E-oskrba Telekoma Slovenije upravičencem brezplačno še poldrugo leto

Za najmanj 5.500 upravičencev do storitve E-oskrba bo ta še naprej na voljo brezplačno do 30. junija 2025, a bodo iz administrativnih razlogov morali urediti dodatno dokumentacijo.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v okviru javnega razpisa "E-oskrba na daljavo" za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS).

To je dobra novica za upravičence, saj jim bo do konca junija 2025, ko bo pravica do e-oskrbe sistemsko urejena z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, storitev še naprej na voljo brezplačno.

Nov projekt zahteva novo dokumentacijo

Na zadnji dan letošnjega septembra se je iztekel projekt ministrstva za zdravje, v okviru katerega je bila E-oskrba za upravičence od sredine aprila 2022 v celoti financirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Naslednje obdobje pokriva nov projekt "E-oskrba na daljavo", ker pa gre za nov projekt, morajo upravičenci za ohranitev brezplačne uporabe čim prej podpisati in vrniti pripadajočo dokumentacijo, sporočata ZDUS in Telekom Slovenije.

Foto: Bojan Puhek

Janova: "V družbi vendarle obstaja socialna empatija"

"Starejši potrebujejo podporo pri samostojnem bivanju na domu, E-oskrba pa je zelo učinkovita rešitev, zaradi česar smo vseskozi poudarjali, da je ključno, da je še naprej brezplačno na voljo čim več starejšim," je povedala predsednica ZDUS Zdenka Jan. "V okviru našega programa 'Starejši za starejše' smo bili prek prostovoljk in prostovoljcev na terenu ves čas v stiku s starejšimi, ki jim je E-oskrba prinesla veliko olajšanje in boljšo varnost pri samostojnejšem bivanju v domačem okolju, sami pa si je ne bi mogli privoščiti."

Janova podpira odločitev ministrstva za solidarno prihodnost: "Nadaljnje financiranje nas navdaja z optimizmom in nam vliva zaupanje v odločitve vlade glede starejših, ki sodijo med najranljivejše skupine, saj to kaže, da kljub nedavni katastrofalni naravni nesreči, ki bo močno obremenila proračun, v družbi vendarle ostaja tudi socialna empatija." Dodala je še, da bodo vse uporabnike E-oskrbe obiskali prostovoljci ZDUS in jim pomagali pri izpolnjevanju dokumentov.

Nesporne velike koristi za kakovost in varnost življenja

"Nacionalno zagotovljena E-oskrba za vse, ki jo potrebujejo, je za našo starajočo se družbo nujno potrebna, saj pomembno izboljšuje varnost in kakovost bivanja starejših, invalidov in kroničnih bolnikov v domačem okolju ter razbremenjuje sistem zdravstvenega in socialnega varstva," je prepričan vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik.

Vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik Foto: Bojan Puhek

Asistenčni center E-oskrbe je od aprila 2022 do avgusta 2023 v okviru projekta prejel več kot 24 tisoč klicev, od katerih je opravil 1.900 intervencij s pomočjo neformalnih oskrbovalcev – svojcev, sosedov ipd. – in več kot 300 intervencij z ukrepanjem nujne medicinske pomoči. Skoraj 300 uporabnikov je potrebovalo pomoč zaradi padca v domačem okolju, skoraj 170 pa zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja. E-oskrba jim je močno skrajšala čas čakanja na pomoč, s čimer so bili preprečeni številni težji zdravstveni zapleti, hospitalizacije in nenazadnje tudi smrti.

Kdo so upravičenci do brezplačne E-oskrbe?

Do brezplačne E-oskrbe so upravičeni vsi, ki so polnoletni, živijo doma in niso vključeni v celodnevne oblike institucionalnega varstva ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

• v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja jim je priznana invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;

• zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj so ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju;

• imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva sami;

• so stari 65 let ali več in preživijo pretežni del dneva sami.

Podrobnejše informacije glede vključitve v projekt ministrstva za solidarno prihodnost so na voljo na Telekomu Slovenije in na ZDUS:

• pri Zvezi društev upokojencev Slovenije s klicem na številko 01 620 54 82 (vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si ali v lokalnem društvu upokojencev;

• pri Telekomu Slovenije s klicem na brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) ali prek e-pošte eoskrba@telekom.si ali z obiskom prodajnega mesta Telekoma Slovenije.