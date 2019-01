Windows 10 Mobile bodo z naprav dokončno odklopili 10. decembra

Ta mesec se je na Microsoftovih spletnih straneh skoraj na skrivaj pojavil dokument z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja o koncu podpore za operacijski sistem Windows 10 Mobile (Windows 10 Mobile End of Support: FAQ).

Nove različice ni bilo že 15 mesecev

V njem ne puščajo nobenega dvoma: uporabnikom trenutno aktualne različice 1709 tega operacijskega sistema, ki so jo objavili razmeroma davnega oktobra 2017, po desetem decembru ne bodo več pošiljali varnostnih in drugih popravkov in nadgradenj ter jim ne bodo več ponujali brezplačne uporabniške pomoči. Plačana podpora in podpora drugih izvajalcev se bo, kot so zapisali, morda nadaljevala, a so ob tem ponovno poudarili, da javnih nadgradenj in popravkov ne bo več.

Tistim s predhodno različico 1703 bodo podporo ustavili že prej, natančneje, 11. junija.

Dobra ideja in otipljivi rezultati le niso bili dovolj.

Microsoftov operacijski sistem Windows 10 Mobile za mobilne naprave smo najprej spoznali prek predhodnika z imenom Windows Phone.

Oba sta ves čas obljubljala enotno uporabniško izkušnjo tako na osebnih računalnikih kot tudi na mobilnih napravah, a čeprav so na tej poti gotovo imeli kaj dobrega in lepega za pokazati, Microsoftu le ni uspelo, da bi z njim prepričal omembe vreden delež uporabnikov pametnih telefonov.

Kaj sledi po 10. decembru?

Konec podpore sicer še ne pomeni, da bodo naprave s tem operacijskim sistemom takrat prenehale delovati, a je nadaljevanje uporabe ob odsotnosti varnostnih popravkov in nadgradenj bistveno večje varnostno tveganje.

Sčasoma bo prenehalo tudi samodejno varnostno kopiranje – tri mesece po koncu podpore, to je 10. marca 2020, bodo onemogočili ustvarjanje samodejnih in ročnih varnostnih kopij nastavitev in večine aplikacij na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Windows 10 Mobile. Nekaj več časa, a največ eno leto, bo možno varnostno shranjevati fotografije in obnavljati naprave iz varnostnih kopij.

Morda nov začetek

To pa nikakor ne pomeni, da se Microsoft dokončno umika iz sveta pametnih telefonov in sorodnih mobilnih naprav. Namigi, da se bo Microsoft pojavil na nekaterih dogodkih, ki so dokaj ozko povezani z mobilnimi komunikacijami, lahko pomenijo, da bi lahko še letos in pred dokončnim slovesom od Windows 10 Mobile iz njihove hiše lahko prišla velika novost, ki se za zdaj omenja le z razvojnim imenom Andromeda – po namigih sodeč bo šlo za upogljivo mobilno napravo.