Slovensko-britanska naveza splezala prvenstveno smer na Aljaski

Slovenski in britanski alpinist Gašper Pintar in Tom Livingstone sta med 14. in 17. aprilom na alpinistični odpravi na Aljaski preplezala prvenstveno smer The Great Wall (Veliki zid) v 1600-metrski južni steni gore Dickey, ki sodi med najvišje skalne in kombinirane stene na svetu, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.

Njuno odpravo na odmaknjenem ledeniku Ruth v gorovju Aljaska, približno 20 kilometrov jugovzhodno od Denalija, najvišje gore Severne Amerike, je zaznamovalo nestanovitno in mrzlo vreme, a sta v štirih dneh preplezala novo smer v steni, ki je v preteklosti že privabila številna velika alpinistična imena.

"Prvi dan plezanja sva splezala šest pretežno mešanih raztežajev, fiksirala tri vrvi in prespala v taboru. Drugi dan sva se vrnila na izhodišče, po nekaj raztežajih težkega orodnega plezanja in malo tehnike našla prehod skozi plošče ter preživela prvi, prostorsko omejen bivak s pogledom na Ruth Gorge," je v poročilu zapisal Pintar.

"Južna stena se je izkazala za najboljšo izbiro – našla sva nekaj ledu, v danih temperaturah pa se tudi na soncu ni kaj dosti topilo. Tretji dan je postregel z vetrom, rahlim sneženjem in podobno neugodnimi raztežaji skozi veliki žleb v drugi polovici, vendar prijetnimi ravnimi tlemi za bivak. Četrti dan sva splezala še dva raztežaja in zadnjih 500 položnejših višinskih metrov do vrha," je še zapisal najuspešnejši slovenski alpinist leta 2023.

Prvenstveno smer, dolgo 1600 višinskih metrov, sta poimenovala The Great Wall (Veliki zid) in jo ocenila z M7, A1, 6a. "Wall je klasično ime za smeri v angleškem jeziku. Malo sva se pošalila, kar je vedno cilj," je pojasnil Ljubljančan po uspehu na gori, ki ima mogočno 1600 metrov visoko južno in vzhodno steno, prvi vzpon nanjo je šele leta 1974 uspel trojni ameriški navezi David Roberts, Ed Ward in Galen Rowell.