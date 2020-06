Bi imeli deset gigabitov v sekundi interneta v obe smeri?

Telekom Slovenije te dni v svojem optičnem omrežju preizkuša tehnološko rešitev, ki naročnikom interneta na njihovem optičnem omrežju omogoča gigabitne povezave s hitrostjo do deset gigabitov v sekundi tako v smeri do uporabnika kot v smeri od uporabnika v širni internetni svet.

Te hitrosti so kar osemkrat višje od prenosnih hitrosti omrežja, ki jih v stacionarnih širokopasovnih omrežjih omogoča trenutno najbolj razširjena tehnologija GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Na optično širokopasovno omrežje Telekoma Slovenije, največje te vrste pri nas, je priključenih več kot 345 tisoč slovenskih gospodinjstev. Samo lani so v to zmogljivo omrežje priključili 44 tisoč gospodinjstev po vsej državi.

Iz laboratorijev v resnični svet

Po uspešno končanih preizkusih v laboratorijskem okolju bodo preizkuse nadaljevali v delujočem optičnem omrežju.

Pilotno testiranje bodo opravili pri nekaj deset naročnikih v Ljubljani, Celju in Grosupljem, pri katerih bodo v ta namen zamenjali modem in nadgradil pripadajoče zmogljivosti v omrežju, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Odpira se pot za video 16K

"Nova tehnologija bo omogočala še več, tudi spremljanje videovsebine z ločljivostjo, ki bo večja od trenutno najbolj priljubljenega formata Full HD – proti 4K in 8K ter tudi 16K," je napovedal član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, mag. Matjaž Beričič.

Član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, mag. Matjaž Beričič: "Omrežja bodo še zmogljivejša!" Foto: Ana Kovač

Nove zmogljivosti so pot tudi do prenosa navidezne in obogatene resničnosti, vedno več povezanih naprav in številnih drugih primerov rabe, ki so vezani predvsem na omrežno zahtevni prenos kakovostnega videa, je še pojasnil.

Epidemija dokazala, kako pomemben nam je domači širokopasovni dostop

Nenačrtovan, a vendarle z odliko opravljen preizkus domačega širokopasovnega omrežja smo imeli v času epidemije, ki je v hipu šolske učilnice prestavila v domove, kjer je bilo mogoče, pa tudi delovna mesta.

Delo in šolanje na domu, pa tudi na dom omejeno gibanje so prinesla eksplozivno rast številnih storitev, povezanih z velikimi količinami podatkov: videokonference, video na zahtevo, igre ter vse preostale oblike pregledovanja in uporabe interneta.

Hitrejši internet ni več luksuz

Zato ne preseneča, da se je v tem obdobju okrepila tudi siceršnja rast zanimanja uporabnikov za nadgrajene, predvsem hitrejše širokopasovne priključke.

Kar je bil še pred kratkim oddaljen luksuz, je zdaj nekaj povsem običajnega in vedno bolj nepogrešljivega, povečanemu povpraševanju pa Telekom Slovenije nenehno sledi s posodobitvami in nadgradnjami svojih omrežij, so še sporočili.