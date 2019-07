Če informacija drži, bo Luka Dončić kmalu pisal slovensko zgodovino

Luka Dončić bo obraz mednarodne naslovnice jeseni prihajajoče košarkarske videoigre NBA Live 20, trdijo viri blizu giganta industrije videoiger Electronic Arts, ki serijo NBA Live izdaja že od leta 1994. Če se bo to res zgodilo, bo Dončić postal sploh prvi slovenski športnik v zgodovini, ki se bo pojavil na naslovnici katere od največjih in najbolj priljubljenih serij športnih videoiger. Gre za čast, ki jo praviloma dobijo le največja imena posameznega športa.

Luka Doncic will be the cover athlete for NBA Live!#MFFL pic.twitter.com/yOiC6uuUnM — MFFL (@Mavs_FFL) July 1, 2019

Da se bo Dončić pojavil na naslovnici najnovejše igre v košarkarski seriji NBA Live, je prvi razkril honorarni pisec za medij Forbes Brian Mazique, ki se sklicuje na dobro obveščeni vir pri razvijalcu igre EA Sports.

Naslovnica NBA Live 20, ki tako kot pretekli deli v seriji najverjetneje prihaja v mesecu septembru, bo, če bomo na njej res videli Luko Dončića, prelomna v več pogledih.

Na naslovnici izdaje NBA Live za sezono 2018-2019 se je znašel košarkar moštva Philadelphia 76ers Joel Embiid. | Foto: EA Sports

Šlo bo za prvo mednarodno naslovnico katere od najbolj prepoznavnih velikih športnih serij videoiger (nogometni FIFA in PES, košarkarski NBA Live in NBA2K, hokejski NHL in NHL2K), na kateri se bo pojavil slovenski športnik.

Sploh prvič se bo tudi zgodilo, da bo na naslovnici katere od videoiger z uradno licenco lige NBA košarkar moštva Dallas Mavericks, ki ga zastopa Dončić.

Najboljši novinec sezone v ligi NBA, kar je priznanje, ki ga je Dončić prejel prejšnji teden, se prav tako tudi ni še nikoli še isto leto prebil na naslovnico ene od najbolj priljubljenih serij košarkarskih videoiger.

Luka Dončić bo po Joelu Embiidu postal tudi šele drugi neameriški košarkar na naslovnici katere od iger v seriji NBA Live v zadnjih desetih letih. Leta 2009 sta na lokaliziranih različicah naslovnice NBA Live 10 nastopala Španec Pau Gasol in Britanec Luol Deng. Foto: Reuters

Dončić v družbo elitnih športnikov in legend



Mesto na naslovnici ene od športnih videoiger, ki jih vsako leto kupijo in vanje na stotine ur vložijo milijoni ljudi, je praviloma rezervirano le za največja imena svetovnega športa.



Dončić bo, če bo do septembra res sklenil dogovor z EA Sports, tako deležen iste časti kot pred njim Lebron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Stephen Curry in nenazadnje tudi Michael Jordan, ki so do zdaj krasili naslovnice košarkarskih simulacij NBA Live in NBA 2K, ter Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, ki se v zadnjem desetletju izmenjujeta na naslovnicah nogometnih serij FIFA in PES.

