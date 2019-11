Bill Gates: "Zamočil sem. Vse bi lahko bilo drugače."

Microsoft je svoj mobilni operacijski sistem Windows Mobile takrat še za tako imenovane dlančnike, žepne računalnike, izdal leta 2000. V tistem času je Microsoft zaradi domnevnega kršenja protimonopolnih zakonov tudi preiskovalo pravosodno ministrstvo ZDA in leta 2001 zoper podjetje sprožilo tožbo, ki jo je Microsoft sprva izgubil, nato pa sklenil sporazum o poravnavi.

Bill Gates leta 2004 z mobilnim telefonom Motorola MPx, ki je imel naložen operacijski sistem Windows Mobile in je že kazal zametke "pametnega" telefona: z njim je bilo mogoče fotografirati in dostopati do spleta, imel je tudi polno tipkovnico qwerty. Foto: Reuters

Primer je Billu Gatesu, ki je bil do leta 2000 direktor, od leta 2000 pa do leta 2014 pa predsednik Microsofta (podjetje je sicer neuradno zapustil že leta 2008 in se posvetil svoji dobrodelni organizaciji), požrl ogromno živcev in preusmerjal njegovo pozornost, je povedal na nedavni konferenci medija The New York Times.

"Nekaj sto milijard gor ali dol"

Gates meni, da se Microsoft zaradi pretresov, ki jih je ob začetku novega tisočletja prinesla protimonopolna tožba, nikoli ni zares polno osredotočil na razvoj mobilnega operacijskega sistema, kar ga je na koncu stalo dominantni položaj na trgu pametnih telefonov.

"Protimonopolna tožba mi je predolgo odvračala pozornost od mobilne platforme. Zamočil sem in zaradi tega danes vsi uporabljajo Android namesto mobilnih Windowsov," je potarnal Gates.

Foto: Reuters

Po njegovem mnenju je o tem, kdo bo prevladal na trgu, odločil pametni telefon, ki ga je na trg z Androidom namesto z Windowsi poslala Motorola, sicer Microsoftov dolgoletni partner.

"Ker nismo bili dovolj osredotočeni na razvoj, smo končno različico operacijskega sistema za Motorolin telefon naredili tri mesece prepozno. Zaradi tega zdaj skoraj nihče več ne pozna mobilne različice Windowsov. No, kaj pa je to takega, nekaj sto milijard dolarjev gor ali dol," je pikro pripomnil Gates.

Za kateri pametni telefon gre, Gates ni razkril, toda najverjetneje je imel v mislih Motorolo Droid iz leta 2009.

28. oktober 2009, predstavitev pametnega telefona Motorola Droid v New Yorku. Ironično na tej fotografiji na zaslonu naprave piše "Windows", a gre le za meni z odprtimi okni, ne ime operacijskega sistema. To je bil Android. Foto: Reuters

Ta pametni telefon, ki je postal tudi prodajna uspešnica, namreč velja za napravo, ki je popularizirala Android. Tega ima danes na svojih pametnih telefonih nameščenega več kot 75 odstotkov uporabnikov, Microsoftov tržni delež pa je tako rekoč neobstoječ.

Pri Googlu so se dobro zavedali, da je imela Microsoftova mobilna platforma nekoč potencial za današnjo prevlado. Sredi prejšnjega desetletja je bila ena od Googlovih glavnih misij namreč stopiti korak pred Microsoft, kar zadeva mobilni trg.



Android je danes dominantna platforma za pametne telefone, toda Google je nekoč zelo skrbelo, da ima Microsoft potencialno zelo uspešno mobilno strategijo, je pred sedmimi leti priznal nekdanji direktor Googla Eric Schmidt. Foto: Matic Tomšič

Odločilno in pozneje tudi zmagovalno potezo je Google storil leta 2005 s 50-milijonskim nakupom podjetja Android Inc.

Gates je sicer že pred nekaj meseci dejal, da je dominantni položaj Androida na trgu pametnih telefonov ena od stvari, ki jih najbolj obžaluje.

Microsoft je morda ob najbolj napačnem času leta 2010 tudi zamenjal strategijo, upokojil platformo Windows Mobile in uporabnikom ponudil novejši Windows Phone. To se je izkazalo za napačno potezo in tako Googlu kot Applu omogočilo, da sta na mobilnem trgu pobegnila Microsoftu in mu onemogočila vsak nadaljnji poskus približanja. Foto: Reuters

Med najnovejšim tarnanjem o spodleteli misiji Windows Mobile se Gates sicer ni dotaknil uspešnosti Applovega pametnega telefona iPhone. Tega je Microsoft nekoč dojemal kot eno od največjih groženj svoji mobilni viziji, pa čeprav so se iz njega tudi norčevali.

Pri Microsoftu so bili tako prepričani o uspehu, da so organizirali pogreb za iPhone

Ob Gatesovem obžalovanju zamujene priložnosti za večji tržni delež Microsoftovega mobilnega operacijskega sistema smo se spomnili na zanimiv dogodek, ki so ga Microsoftovi zaposleni v začetku septembra 2010 organizirali pred sedežem družbe Microsoft v ZDA. Nosil je povsem drugačno sporočilo kot Gatesovo skrušeno priznanje, da je "zamočil".

Pogrebni sprevod pred sedežem Microsofta. Zaposleni so oblečeni v meni operacijskega sistema Windows Phone, namesto krste pa nosijo velik iPhone iz kartona. Foto: Carl Jamilkowski / Microsoft

Pri Microsoftu so bili leta 2010 tako prepričani o uspehu svojega novega operacijskega sistema za mobilne telefone Windows Phone 7, da so njegovi zaposleni organizirali pogreb za Applov pametni telefon iPhone, češ da ga bo Windows Phone spravil pod rušo.

Foto: Carl Jamilkowski / Microsoft

Microsoft se je zaradi iPhona, ki so ga uporabniki kupovali kot za stavo, v mobilnem segmentu takrat sicer počutil že zelo ogroženega, pa čeprav je direktor Microsofta Steve Ballmer nekaj let prej trdil, da je iPhone kot "naprava za pisanje e-pošte", samo za v smeti.

Preberite tudi: