je nekaj dni pozneje bankrotiral.

Na obzorju vsaj za zdaj ni dobrih novic za vlagatelje v kriptovalute. Morda se lahko tolažijo s tem, da je trenutno obdobje velikih popustov?

Bitcoin je novico o Binanceovi zavrnitvi dokapitalizacije Genesisa sprejel negativno in dosegel najnižjo ceno v zadnjih dveh letih, spustil se je pod 15.500 ameriških dolarjev oziroma padel skoraj do magične meje 15 tisoč evrov. Kasneje se je nekoliko okrepil, a ne bistveno, saj se cena še vedno giblje pod 16 tisoč dolarji.

Najbolj prepoznava kriptovaluta je v zadnjih petih dneh izgubila skoraj pet odstotkov vrednosti, trenutna cena pa je v primerjavi s tisto iz začetka novembra nižja za kar okrog četrtino.

Še bolj kot bitcoin krvavijo druge t. i. alternativne kriptovalute. Ether je od 1. novembra padel za 31 odstotkov, solana za kar 66, dogecoin za 41, avalanche za 40 in tako naprej. Edini od večjih, ki je v zadnjem mesecu nekoliko v zelenem, je litecoin.

Trenutno rdečo nevihto je v veliki meri zakuhal propad borze FTX, še pred dvema tednoma ene od petih največjih kriptoborz na svetu, toda še zdaleč ne gre le za akutno krizo. Trg kriptovalut navzdol namreč drsi že tako rekoč eno leto, od podiranja cenovnih rekordov sredi lanskega novembra.

Zadnji mesec gibanja cen na trgu kriptovalut. Vir: Coin360. Foto: coin360.io

Eden od razlogov za to je zmanjšano zaupanje množic zaradi propadov velikih institucij v industriji kriptovalut, ki so si letos sledili kot po tekočem traku (Terra, Celsius, Three Arrows Capital, FTX in zdaj morda še Genesis) in pri katerih je v določenih primerih obstajal tudi sum, da je šlo za zlorabo sredstev vlagateljev.

Toda za trenutni pesimizem na trgu kriptovalut so odgovorne tudi makroekonomske razmere v svetu: mnogo držav je v primežu visoke inflacije, mednarodne borze so v upadu, obeti za gospodarsko rast za letos in prihodnje leto so tudi zaradi vojne v Ukrajini po projekcijah OECD znižani oziroma nekaterim državam napovedujejo celo blago recesijo.

