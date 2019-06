Zakaj je treba veliko obžalovanje Billa Gatesa vzeti z rezervo

Ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft in drugi najbogatejši človek na svetu Bill Gates je pred dnevi dvignil veliko prahu s priznanjem, katero stvar v življenju obžaluje najbolj: da je Android, dominantni operacijski sistem za pametne telefone, razvil Google, ne Microsoft. A Android ima družbo, saj to še zdaleč ni edina napaka, ki se je spominja milijarder. Do zdaj jih je namreč naštel že kar nekaj.

"Moja največja napaka je bila odločitev, ki se je danes več ne spominjam, a povzročila je, da Microsoft ni postal velik igralec na mobilnem trgu. Operacijski sistem za pametne telefone Android, ki je danes glavni izdelek za vse tiste, ki ne prisegajo na Apple, bi moral biti Microsoftov. Namesto tega smo Googlu (ki razvija Android, op. p.) omogočili, da ima 350 milijard evrov vredno platformo namesto Microsofta," je v nedavnem intervjuju dejal Gates.

Operacijski sistem Android je nameščen na približno 75 odstotkih vseh pametnih telefonov na svetu. (Vir: gs.statcounter.com) Foto: Matic Tomšič

Ustanovitelj Microsofta je prepričan, da je ob Applu, ki je tradicionalno velik Microsoftov tekmec, na trgu pametnih telefonov prostora natanko še za enega igralca.

"To bi morali biti mi. Normalno bi bilo, da bi Microsoft dobil takšno stvar," se je Gates posredno dotaknil rivalstva z Applom.

Podjetji Microsoft in Apple sicer že leta tekmujeta na področju osebnega računalništva, kjer pa z operacijskim sistemom Windows premočno vodi Microsoft. Foto: Reuters

Microsoft se je s pametnimi telefoni zelo trudil, a brez uspeha. Puško bo v koruzo dokončno vrgel decembra letos.



Windows 10 Mobile, Microsoftov zadnji operacijski sistem za mobilne naprave, ki nikoli ni niti malo ogrozil Androida ali Applovega iOS, bo do 10. decembra 2019 še prejemal popravke in varnostne posodobitve, nato pa ga bo Microsoft opustil.



Novih funkcij ali nadgradenj Windows 10 za pametne telefone ni dobil že od leta 2017, Microsoft pri življenju zgolj vzdržuje peščico naprav, ki so še aktivne. Windowsi imajo na trgu pametnih telefonov danes zgolj 0,24-odstotni tržni delež.



Microsoft je imel za mobilne Windowse nekoč sicer velike načrte. Leta 2010 so bili pri Microsoftu celo tako prepričani o uspehu takrat čisto novega operacijskega sistema za mobilne telefone Windows Phone 7, da so Microsoftovi zaposleni organizirali simbolični pogreb za Applov pametni telefon iPhone, češ da ga bo Windows Phone spravil pod rušo. Foto: Carl Jamilkowski / Microsoft

Kaj vse je v preteklosti še močno obžaloval Bill Gates?

- Leta 2017 je na vprašanje, kaj bi spremenil, če bi lahko odpotoval v preteklost, Bill Gates odgovoril, da znano kombinacijo tipk Ctrl-Alt-Delete, ki se v operacijskih sistemih Windows za odpravljanje težav z računalnikov ali hiter vnovični zagon sistema uporablja že več kot dve desetletji. Da to kombinacijo tipk obžaluje, je Gates sicer prvič javno priznal že leta 2013.

Kombinacija Ctrl-Alt-Delete se je v operacijskih sistemih Windows pojavila z različico 3.0, ki je izšla leta 1990. Hkraten stisk tipk je postal redna praksa uporabnikov, ki so se spopadali z neodzivnim računalnikom. Njihovo težavo je rešil Ctrl-Alt-Delete, ki je uporabniku omogočil ali zapiranje problematičnega računalnika bodisi ponovni zagon sistema. Foto: Thinkstock

- Leta 2015 je v vsakoletni razpravi na spletnem forumu Reddit, v kateri odgovarja na vprašanja uporabnikov, kot svoje največje obžalovanje v življenju izbral dejstvo, da ne zna govoriti nobenega tujega jezika. "V srednji šoli sem se učil grščino in latinščino, morda sta mi ta jezika malce razširila besedni zaklad, ampak želim si tudi, da bi znal govoriti po francosko, arabsko ali kitajsko," je priznal Gates.

- Leta 2017 je Gates na družbenem omrežju Twitter zapisal, da zelo obžaluje dejstvo, da je po tem, ko je zapustil šolo, trajalo desetletja, da se je poučil o najhujših primerih družbene neenakosti na svetu.

5/ I also have one big regret: When I left school, I knew little about the world’s worst inequities. Took me decades to learn. — Bill Gates (@BillGates) 15 May 2017

To je bil pozneje sicer tudi povod za vstop Gatesa na področje dobrodelnosti. Organizacija Bill & Melinda Gates Foundation, ki jo Gates upravlja skupaj z ženo Melindo (levo), je največja zasebna človekoljubna organizacija na svetu. Foto: Reuters

