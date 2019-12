Danes je konec velike nočne more Billa Gatesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bill Gates, ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft in drugi najbogatejši človek na svetu, je prepričan, da bi bilo razmerje moči na trgu pametnih telefonov danes bistveno drugačno, če se mu v prejšnjem desetletju ne bi bilo treba ukvarjati s protimonopolno tožbo zoper Microsoft. Ta je namreč preusmerila njegovo pozornost z razvoja Microsoftovega operacijskega sistema za mobilne telefone, ki bi ga danes, tako meni Gates, namesto Googlovega Androida uporabljali tako rekoč vsi.

Bill Gates, ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft in drugi najbogatejši človek na svetu, je prepričan, da bi bilo razmerje moči na trgu pametnih telefonov danes bistveno drugačno, če se mu v prejšnjem desetletju ne bi bilo treba ukvarjati s protimonopolno tožbo zoper Microsoft. Ta je namreč preusmerila njegovo pozornost z razvoja Microsoftovega operacijskega sistema za mobilne telefone, ki bi ga danes, tako meni Gates, namesto Googlovega Androida uporabljali tako rekoč vsi. Foto: Reuters

Mobilni Windowsi so bili v zadnjem desetletju znani kot operacijski sistem za pametne telefone, ki venomer lovi priključek za vodilnima Androidom in Applovim iOS.

Čeprav se je Microsoft zelo trudil, operacijskemu sistemu Windows Phone in kasneje samo še danes aktualnemu Windows 10 Mobile nikoli ni uspelo postati polnopravna tretja izbira uporabnikov. Vrhunec, od 10- do 15- odstotni tržni delež, so mobilni Windowsi v nekaterih državah doživljali med letoma 2013 in 2015.

Windows Phone pri veliki večini uporabnikov in kupcev ni doživel ravno toplega sprejema. Predvsem neroden uporabniški vmesnik, ki je za določena dejanja pogosto zahteval preveč korakov, se je zdel kot korak nazaj v primerjavi z bolj priljubljenima Android in iOS. Foto: Reuters

Po letu 2015 se je kljub obetavnim novim telefonom začel strm padec prodaje in do oktobra 2017, ko so pri Microsoftu napovedali, da ga bodo le še vzdrževali, ne pa tudi več dopolnjevali z novimi funkcijami, je tržni delež Windows 10 Mobile padel že globoko pod en odstotek.

Januarja letos je Microsoft nato oznanil, da bo 10. december 2019, torej današnji dan, datum konca podpore za mobilni Windows 10.

To pomeni, da bodo pametni telefoni s tem operacijskim sistemom sicer še delovali, ne bodo pa več prejemali varnostnih popravkov, kar pomeni, da bodo izpostavljeni morebitnim grožnjam.

Windows 10 Mobile je bil ob izidu leta 2015 občutna izboljšava predhodnika Windows Phone 8.1, kar zadeva videz in hitrost delovanja, a so ga pestile podobne težave: v prvi vrsti je bilo aplikacij zanj le za vzorec, precej pa je bilo tudi hroščev, ki so občasno zrušili sistem oziroma ga prisilili v delanje neumnosti. Foto: Reuters

Microsoft bo začel tudi počasi ugašati dodatne storitve. Obstoječi uporabniki pametnih telefonov z Windows 10 Mobile bodo lahko do varnostnih kopij naprav in fotografij lahko dostopali le še 12 mesecev po koncu podpore, torej do 10. decembra 2020.

Uporabnikom, ki še niso pripravljeni odložiti pametnega telefona z Windowsi, Microsoft svetuje, naj to čim prej storijo in presedlajo na napravo z Androidom ali pa iPhone.

Preberite tudi: