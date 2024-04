Nasilneži na železniški postaji v Novem mestu grozili mladoletnikom

Trije nasilneži so se v soboto zvečer na železniški postaji Kandija v Novem mestu spravili na mladoletnike, ki so čakali na vlak. Grozili so jim s pretepom in od njih pobrali denar, ki so ga imeli pri sebi, tako da jim je zmanjkalo denarja za vozovnico. Policisti so nasilneže prijeli, ko je vlak pripeljal v Črnomelj, so sporočili s PU Novo mesto.

Družba mladoletnikov je namreč o dogodku obvestila starše, ti pa policijo. Policisti so takoj po prijavi pregledali širše območje Novega mesta in Črnomlja, kamor je pripeljal vlak, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Črnomaljski policisti so tako na tamkajšnji železniški postaji 16-letniku iz Otočca ter 14-letniku in 14-letnici iz okolice Črnomlja odvzeli prostost. 16-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Mladoletnika so že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, so še sporočili s PU Novo mesto.