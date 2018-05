Ali ste res naredili vse za obvarovanje svojega otroka pred spletnimi grožnjami?

Svet interneta je poln groženj, ki prežijo na šibke mladoletne uporabnike, kar je le eden od izzivov, ki jih digitalni svet postavlja pred starše pri vzgoji njihovih otrok. Foto: Thinkstock

Svet interneta je poln groženj, ki prežijo na šibke mladoletne uporabnike, kar je le eden od izzivov, ki jih digitalni svet postavlja pred starše pri vzgoji otrok. Številni straši namreč obupujejo nad količino časa, ki ga njihovi potomci preživljajo na internetu. Kar vsak osmi starš meni, da je njegov otrok zasvojen z internetom, je pokazala raziskava, ki jo opravilo podjetje za računalniško varnost Kaspersky Lab.

Veliko staršev zato svojim otrokom omejuje čas za preživljanje na internetu – kar tretjina, je pokazala ista raziskava.

Številni straši verjamejo, da so s tem zmanjšali tudi izpostavljenost svojih otrok raznim prevaram in drugim nevšečnostim na spletu – toda ali je to res?

Vsak osmi starš za svojega otroka meni, da je zasvojen z internetom. Foto: Thinkstock

Staršem se zdi, da je spletnih groženj vedno več

Največje skrbi staršev pri otrokovi uporabi interneta so branje neprimernih vsebin (36 odstotkov), komunikacija z neznanci (32 odstotkov) in že prej omenjena nezmožnost otrok, da se brez zadržkov umaknejo iz internetnega v pravi svet.

Med starši prevladuje mnenje, da se ogroženost njihovih otrok v internetu krepi – tako je namreč odgovorilo 51 odstotkov vprašanih.

"Omejitev časa je pomembna, a le to ne deluje"

Toda kot kaže, pa zgolj omejevanje časa otrokom na internetu še ne zagotavlja primerne zaščite pred spletnimi grožnjami, kajti lani je 44 odstotkov staršev ugotovilo, da je bil njihov otrok izpostavljen vsaj eni spletni grožnji, kot so neprimerne vsebine ali zlonamerna programska oprema.

Nekaj več kot 30 odstotkov staršev nadzira, kaj njihoiv otrok počne v interneru, saj tako upajo, da bodo v primeru izpostavljenosti neki spletni grožnji otroku lahko nemudoma dali primeren nasvet ali rešitev. Foto: Thinkstock

Namesto da bi otrokom kar prepovedali ali omejili uporabo interneta, jih bodo pred spletnim grožnjami veliko bolj obvarovale ustrezne tehnološke oziroma programske rešitve in proaktivni prijemi, ki bodo otrokom pomagali prepoznati spletne grožnje in jih naučiti, kako se nanje odzvati, je prepričan podpredsednik za produktni marketing družbe Kaspersky Lab Dimitrij Alešin. "Omejitev časa, ki ga otroci preživijo na spletu, je pomemben del za okrepitev zaščite, ki pa ne bo deloval v osami," je še dodal.

Nekateri starši omejujejo, drugi poučujejo, tretji gledajo čez ramo …

Omenjena raziskava je pokazala, da se 37 odstotkov staršev vendarle redno pogovarja s svojimi potomci o spletnih grožnjah in jih o tem seveda tudi poučuje.

Nekoliko bolj "policijsko" pa se težav loteva približno 31 odstotkov staršev, ki poskušajo nadzirati svoje otroke med uporabo interneta v upanju, da bodo z njimi, ko se pojavi konkretna grožnja, in jim bodo prav v tem trenutku postregli s primernim nasvetom ali rešitvijo.