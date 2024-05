Hej, potrošnik! Preveri, kateri operater je fer.

Nekateri operaterji samovoljno spreminjajo cene paketov, omejujejo možnost svobodne izbire z vezavami, na kar Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) opozarjata z akcijo Halo, operater! Bodi fer! To pa ne velja za HoT, HOFER Telekom, ki se že od vstopa na trg drži svoje obljube brez podražitev, brez vezave in drobnega tiska, vse izboljšave pa veljajo za nove ter obstoječe uporabnike.

Foto: HoT

ZPS in VZMD z akcijo Halo, operater! Bodi fer! pozivata uporabnike telekomunikacijskih storitev, naj rečejo ne spornim praksam operaterjev. V svetu telekomunikacij se namreč pogosto dogaja, da operaterji dražijo stare pakete in ponujajo boljše pogoje le za določen čas ter le v novih paketih, hkrati pa izboljšave pogojujejo s 24-mesečno vezavo in/ali povezavo z drugimi storitvami, kot sta recimo internet ali televizija. Vse te podrobnosti so običajno skrite v dolgem drobnem tisku, ki se jih uporabnik ob podpisu ne zaveda, ga pa omejijo pri svobodi izbire in zavežejo za dolgo obdobje. Zamenjava ali sprememba paketa v takih primerih pogosto prinese visoke stroške.

Poštena praksa bi bila, da operater svojim uporabnikom zagotovi najboljše cene brez vezave in drugih omejitev, ki uporabniku ob menjavi paketa ali operaterja prinašajo visoke stroške. In operater, ki se tega drži, je HoT, HOFER Telekom.

HoT je več kot FER

HoT že vse od vstopa na slovenski trg leta 2017 na prvo mesto postavlja pošteno ponudbo in svobodno izbiro za uporabnike.

1. Najboljše cene zagotavlja vsem svojim uporabnikom. Cene paketov se ne bodo nikoli zvišale. Če se paketom cena zniža, pa to velja za prav vse uporabnike.

2. Vse izboljšave paketov samodejno veljajo tudi za obstoječe uporabnike. To pomeni, da jim ob izboljšanju paketov ni treba narediti prav ničesar, saj se po izteku 30-dnevne veljavnosti trenutnega paketa tudi vsem obstoječim uporabnikom brezplačno vključi izboljšana ponudba.

3. Brez vezave. Brez dodatnih stroškov lahko uporabniki kadarkoli zamenjajo paket, dodajo ali izključijo možnosti in ga tako prilagodijo dejanskim potrebam. Hkrati imajo v vsakem trenutku popoln pregled nad porabo ter stroški.

4. HoT ponudba je preprosta in pregledna – brez skritih stroškov ali drobnega tiska. Zato je HoT že od začetka svojega delovanja FER tudi po vseh kriterijih, ki jih v svoji akciji Halo, operater! Bodi fer! izpostavljata Zveza potrošnikov Slovenije in Vseslovensko združenje malih deležnikov.

HoT zagotavlja, da nikoli ne bo podražil paketov

HoT kot edini operater v Sloveniji zagotavlja, da nikoli ne bo podražil kateregakoli od svojih paketov mobilne telefonije ali mobilnega interneta. Že večkrat do zdaj pa je ob enaki ali celo znižani ceni paketov povečal količine v paketih.

Foto: HoT

Če imate torej radi vnaprej znane cene storitev in ne marate presenečenj v obliki obvestil, da se vam bo paket podražil, je čas, da preklopite na HoT. Vsak mesec lahko paket prilagodite dejanskim potrebam ter izberete paket z večjo ali manjšo količino prenosa podatkov in klicev, dodate več prenosa med gostovanjem v tujini, povišate hitrost na omrežjih 5G in LTE, dodate več minut klicev iz Slovenije v EU … Recite ne spornim praksam in izberite fer operaterja.

Naročnik oglasnega sporočila je HoT, HOFER Telekom.